Международная выставка дизайна, выставки современного искусства, фильм с Ричардам Гиром, испанский хоррор и поп-ап, «Любовь в авангарде». Куда сходить в Москве на неделе с 17 по 23 августа — в материале RTVI.

ARTDOM

С 20 по 22 февраля в выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдёт Международная выставка дизайна ARTDOM. На площади 32 000 квадратных метров будут представлены премьерные работы более чем 400 ведущих российских и европейских брендов.

Среди участников — такие известные компании, как Smeg, они представит совместный проект с Dolce&Gabbana, Zanotta, продемонстрирует экологические новинки и культовые модели и Porada покажут коллекцию, вдохновленную буржуазной эстетикой 1970-х годов. Российские бренды будут также широко представлены: «Мария» представит свою интерпретацию дома Фарнсуорт Миса ван дер Роэ, а TKANO покажет лимитированную коллекцию текстиля, разработанную совместно с цифровым архивом национальных узоров «Орнамика».

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

21 февраля в Центре «Зотов» откроется выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция будет посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Прошлого голоски»

С 21 февраля по 31 марта галерея М2 представляет выставку «Прошлого голоски», исследующую влияние древнего мышления на современную жизнь человека. Экспозиция объединяет работы Евгения Антуфьева и других художников, отражающих связь с прошлым в своем творчестве. Выставка предлагает сопоставить мистическое и научное восприятие, чтобы лучше понять себя.

«Структура — язык сознания»

Галерея pop/off/art представляет pop-up выставку-интервенцию Василия Кононова-Гредина «Структура — язык сознания» в пространстве «Ц-1» (-1 этаж универмага «Цветной») с 17 по 23 февраля. Открытие состоится 17 февраля. Проект, мимикрирующий под магазин, представит новые скульптуры художника в эстетике параллельного мира. Гости также смогут увидеть новый видео-арт «Enter», также объекты и скульптуры Василия Кононова-Гредина.

«Зеркало дней»

20 февраля Postrigay Gallery открывает персональную выставку Надежды Ягофаровой «Зеркало дней», объединяющую натюрморты и объекты, созданные с 2020 года. Выставка, куратором которой является Мария Жучкова, предлагает зрителю по-новому взглянуть на простые вещи, обнаружив в них неожиданную красоту через игру цвета, света и формы. Работы художницы, в которых часто присутствуют антикварные предметы, создают атмосферу соединения прошлого и настоящего.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского 19 февраля открывается выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. Экспозиция представит работы художников (Александр Арефьев, Оскар Рабин и др.), исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.

«Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой»

19 февраля в Паркинг Галерее «Зарядья» открывается выставка «Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой», посвященная истории дома Юшкова. Экспозиция, в создании которой приняли участие 25 музеев России, иллюстрирует две эпохи здания: от рисовального класса Московского художественного общества до Российской академии живописи, ваяния и зодчества, основанной Ильей Глазуновым.

«Вопль»

Хоррор «Вопль» режиссёра Педро Мартина Калеро уже вышел в российский прокат. В главных ролях: Эстер Экспозито, Матильда Олливье, Малена Вилла и Хосе Луис Феррера. Картина вошла в ТОП-50 лучших хорроров года по версии Letterboxd.

Фильм разбит на две основные сюжетные линии, которые следуют друг за другом в обратном хронологическом порядке. Сначала мы узнаем историю студентки Андреа, которая недавно узнала, что она приемная и родилась в Аргентине, а ее биологическая мать-француженка по имени Мари погибла месяц назад при странных обстоятельствах. Вторая история разворачивается в Ла-Пласе в девяностые. Камилла — студентка режиссерского факультета, которая снимает фильм о девушке Мари, и на монтаже замечает, что на всех кадрах ее героиню преследует загадочная сущность.

«О, Канада»

20 февраля в российский прокат выходит фильм Пола Шредера «О, Канада», основанный на романе Рассела Бэнкса «Предрешенный». Фильм повествует о Леонарде Файфе, прославленном документалисте, который решает на закате жизни признаться в том, кто он на самом деле. К нему приезжают его бывшие ученики, чтобы взять у Файфа интервью, поговорить о его идеалах, о творчестве. Однако режиссер понимает, что пора ему рассказать, как он обходился с близкими, обманывал, воровал, предавал и никогда не брал ответственность за свои поступки.

Главные роли в картине сыграли Ричард Гир, Ума Турман и Джейкоб Элорди. Специальные показы фильма пройдут в Москве 18,19 и 22 февраля в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион», «Синема Парк Мосфильм» и в «Зотов. Кино».

«Зотов. Кино»

22 февраля в «Зотов. Кино» в рамках киноклуба «Архитектура кино» пройдет специальный показ фантастического фильма «Аэлита» с музыкальным сопровождением пианиста-тапера Филиппа Чельцова. После просмотра зрителей ждет обсуждение кинокартины с архитектором Алексеем Гинзбургом, гениальным директором Центра «Зотов» Дарьей Филипповой и куратором «Зотов.Кино» Полиной Прибытковой.

Также до 27 февраля в «Зотов. Кино» проходит серия специальных показов «Страна. DOC». В программе — пять документальных фильмов, снятых в разных жанрах и стилях (путешествие, драма, наблюдение, эксперимент, антропология), дающих представление о развитии документального в России: «У ветра нет хвоста», «Гнездо из бумаги», «Можно я не буду умирать?», «Последний материк» и «Против ветра».

Dunce cup

В пространстве Gallery_Gallery с 21 февраля пройдет выставка молодых современных художников. Выставка «Dunce Cup» посвящена критическому осмыслению отношений между учителем и учеником в искусстве, где преемственность может стать как источником вдохновения, так и ловушкой подражания.

Куратором проекта выступил художник и преподаватель Илья Качаев. Среди участников выставки — Скрытое представление, Виктория Чичерина, Виктория Командина, Саша Калугина, Анна Сави, Анастасия Вострецова, Лиза Бородина, @tanyanerada