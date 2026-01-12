Lifestyle
12.01.2026 / 10:55

«Битва за битвой» и «Гамнет»: названы победители премии «Золотой глобус»

Команда фильма «Переходный возраст»
Команда фильма «Переходный возраст»
Chris Pizzello / AP

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Главными триумфаторами вечера стали режиссер Пол Томас Андерсон и его комедия «Битва за битвой», которая завоевала четыре награды, включая «Лучший фильм — комедия или мюзикл», «Лучшую режиссуру» и «Лучший сценарий». Статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в этой картине получила Теяна Тейлор.

Актриса Рэй Сихорн
Chris Pizzello / AP

В драме победа досталась фильму Хлои Чжао «Гамнет», который был признан лучшей драматической лентой года. Его звезда, Джесси Бакли, получила награду как лучшая актриса в этом жанре. Настоящей сенсацией вечера стал мини-сериал Netflix «Переходный возраст», завоевавший четыре награды, включая «Лучший мини-сериал». Его актер Оуэн Купер стал самым юным лауреатом «Глобуса» в истории, победив в номинации «Лучший актер второго плана». В актерских номинациях также отличились Вагнер Моура, признанный лучшим драматическим актером за роль в бразильском триллере «Секретный агент» (он же победил как «Лучший фильм на иностранном языке»), и Тимоти Шаламе, который в жанре комедии обошел Леонардо Ди Каприо, получив награду за роль в «Марти Великолепном».

Команда фильма «Кей-поп охотницы на демонов»
Chris Pizzello / AP

Актер и кинорежиссер Джон Красински (слева) и его супруга актриса Эмили Блант Jordan Strauss / Invision / AP

Актер Леонардо ДиКаприо
Jordan Strauss / Invision / AP

Полный список победителей в основных номинациях:

  • Лучший драматический фильм — «Гамнет», режиссер Хлоя Джао
  • Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон
  • Лучший международный фильм — «Секретный агент»
  • Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • Лучший драматический актер — Вагнер Моура, «Секретный агент»
  • Лучшая драматическая актриса — Джесси Бакли, «Гамнет»
  • Лучший актер в мюзикле или комедии — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
  • Лучшая актриса второго плана — Тияна Тейлор, «Битва за битвой»
  • Лучший драматический телесериал — «Больница Питт»
  • Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт»
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
  • Лучший сериал в жанре мюзикла или комедии — «Киностудия»
  • Лучший актер в музыкальном или комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия»
  • Лучшая актриса в музыкальном или комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»
  • Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
  • Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст»

Актер Майкл Б. Джордан
Jordan Strauss / Invision / AP

Актриса Эль Фаннинг
Jordan Strauss / Invision / AP

Впервые в истории «Золотой глобус» был вручен подкасту: премию получил проект Эми Полер «Good Hang with Amy Poehler». Ведущей церемонии второй год подряд была комик Ники Глейзер, открывшая шоу серией едких шуток в адрес телеканала CBS и голливудских звезд.