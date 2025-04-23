С 19 июля по 10 августа в Чебоксарах пройдет II Чувашская биеннале современного искусства. Тема этого года — «Дом о семи крыльях».

В биеннале примут участие более 50 участников, которые создадут работы в самых разных медиа, включая инсталляции, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, видеоарт, живопись, книги, скульптуры, керамику, сайт-специфик объекты. Всего на опен-колл было направлено более 400 заявок.

Основной проект биеннале пройдет в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова — первом национальном театре республики, который более века является «домом» чувашского языка и традиций.

Расположенный в районе Новый город культурный центр «Сверхновый» станет еще одной основной площадкой биеннале, где будет создано пространство для взаимодействия и творчества. Здесь будет представлена выставка «Метаморфозы дома», исследующая, как привычное пространство трансформируется в постоянно изменчивом урбанистическом контексте, отражаясь и преломляясь в наших воспоминаниях, снах и тревогах. 10 художников из разных регионов России покажут свои работы о городе как живом организме. Перед культурным центром художница Олеся Волкова установит арт-объект, исследующий значение кубической формы в культуре — от детских кубиков до строительства домов.

Во внутреннем дворе Чувашского национального музея художницами Еленой Колесниковой (Геленжик) и Александрой Грач (Чебоксары/Москва) будет представлена инсталляция «кил ӑшши» (перевод с чувашского — «Тепло дома»), имитирующая небольшой дом, внутри которого разместится небольшая библиотека и будет проводиться лекторий биеннале. Также на территории внутреннего двора планируется проведение маркета. Здание музея, построенное в конце XIX века Михаилом Ефремовым, расположено в центре города, на Арбате, всего в двух минутах от театра, что делает его доступным для широкой аудитории биеннале. Таким образом, данная площадка соединит в себе исторический контекст архитектуры и актуальное искусство.

Музей чувашской вышивки представит работы, созданные по итогам арт-резиденции «Стоянка», организованной в сотрудничестве с Музеем современного искусства ZAMAN. Арт-объекты будут посвящены размышлениям о пересечении прошлого и настоящего: художники, интерпретирующие культурное наследие села Абашево, выставят свои работы в стенах исторического здания.