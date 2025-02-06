В Казани состоялось заседание Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, в рамках форума «Казаныш: единство разнообразия». Главные архитекторы городов из России, Китая, Бразилии, Ирана и стран БРИКС+ подписали меморандум о сотрудничестве.

Комитет станет площадкой для обмена опытом между муниципалитетами, отвечающими за облик городов. Цель объединения — улучшение обмена знаниями в градостроительной сфере, упрощение участия в международных конкурсах и развитие образовательных программ.

Мэр Казани и Председатель Ассоциации Ильсур Метшин отметил приоритеты объединения: обмен опытом, содействие участию в конкурсах и поддержка образования. Первый шаг — создание информационной платформы на сайте Ассоциации с данными для архитекторов и градостроителей.

Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ создана в 2024 году для международного сотрудничества. Штаб-квартира — в Индонезии. Форум «Казаныш» посвящен теме «Единство разнообразия», отражая интересы жителей городов БРИКС+, общее число которых превышает 2,6 миллиарда человек.