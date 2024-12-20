В Красноярском крае прошел фестиваль-форума «Российская креативная неделя — Сибирь», где одной из центральных тем для обсуждения стало развитие креативного пространства Сибири. Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова) рассказала RTVI, какие меры поддержки необходимы креативным индустриям и каких результатов в этой сфере уже удалось добиться.

Какие конкретные примеры успешных проектов в креативной сфере, реализованных в Сибири, вы можете привести?

Я бы особое внимание уделила кластерам и арт-резиденциям, которые за последние годы появились и еще будут появляться в регионе. Например, есть успешный кейс арт-пространства «Квадрат», расположенного на территории бывшего завода «Квант». Сейчас кластер объединяет предпринимателей, работающих в сфере цифровых технологий, архитектуры и урбанистики, искусства, культуры, дизайна, медиа и коммуникации. И не первый год форум проходит именно в этих стенах.

В прошлом году стартовал проект IPCamp в формате мобильного инновационного мини-кластера. Его главной целью было дать импульс предпринимательскому и творческому сообществам в регионах и рассказать им о возможностях, которые открывает грамотное управление интеллектуальными правами.

В этом году, на форуме «Российская креативная неделя» было подписано соглашение о создании образовательно-креативного кластера. Проект будет направлен на поддержку технологий и игровой индустрии. В его рамках планируется создание центра по развитию искусственного интеллекта, который будет привлекать молодежь из России и других стран. И мы уверены, что к проекту будут подключены архитекторы, индустриальные и технологические партнеры из игровой сферы, то есть появятся новые рабочие места.

Какие меры поддержки креативных индустрий, по вашему мнению, наиболее актуальны сегодня?

Сегодня работают несколько видов поддержки креативных индустрий и сложно выделить из них наиболее актуальные, ведь все они нацелены на достижение совокупного эффекта по увеличению доли креативного сектора в экономике страны.

Для поддержки предпринимателей, работающих в креативном секторе, существуют следующие возможности. Например, формат инкубаторов и акселераторов, где можно получить информационную и образовательную поддержку для формирования теоретических и практических навыков, создания новых и оценки существующих бизнес-идей. Сюда можно отнести и создание креативных кластеров, где творческие предприниматели могут реализовывать свои идеи и продукты, арендовать помещения, организовывать выставки, офисы, взаимодействовать друг с другом и так далее.

Проведение деловых мероприятий в области креативных индустрий, таких как «Российская креативная неделя», также создают положительный эффект площадки для коммуникаций и обсуждения проблемных вопросов и выработки решений.

Для материальной поддержки предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий, существуют гранты и субсидии. Кроме того, для определенных индустрий действуют налоговые льготы и преференции, в частности, для IT-сектора. Эти меры поддержки в совокупности помогают развивать креативные индустрии в России, облегчая доступ к ресурсам и создавая более благоприятную среду для творческих людей.

Какие вызовы и барьеры существуют для развития креативных индустрий в Сибири?

Основной вызов сегодня, с которым сталкиваются не только креативные индустрии, это кадры и их удержание в регионе. Над решением этой проблемы думают и региональные власти, и бизнес, и эксперты. Ведь для развития экономики, в том числе и креативной, важны ресурсы. Для креативных индустрий человеческий капитал — это основной ресурс для развития.

Особенно актуально это для небольших городов, где наблюдается отток населения в более крупные и развитые города, регионы, столицы. Конечно, вызовы и барьеры для развития креативных индустрий разнятся от региона к региону в силу их географических и исторических особенностей. Но переток творческих кадров в столицы — Москва, Санкт-Петербург — общий вызов для всей страны.

Также определенный вызов для развития креативных индустрий в Сибири — это география, огромные расстояния между населенными пунктами. Минэкономразвития сейчас дорабатывает Стратегию пространственного развития до 2030 года. Она базируется на дифференцированном подходе к огромной территории нашей страны, и в ней впервые появится новое понятие опорных населенных пунктов, то есть неких связующих пунктов, вокруг которых будут развиваться близлежащие территории. Это поможет децентрализовать точки притяжения молодых кадров в столицу и города-миллионники.

Как можно связать развитие гастрономии с другими креативными индустриями (дизайн, мода, туризм)?

Многие креативные индустрии переплетаются между собой, в этом взаимодействии рождаются новые творческие продукты. Давайте представим, что в городе открывается новый ресторан с интересной задумкой в части меню и гастрономии. Такое место потребует особого оформления, и владельцы ресторана обратятся в бюро для разработки оригинального дизайна. Реализация дизайна потребует определенных материалов для отделки, собранной по индивидуальному проекту мебели, а это тоже креативная составляющая. После открытия заведение станет новой гастрономической точкой на карте, и с помощью пиар-инструментов, рекламы, а это тоже сфера креативной экономики, ресторан начнет притягивать туристов. Возможно, моду и гастрономию связать сложнее, но мода тесно переплетается с дизайном, с кино и медиаиндустрией, с музыкой. Развитие одной отрасли создает вокруг себя целую экосистему, собирающую в себе множество ответвлений креативных индустрий.

