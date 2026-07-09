С 9 июля в российском прокате — мистический хоррор «Долина улыбок» (La valle dei sorrisi) режиссера Паоло Стрипполи. Картина уже получила премию FEDIC на Венецианском кинофестивале, приз зрительских симпатий Fantastic Fest и Méliès d’Argent в Страсбурге за лучший европейский фантастический фильм. RTVI собрал 10 фактов о фильме, который критики уже сравнивают с «Кэрри» и «Солнцестоянием».

Объятия здесь опаснее бензопил

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж. Паоло Стрипполи

Главный герой фильма — 15-летний Маттео (дебютант Джулио Фельтри), которого жители отдаленной альпийской деревни Ремис называют «ангелом». Его объятия способны забрать боль и страдания. Но за это приходится платить. Режиссер Паоло Стрипполи сознательно уходит от клише хоррора: «Я хотел создать атмосферу, где объятия опаснее бензопил».

В основе фильма автобиографическая история

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж. Паоло Стрипполи

Стрипполи признается, что Маттео во многом списан с него самого. «Я был очень похож на Маттео, — говорит режиссер. — Я выглядел счастливее, но на самом деле боролся за свою идентичность, в том числе с сексуальной точки зрения. Я был геем в маленьком южном итальянском городке, и это было непросто. Когда ты взрослеешь и начинаешь чувствовать инстинкты взрослого человека, ты чувствуешь себя немного монстром. Общество не готово к переменам, и ты чувствуешь вину за то, что растешь».

Сценарий писали три друга

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж.
Паоло Стрипполи

Стрипполи написал сценарий вместе с Джакопо дель Джудиче и Мило Тиссоне, с которыми учился в Национальной киношколе CSC в Риме. «Конфронтация — это то, что оживляет историю и персонажей, — говорит режиссер. — Писать в одиночестве страшно, а с друзьями — настоящее удовольствие».

Главную роль сыграл непрофессиональный актер

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж. Паоло Стрипполи

Стрипполи намеренно искал неизвестного актера, избегая привычных лиц из римских телесериалов. «Я не хотел, чтобы он был слишком подготовленным, — объясняет режиссер. — Маттео не должен двигаться идеально, говорить слишком хорошо. Он должен быть наивным». Джулио Фельтри до этого никогда не снимался в кино. Стрипполи много разговаривал с юным актером, объясняя ему лишь отдельные фрагменты фильма, чтобы сохранить искренность и спонтанность игры.

Маттео — не просто «ангел»

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж.
Паоло Стрипполи

Стрипполи избегает однозначных трактовок: Маттео не святой, не Христос и не антихрист. Он просто подросток с необычным даром. «Самое важное для меня — момент, когда отец Маттео говорит: „Они хотят верить, что Бог послал его. Я заставил их поверить в это, потому что им это было нужно. Но я пытался найти Маттео в Библии — и не нашел. Я не знаю, кто он“». Мы не можем принять неизвестное, мы не созданы для этого.

Фильм — о ловушках, а не о героях

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж.
Паоло Стрипполи

«Это фильм о людях, которые оказались в ловушке этого сообщества, потому что они в ловушке самих себя, — говорит Стрипполи. — Это фильм о ловушке. Ловушка в том, что мы каждый день имеем дело с горем и болью и ищем обходные пути, чтобы избежать их. Это нормально — иметь маленькие слабости. Но если ты хочешь преодолеть боль, ты должен использовать свою силу, а я не чувствую, что у меня есть сила. Мы не герои. Это фильм о людях с недостатками, таких же, как я». Жители Ремиса не злодеи — они просто отчаявшиеся люди, пытающиеся выжить.

Итальянское кино возвращается в жанр

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж. Паоло Стрипполи

Стрипполи — часть новой волны итальянского жанрового кино. Его предыдущие работы — «Классическая история ужасов» (Netflix) и «Дожди» — уже получили признание на международных фестивалях. С «Долиной улыбок» он делает еще один шаг вперед.

Маленький город, большая тайна

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж.
Паоло Стрипполи

Действие фильма происходит в вымышленной альпийской деревне Ремис. Съемки проходили в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии. Стрипполи намеренно оставил географию и время размытыми — это могла бы быть любая изолированная община, где коллективная травма превратилась в культ.

Религия как компенсаторный механизм

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж. Паоло Стрипполи

В фильме нет конкретной конфессии, хотя в нем много католической символики. Стрипполи рассматривает религию как один из способов справиться с неизбежным: «Люди ищут способы преодолеть трудности, и, конечно, это может стать ловушкой. Что действительно интересно в религии, так это то, что ее часто используют, чтобы оправдать вещи и найти смысл в том, чего мы не понимаем».

Финал, который вы не забудете

Кадр из фильма «Долина улыбок», реж. Паоло Стрипполи

Критики единодушны: третья часть фильма — одна из самых мощных в итальянском хорроре последних лет. «Это медленное нарастание ужаса, которое взрывается в жестоком финале», — пишет Variety. «Долина улыбок» — это не просто хоррор, это исследование того, как далеко люди готовы зайти, чтобы избежать боли. И как боль, от которой они бегут, в конце концов находит их.