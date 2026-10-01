Президент США Дональд Трамп рассказал, что израильский сантехник без опыта пилотирования помог остановить падение самолета Flydubai после нападения на командира. Выступая перед журналистами в Белом доме 30 сентября, он сослался на разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Anadolu.

По словам американского президента, раненный командир нашел в себе силы открыть защищенную дверь кабины и позвать на помощь. Трамп назвал его героем: именно благодаря этому пассажиры получили возможность вмешаться.

Одним из первых, как утверждает Трамп, отреагировал израильский сантехник, сидевший ближе к передней части салона. Услышав крики, он добрался до кабины, вытащил нападавшего из кресла и передал его другим пассажирам, которые удерживали мужчину.

«А сам сантехник, который никогда в жизни не управлял самолетом, взялся за штурвал, потянул его на себя и сумел выровнять самолет буквально перед тем, как тот должен был разбиться», — рассказал Трамп.

Президент связал физическую силу пассажира с его профессией: по его словам, человек, который постоянно таскает трубы, становится сильным. Однако, завершив рассказ, Трамп подчеркнул, что пересказывает услышанное.

«Я не знаю, правда ли это, но именно такую историю я услышал от Биби и еще нескольких человек», — приводит его слова The Times of Israel.

Участника происшествия зовут Янив Хаюн. Как сообщает Associated Press, после возвращения в Израиль он сам рассказал Нетаньяху, что во время борьбы с нападавшим взялся за органы управления и потянул их на себя — подобные действия он видел в телевизионных передачах. Затем управление приняли другие члены экипажа. На опубликованном канцелярией премьера видео Хаюн встречается с Нетаньяху в окровавленной рубашке.

Трамп также пересказал объяснение, откуда у пассажира возникло представление о действиях в кабине: по его словам, Нетаньяху рассказал об увлечении мужчины документальными программами об авиакатастрофах.

Посадку самолета выполнили профессиональные пилоты. Представитель Flydubai сообщил Reuters, что находившийся на борту резервный экипаж принял управление и благополучно посадил лайнер в саудовском Табуке. Пассажир Алмог Итали также рассказал агентству, что именно сменные пилоты стабилизировали самолет.

Инцидент произошел утром 30 сентября на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. По версии израильских властей, второй пилот ударил командира ножом и попытался разбить самолет. На борту находились 174 человека. После вынужденной посадки пассажиров отправили в Израиль другим лайнером.