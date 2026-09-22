Осенний выпуск ярмарки «Арт Россия» — единственная в стране площадка, полностью посвященная современному академическому искусству. Более 100 участников из разных регионов России и зарубежья представят современную классическую школу в Гостином дворе с 24 по 27 сентября.

Организатор ярмарки — корпорация «Синергия». Проект знакомит широкую аудиторию с современными классиками, поддерживает академическую художественную школу и авторов, которые продолжают и развивают ее традиции, способствует художественному просвещению и сохранению культурного наследия России. Ярмарка проходит при поддержке Российской академии художеств.

Основной экспозицией программа не ограничится: посетителей ждут специальные проекты, детская территория, международный арт-форум, лекции, дискуссии и презентации. Дальше — стенды, проекты и события ярмарки, на которые стоит обратить внимание.

Спецпроекты: от сурового стиля до китайского фарфора

На ярмарке представят более 10 некоммерческих проектов, расширяющих разговор об академическом искусстве: от древнерусской иконописи, каллиграфии и художественных традиций Китая до советской архитектурной школы и цифровых технологий.

Стенд Российской академии художеств

Один из ключевых специальных проектов ярмарки — стенд Российской академии художеств, объединяющий работы ведущих представителей современной академической школы. Центральное место в экспозиции займут полотна Зураба Церетели — масштабные произведения в характерной для мастера экспрессивной манере, с насыщенной колористической гаммой и энергичным мазком.

Отдельным событием станет первое публичное представление новых работ президента РАХ Василия Церетели — бронзовой скульптурной композиции «Сила в единстве» и «Осеннего натюрморта», созданных в 2026 году.

«Песнь труда. Суровый стиль»

Один из крупных проектов ярмарки обращается к суровому стилю — направлению, изменившему художественный язык советской живописи второй половины XX века. Экспозицию построят вокруг двух линий — «Московских мотивов» и «Ростовских мотивов». На стенде представят произведения Виктора Попкова, Николая Андронова, Бориса Никонова и других. Проект позволяет проследить, как внутри советской реалистической школы формировался язык, повлиявший в дальнейшем и на неофициальное, и на современное искусство.

Выставка «Голоса письменности народов России»

Выставку подготовили в рамках Года единства народов России. Она посвящена письменным традициям народов страны и показывает язык, алфавит и каллиграфию не только как средство коммуникации, но и как самостоятельную форму искусства.

Центральный элемент экспозиции — восьмиметровая карта России с современными художественными интерпретациями традиционных систем письма. Ее дополнит звуковое сопровождение — песни на языках народов страны. В проекте представят татарскую, бурятскую, калмыцкую, осетинскую и якутскую культуры письма — каждую через исторический контекст и современное художественное прочтение.

Стенд иконописной мастерской Смирновых

Впервые на ярмарке академического искусства «Арт Россия» представят отдельный иконописный стенд. Супруги-иконописцы Сергей и Алла Смирновы подготовили проект, посвященный возрождению традиции иконописания Оружейной палаты Московского Кремля XVII века. Большую часть работ создали специально для ярмарки, публика увидит их впервые. В экспозицию войдут образы Богородицы «Скоропослушница», «Богородица Казанская», «Неопалимая Купина», «Святая Троица» и другие произведения. Иконы выполнены на традиционных досках с использованием левкаса, темперы, золота 24 карата и холодной эмали.

Секция Китая «Вселенная в фарфоре»

Международную часть ярмарки представит в том числе проект «Вселенная в фарфоре», посвященный традиции китайской керамики. На стенде покажут работы художников и преподавателей Цзянсийского профессионально-технического колледжа керамического искусства — представителей современной школы Цзиндэчжэня, одного из главных исторических центров производства китайского фарфора. В экспозиции встретятся традиционные техники цинхуа, фэньцай и гуцай, керамическая скульптура и современные декоративные решения.

Превью выставочного проекта музея МАРХИ

На ярмарке впервые покажут превью будущей выставки музея МАРХИ «Архитектура победы. Неоклассицизм в дипломных проектах МАРХИ 1930—50-х годов». В центре внимания — малоизвестный широкой публике фонд дипломных работ студентов института: образцы советского архитектурного неоклассицизма и высокохудожественной архитектурной графики. Полностью проект откроется в Галерее ВХУТЕМАС МАРХИ в октябре 2026 года, а на «Арт России» с ним можно познакомиться заранее.

«Искусство графики и плаката» МГАХИ им. В. И. Сурикова

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова представит работы мастерской «Искусство графики и плаката». В экспозицию войдут произведения преподавателей и выпускников разных лет, выполненные в офорте, литографии, шелкографии, оригинальной графике и живописи.

