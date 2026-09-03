3 сентября в «Тимирязев Центре» прошло открытие 14-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Посетить ее можно с 4 по 6 сентября. На двух этажах площадью 17 010 кв. м представлены 112 галерейных стендов, 23 партнерских проекта и 11 некоммерческих культурных инициатив.

На ярмарке представлены 14 коллабораций брендов с современными художниками. Дискуссионная программа пройдет в Лектории и Медиафоруме. Для юных посетителей создана детская зона с мастер-классами и играми (партнер — сеть салонов «Кенгуру»).

В рамках пресс-конференции объявили лауреатов ключевых номинаций. «Художником года» стал Игорь Самолет с инсталляцией «Всплеск» — девятиметровая работа, символизирующая жизненный цикл художественной идеи. «Музеем года» признан филиал Третьяковской галереи в Самаре, который при поддержке АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру») представляет совместную инсталляцию «Общая кухня». «Институцией года» стала культурная институция МИРА, представившая экспозицию о будущем музея в Суздале (открытие запланировано на весну 2027 года). «Коллекционером года» объявлена Зоя Галеева, основатель Фонда «Геометрия», представившая выставку «В гостях у коллекционера». «Лучшим стендом» признана галерея «Синтакс» — победитель получит возможность участия в ярмарке следующего года без вступительного взноса.

Обладателем ежегодной премии Chupa Chups Art Prize стал мультидисциплинарный художник Александр Волков (галерея «Тихо»). Основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина отметила, что современное искусство перестало быть интересом узкого круга профессионалов и сегодня отражается в разных индустриях. На пресс-конференции также анонсировано новое партнерство Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow с девелопером MR — фонд выступит куратором арт-пространств в небоскребе «Оне» в Москва-Сити.