Каковы перспективы развития гастрономического туризма в Сибири?

Сегодня в целом Сибирь становится все более привлекательной для туристов. Не только за счет горнолыжного курорта, но и благодаря заманчивой, одновременно таинственной и пугающей, неизведанной природе, тайге.

Сибирская гастрономия тоже имеет свои отличительные черты. Это разнообразные блюда из рыбы, мяса, диких ягод и растений, приготовленные настолько самобытно, что привлекают гастрономических путешественников.

В последние годы в Сибири проводятся различные гастрономические фестивали, которые способствуют популяризации местной кухни и знакомству туристов с региональными продуктами. Достаточно вспомнить фестиваль «Сибирская кухня» в Новосибирске, гастротуристический фестиваль «В Сибири-есть!».

Гастрономия — одна из самых развитых креативных индустрий Сибири. И дальнейшие перспективы очень обнадеживающие. Регион обладает огромным потенциалом благодаря своей богатой культуре, многообразию этнических традиций и уникальным продуктам.

Каковы перспективы развития дизайна в Сибири?

По оценкам экспертов, высоким потенциалом развития и выхода на федеральный масштаб из креативных индустрий Сибири обладают мода и дизайн. На одной из дискуссий прошедшей недавно «Российской креативной недели — Сибирь» прозвучала экспертная оценка, что бренд «Сибирское» сегодня производит на аудиторию даже больший эффект, чем бренд «Российское».

Бренд «Cибирское», «Красноярское» содержит исконные ценности, идентичность народов Сибири. Местные дизайнеры все чаще обращаются к сибирским мотивам в своих коллекциях, прибегают к экологичным материалам. В регионе растет число выставок и фестивалей, модных показов. Все это дает местным дизайнерам возможность демонстрировать свои работы на более широких платформах. В совокупности это дает сильный импульс для развития индустрии дизайна и моды в Сибири.

Какие новые тенденции в развитии креативных индустрий вы наблюдаете?

Креативные индустрии всегда находились на стыке глобального и локального. С одной стороны, благодаря цифровым технологиям креативные предприниматели всегда в курсе глобальных трендов, они сами часть глобального мира.

Но последние годы мы наблюдаем, как креативные индустрии в силу определенных геополитических изменений начали тяготеть именно к локальному тренду: народные художественные промыслы, авторские продукты, уникальные продукты креативных индустрий, которые раскрывают идентичность. Сегодня многие молодые креативные предприниматели смело работают с аутентичностью, с локальными мотивами, вдохновляются своей малой родиной. В этом смысле яркую картину и видение ситуации нам дают наши региональные форумы: мы видим огромный потенциал и креативную энергию молодых людей в субъектах. И это тот тренд, который мы своей деятельностью активно поддерживаем.

Какие конкретные шаги можно предпринять для того, чтобы Сибирь стала действительно центром креативных индустрий в России?

Сегодня Сибирь — один из самых вовлеченных в развитие креативного сектора федеральных округов. Это доказывает и тот факт, что наш фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь» прошел в Красноярске в четвертый раз и в целом Сибирь стала первой территорий за пределами столицы, куда приехал наш форум.

В Сибири уже многое сделано для развития креативного сектора. Например, создана кинокомиссия Красноярского края, которая занимается привлечением коллегиальный орган, целью которого является привлечение кинопроизводителей к съёмкам в Сибири. Важно, что появился Сибирский институт развития креативных индустрий, который оказывает разностороннюю поддержку предпринимателя, работающим в креативном секторе.

Я думаю, что хорошим стимулом для развития креативных индустрий в Сибири станет отдельная стратегия, где будут определены ключевые направления, на которых стоит сосредоточиться, которые станут драйверами роста креативного сектора в экономике региона.

Расскажите о Российской национальной премии в сфере креативных индустрий — Russian Creative Awards, на чем был сделан акцент?

В этом году номинации были ориентированы на то, какое социальное воздействие производит креативный проект: как он влияет на людей, какую пользу приносит для своего села, малого города или страны в целом. Мы привыкли говорить, что креативные индустрии — это про мегаполис, постиндустриальную экономику. С другой стороны, Россия огромна, и мы видим сегодня активный интерес креативного сектора к малым городам и сельской территории. И наша премия — это своего рода ежегодный срез сферы креативных индустрий.