От первого гипса до диплома: выставка МЦХШ при РАХ

Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств покажет, как формируется профессиональный художник — от первых учебных постановок до выпускной работы. Экспозицию разделят на три части: «Золотой фонд», работы старших учеников и первые академические опыты младших. Среди произведений из исторического фонда — «Портрет девушки с платком на плечах» Эрика Булатова, созданный им в 1961 году во время обучения в десятом классе.

Экспозиция выставочного центра «Старая Москва»

Экспозиция «Восстанавливая прошлое — создаем будущее» соединит историческую память с современными цифровыми технологиями. Маршрут экспозиции построен как постепенное погружение в образ столицы XIX века и завершается диалогом с цифровым искусствоведом. Так исторический материал становится не статичной музейной реконструкцией, а пространством непосредственного взаимодействия.

Искусство после ярмарки: «Арт Россия Маркет»

Отдельный стенд на ярмарке посвятят «Арт Россия Маркет» — цифровой платформе, объединяющей более 3 тысяч произведений 400 авторов со всей России. Здесь посетители смогут познакомиться с возможностями сервиса. После посещения Гостиного двора знакомство с художниками можно продолжить в разделе «Ярмарка онлайн»: рассмотреть произведения в высоком разрешении, узнать больше об авторах и истории создания работ, а при желании — приобрести понравившееся произведение.

Стенды художников и галерей

Основная экспозиция ярмарки объединит независимых художников и галереи из разных городов России. Участники представят живопись, графику, акварель, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Чтобы увидеть все, одного быстрого круга по Гостиному двору будет мало.

Галереи и творческие объединения

Галерея «Файнарт»

Одна из старейших московских галерей современного искусства представит четырех авторов: Александра Рукавишникова, Тимофея Смирнова, Игоря Волкова и Анастасию Кузнецову-Руф. «Файнарт» работает с российскими художниками с 1992 года, поэтому ее стенд дает возможность увидеть рядом произведения авторов разных поколений и художественных направлений.

Askeri Gallery

Askeri Gallery соберет на одном стенде пять разных художественных языков. Юрий Купер превращает простые предметы в символические образы, Геннадий Трошков создает сложные, почти сновидческие живописные миры, Марианна Макарова работает с природными формами и фактурами, а Даниэль Закха — с современной городской средой. Дополнит экспозицию керамика южнокорейской художницы Юнхи Ли, в которой современные формы соединяются с отсылками к классической скульптуре.

Галерея Кустановича

На стенде Дмитрия Кустановича соединятся три разные темы: русские пейзажи, индустриальная серия «Порт» и цикл «Фактура кино». В последнем художник обращается к памяти о знаковых произведениях кинематографа, переводя узнаваемые экранные образы на язык живописи. Пейзаж, портовые конструкции и кино здесь объединяет характерная для Кустановича плотная, фактурная манера письма.

Художественное сообщество ЕС

Сообщество ЕС представит проект «Остаточное явление» и работы авторов из российских регионов. Его участники исследуют, что происходит с привычными вещами и пространствами, когда они теряют первоначальную функцию: Татьяна Павлова работает с образом воды и света, Анастасия Ивченко — с пустой архитектурой и ощущением одиночества, а Юлия Назарис обращается к предметам и формам, сохранившим следы времени. Одна из задач сообщества — помочь региональным художникам выйти к более широкой аудитории.

Галерея СНЕГ

СНЕГ привезет на ярмарку сразу несколько премьер. Макс Лытов покажет первую масштабную работу из нового цикла «Русские сказки», Виктор Яичников представит в Москве свой многолетний проект «Детский мир», а Анатолий Федай начнет новую серию «Сквозь дворы». Последний особенно интересен сменой привычного языка: художник, известный прежде всего практически монохромной графикой, на этот раз предстанет с другой стороны.

Галерея Artstory

Artstory посвятит весь стенд акварелям московской художницы Иры Григорьевой. Она работает на сухой бумаге, добавляя воду только на отдельных участках, благодаря чему добивается мягких переходов и почти невесомой поверхности. При этом в новых произведениях художница постепенно отходит от четкой академической линии в сторону более свободных и экспрессивных цветовых пятен.

Галерея «Петербургский художник»

Стенд объединит работы четырех авторов с разным ощущением мира. В картинах Владимира Табанина много движения, цвета и сцен повседневной жизни; у Владимира Янтарева, напротив, появляются тихие и почти безлюдные пейзажи. Петр Татарников создает меланхоличные, похожие на сновидения пространства, а Рашид Доминов обращается к теме памяти и ускользающих впечатлений.

RakovGallery

Галерея представит серию Владимира Кириллова «Свет. Люди. Впечатление». Ее герои — простые моменты повседневной жизни: летний день, фигура в движении, разговор в кафе, солнечный отблеск на воде. Главным инструментом художника становится свет, который задает настроение и превращает случайно замеченную сцену в живописное воспоминание.

