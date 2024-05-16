Цифровой Суздаль: в VS Gallery открылась выставка «Под куполом»

15 мая в галерее фиджитал-искусства VS Gallery прошло открытие выставки «Под куполом», посвященной тысячелетию Суздаля. В проекте приняли участие десять цифровых художников: Даниил Зуев, Данила Карамушкин, Степан Терещенко, Аристарх Чернышев, Дмитрий Шабалин, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L’bank, YOmoYO.

Для создания своих работ художники посетили суздальские музеи и мастерские, пообщались с научными сотрудниками Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Получившиеся произведения можно увидеть на медиафасадах во многих городах России, а также в галерее VS Gallery.

По словам Анастасия Звездиной, руководителя направления культуры и искусства VK, каждая из работ «отражает разные грани Суздаля: деревянное зодчество, диалог архитектуры человека и природа, традиции». «Когда мы говорим о Суздале, мы вспоминаем о его архитектурном наследии, но то, за что этот город так любят, — это природный ландшафт. Как органично все постройки вписаны, подчеркивая все достоинства города. Поэтому архитектурно-природная составляющая, которая видна во многих работах, естественна», — добавил куратор проекта «Под куполом» и исполнительный директор VS Gallery.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева отметила своевременность и актуальность проекта. «Когда смотришь на русские ландшафты и русскую архитектуру, созданную более 800 лет назад, вдохновляешься этим и создаешь что-то новое, в новой форме и на языке, понятном современному поколению, — это не может не трогать», — поделилась она.