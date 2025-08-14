14 августа инсталляция RTVI «Поле³» переехала в новый центр притяжения технологий, науки и творчества — площадку нового корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, став частью городской программы форума «Территория будущего. Москва 2030».

До этого арт-объект был представлен на 20-м юбилейном фестивале современного искусства и архитектуры «Архстояние».

Зеркальная инсталляция высотой более двух метров служит метафорой взаимодействия урбанистической реальности и природной гармонии. Полированные зеркальные поверхности, привычные для городской среды, здесь становятся частью открытого пространства, создавая эффект диалога между человеком, ритмом мегаполиса и естественной средой. Инсталляция приглашает замедлиться, переосмыслить привычные городские отражения и увидеть себя в новом контексте.

Площадка МГТУ им. Баумана — одна из 11 флагманских точек программы «Москва 2030», посвященных технологиям и мечтам о будущем. В рамках форума проходят мастер-классы, мультимедийные шоу, лекции и дискуссии, а гости могут попробовать себя в роли авторов идей завтрашнего дня.