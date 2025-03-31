II Чувашская биеннале современного искусства пройдет с 19 июля по 10 августа 2025 года в Чебоксарах. В биеннале этого года примут участие более 50 участников.

Художники создадут работы в самых разных медиа, включая инсталляции, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, видеоарт, живопись, книги, скульптуры, керамику, сайт-специфик объекты, трельяж. Всего на опен-колл было направлено 400 заявок.

В биеннале примут участие Александра Абакшина, Айгуль Актаева, Валерия Амирханян, Марина Алаева, Марат Алиакберов, Нуршат Айнуллин, Елена Аносова, Татьяна Андреева (Юма), Владимир и Алена Бамбурины, Алина Буглеева, Екатерина Волкова (Кашкар), Олеся Волкова (lesyaline), Анастасия Григорьева, Анна Гросицкая, Гульшат Губайдуллина, Марина Глебова, Маша Данцис и Йонатан Фолк, Элина Дуняшева, Егор Ефремов, Настя Жегал, Лидия Ильчук, Ирина Иванникова, Надежда Ишкиняева совместно с Юрием Козловым и Сергеем Колосовым, Александра Кузнецова, Гуля Кабилова, Дмитрий Кавка, Ульяна Каль, Елена Колесникова, Саша Кочеткова, Наташа Лозинская, Мария Макарова, Поли Марко, Настя Мартынова, Оля Махно, Иван Михайлов, Саша Моисеенко, Александр Насекин, Даня Пирогов, Мария Плаксина, Константин Росляков, Людмила Семенова (OMLA), Ольга Садовникова/Афимьина, Камил и Сания Саженские, Анастасия Сердюк, Юлия Санжаревская, Ксения Сидорова, Кристина Сырчикова, Дмитрий Темников (Di Seaman), Катя-Анна Тагути, Роман Твердохлебов, Маргарита Хатмуллина, Лиза Хорева, Эрпиге Хотиновская, художественно-ремесленные мастерские Окоём, Елена Шарганова.

Биеннале пройдет в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, первом национальном театре республики, который более века является «домом» чувашского языка и традиций.