Галерея современного искусства Валентины Курановой

Проект «Кристаллизация: от вдохновения к форме» посвящен тому, как рождается художественное произведение — от первой идеи и графического наброска до живописи и скульптуры. Экспозицию выстроят как постепенное движение от легких, едва обозначенных образов к плотной материальной форме. Связующий мотив — женский образ, который проходит через разные техники и материалы.

Независимые художники

Ирина Ива

В проекте «Русский ДЗЕН…» Ирина Ива размышляет об особом умении находить внутреннее равновесие там, где привычная логика перестает работать. Художница обращается к знакомым культурным образам — от сказочного Иванушки-дурачка до героев русской литературы — и соединяет повседневное с неожиданным и почти фантастическим.

Анастасия Ермакова

Серия «Границы тишины» переносит зрителя в пространство высокогорья, где люди, животные и окружающая природа словно замирают вне привычного течения времени. Повторяющиеся образы — монахи, белый конь, синяя птица и синяя нить — складываются в размышление о тишине, свободе и месте человека в мире. Специально для «Арт России» художница создала также два керамических объекта, продолжающих образы живописной серии.

Елена Сушко (Селена)

Работы Елены Сушко находятся на границе реальности, сна и воспоминания. Размытые контуры, полупрозрачные слои, вода и растительные мотивы создают ощущение текучего, почти невесомого пространства, а в центре внимания художницы оказываются человеческие чувства: уязвимость, ожидание, принятие. Сама серия не рассказывает законченные истории, а оставляет зрителю пространство для собственных ассоциаций.

Андрей Цуканов

В проекте «Архитектура тишины» Андрей Цуканов пишет городские и бытовые пространства, из которых исчез человек. Пустые улицы, интерьеры и привычные места становятся главными героями картин, хотя ощущение недавнего человеческого присутствия в них сохраняется. Художник предлагает остановиться и посмотреть на повседневность в момент, когда движение и шум на время прекращаются.

Детская территория: «Артландия. Волшебная палитра времен»

Отдельный маршрут стоит запланировать тем, кто приходит на ярмарку всей семьей. Детский выставочный стенд «Артландия. Волшебная палитра времен» объединит работы более 100 авторов до 17 лет, прошедших кураторский отбор. В основе концепции стенда — теплые и узнаваемые образы деревенского быта. За четыре дня здесь пройдет более 105 открытых мастер-классов. Дети смогут попробовать себя в иконописи, архитектуре, скульптуре, познакомиться с литографией и современными технологиями.

Арт-форум: темы, спикеры, события

На все дни ярмарки запланирован международный арт-форум — пространство для разговора о том, что происходит с академическим искусством и арт-рынком сегодня. Среди заявленных тем — современное понимание академизма и границы самого понятия «академическое искусство», развитие российского аукционного рынка, взаимодействие искусства и моды, роль музеев, академий и других художественных институций в современной культуре. В программе также предусмотрены лекции, дискуссии, встречи с художниками и экспертные обсуждения.

Среди ключевых участников форумной части — президент Российской академии художеств Василий Церетели, директор НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Сергей Ступин, академик РАХ и доктор искусствоведения Александр Якимович, президент и совладелец международного аукционного портала Bidspirit Александр Киселевский, владелец аукционного дома «Совком» Юрий Тюхтин, ректор МГАХИ имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин. В деловой программе также участвуют представители ведущих художественных и образовательных институций.

Отдельным событием деловой программы станет презентация монографии «Русская и советская живопись ХХ века» Ольги Юшковой и Надежды Юрасовской. Это первое ежегодное совместное издание ярмарки «Арт Россия», корпорации «Синергия» и Российской академии художеств. Авторы предлагают рассмотреть искусство ХХ века вне привычных жестких противопоставлений и увидеть его как единый, сложный и многослойный процесс. Презентация состоится 25 сентября в 19:00.

Также в дни ярмарки пройдет церемония вручения премии «За выдающиеся труды в искусствознании», учрежденной ярмаркой «Арт Россия» и корпорацией «Синергия» при поддержке Российской академии художеств. Премия отмечает исследования в области отечественного и зарубежного искусства. В жюри входят представители РАХ, НИИ теории и истории изобразительных искусств, музейного сообщества и «Арт России». Церемония награждения лауреатов запланирована на 25 сентября в 19:30.

Когда и где

«Арт Россия» пройдет с 24 по 27 сентября 2026 года в московском Гостином дворе по адресу: ул. Ильинка, 4. 24 сентября ярмарка работает с 19:00 до 22:00, с 25 по 27 сентября — с 11:00 до 21:00.