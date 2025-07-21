Певица Билли Айлиш во время концерта в Манчестере заявила, что работает над совместным проектом с автором «Титаника» и «Аватара» Джеймсом Кэмероном. Об этом сообщает IndieWire.

Певица предупредила, что несколько концертов подряд будет появляться в одной и той же одежде. поклонники предположили, что, вероятно, Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над фильмом-концертом.

«Возможно, вы заметили, что сегодня здесь больше камер, чем обычно. Вообще, я не могу рассказать многое, но вот что скажу: я работаю над чем-то очень, очень особенным вместе с человеком по имени Джеймс Кэмерон, и это будет в 3D. Так что делайте с этой информацией что хотите», — сказала певица со сцены.

Карьера Билли Айлиш уже много лет тесно связана с кинематографом: у Айлиш два «Оскара» за лучшую оригинальную песню. Она написала и исполнила песни для «Не время умирать» и «Барби».