Премьер-министру Польши Дональду Туску следует пройти «углубленный медицинский осмотр» после его заявления о возможной эскалации со стороны России. Такое мнение высказал в беседе с «Абзацем» первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он связал выступление Туска с «весенне-осенним обострением», а в целом объяснил подобные утверждения о России попытками европейского руководства отвлечь население от внутренних проблем.

«Сейчас не очень хорошо все в Европе, в том числе в Польше, поэтому они пытаются таким образом взгляд своего обывателя перевести на это зло, которое их руками создано. Россией пугают своих граждан, чтобы уйти от решения социально-экономических задач», — сказал Красов.

В воскресенье, 13 сентября, Туск созвал совещание в штабе правительственного центра безопасности на фоне инцидентов с беспилотниками вблизи польско-украинской границы. Премьер заявил, что «эскалация действий РФ становится фактом, и ее примеры все ближе подступают» к границам Польши.

Он не исключил, что в ближайшие месяцы эскалация затронет и польскую территорию, а также допустил вероятность «худших сценариев», но выразил надежду, что их удастся избежать. По словам Туска, Варшава и ее союзники «должны быть готовы ответить в случае необходимости».

13 сентября украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализниця» заявил об поражении беспилотником локомотива пассажирского поезда на станции Ягодин в Волынской области близ границы с Польшей. Состав был заранее эвакуирован, никто не пострадал.

В компании сообщили, что незадолго до атаки от станции отъехал дипломатический поезд, которым из Киева возвращались экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности некоторых стран ЕС.

В другом поезде, который стоял на станции Ягодин в момент атаки, находился экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, заявили в «Укрзализнице». Джонсон и Петреус обвинили Россию в ударе по локомотиву.

Минобороны РФ утром в воскресенье сообщило в сводке о поражении объектов железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, «обеспечивающих перевозку военных грузов из стран Европы». В российском военном ведомстве и Кремле ранее неоднократно заявляли, что вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине.