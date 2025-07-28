В понедельник, 28 июля, начался демонтаж скульптуры «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера, расположенной на спуске к Водоотводному каналу у здания Дома культуры «ГЭС-2».

Тринадцатиметровая работа была установлена в 2021 году в качестве временной инсталляции накануне открытия культурного центра. Она находилась на Болотной набережной четыре года. Демонтаж объекта проводится в рамках плановой ротации экспонатов и программы развития прилегающей территории. На месте скульптуры будет установлен новый арт-объект, информация о котором будет представлена в августе, сообщает издание «Сноб».

«Большая глина №4» представляет собой монументальное воплощение в алюминии отпечатков рук художника, работающего с глиной. Эта концепция трактуется как символ первооснов творчества, напоминание о ценности и хрупкости искусства. Несмотря на неоднозначную реакцию публики в период экспозиции, срок ее показа в Москве был продлен в 2022 году для поддержки диалога о современном искусстве.

До размещения в Москве скульптура выставлялась на публичных площадях Нью-Йорка (2015 г.) и Флоренции (2017 г.).