С 9 июля в российском прокате — мистический хоррор «Долина улыбок» (La valle dei sorrisi) режиссера Паоло Стрипполи. Картина уже получила премию FEDIC на Венецианском кинофестивале, приз зрительских симпатий Fantastic Fest и Méliès d’Argent в Страсбурге за лучший европейский фантастический фильм. RTVI собрал 10 фактов о фильме, который критики уже сравнивают с «Кэрри» и «Солнцестоянием».

Объятия здесь опаснее бензопил

Главный герой фильма — 15-летний Маттео (дебютант Джулио Фельтри), которого жители отдаленной альпийской деревни Ремис называют «ангелом». Его объятия способны забрать боль и страдания. Но за это приходится платить. Режиссер Паоло Стрипполи сознательно уходит от клише хоррора: «Я хотел создать атмосферу, где объятия опаснее бензопил».

В основе фильма автобиографическая история

Стрипполи признается, что Маттео во многом списан с него самого. «Я был очень похож на Маттео, — говорит режиссер. — Я выглядел счастливее, но на самом деле боролся за свою идентичность, в том числе с сексуальной точки зрения. Я был геем в маленьком южном итальянском городке, и это было непросто. Когда ты взрослеешь и начинаешь чувствовать инстинкты взрослого человека, ты чувствуешь себя немного монстром. Общество не готово к переменам, и ты чувствуешь вину за то, что растешь».

Сценарий писали три друга

Стрипполи написал сценарий вместе с Джакопо дель Джудиче и Мило Тиссоне, с которыми учился в Национальной киношколе CSC в Риме. «Конфронтация — это то, что оживляет историю и персонажей, — говорит режиссер. — Писать в одиночестве страшно, а с друзьями — настоящее удовольствие».

Главную роль сыграл непрофессиональный актер

Стрипполи намеренно искал неизвестного актера, избегая привычных лиц из римских телесериалов. «Я не хотел, чтобы он был слишком подготовленным, — объясняет режиссер. — Маттео не должен двигаться идеально, говорить слишком хорошо. Он должен быть наивным». Джулио Фельтри до этого никогда не снимался в кино. Стрипполи много разговаривал с юным актером, объясняя ему лишь отдельные фрагменты фильма, чтобы сохранить искренность и спонтанность игры.

Маттео — не просто «ангел»

Стрипполи избегает однозначных трактовок: Маттео не святой, не Христос и не антихрист. Он просто подросток с необычным даром. «Самое важное для меня — момент, когда отец Маттео говорит: „Они хотят верить, что Бог послал его. Я заставил их поверить в это, потому что им это было нужно. Но я пытался найти Маттео в Библии — и не нашел. Я не знаю, кто он“». Мы не можем принять неизвестное, мы не созданы для этого.

Фильм — о ловушках, а не о героях

«Это фильм о людях, которые оказались в ловушке этого сообщества, потому что они в ловушке самих себя, — говорит Стрипполи. — Это фильм о ловушке. Ловушка в том, что мы каждый день имеем дело с горем и болью и ищем обходные пути, чтобы избежать их. Это нормально — иметь маленькие слабости. Но если ты хочешь преодолеть боль, ты должен использовать свою силу, а я не чувствую, что у меня есть сила. Мы не герои. Это фильм о людях с недостатками, таких же, как я». Жители Ремиса не злодеи — они просто отчаявшиеся люди, пытающиеся выжить.

Итальянское кино возвращается в жанр

Стрипполи — часть новой волны итальянского жанрового кино. Его предыдущие работы — «Классическая история ужасов» (Netflix) и «Дожди» — уже получили признание на международных фестивалях. С «Долиной улыбок» он делает еще один шаг вперед.

Маленький город, большая тайна

Действие фильма происходит в вымышленной альпийской деревне Ремис. Съемки проходили в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии. Стрипполи намеренно оставил географию и время размытыми — это могла бы быть любая изолированная община, где коллективная травма превратилась в культ.

Религия как компенсаторный механизм

В фильме нет конкретной конфессии, хотя в нем много католической символики. Стрипполи рассматривает религию как один из способов справиться с неизбежным: «Люди ищут способы преодолеть трудности, и, конечно, это может стать ловушкой. Что действительно интересно в религии, так это то, что ее часто используют, чтобы оправдать вещи и найти смысл в том, чего мы не понимаем».

Финал, который вы не забудете

Критики единодушны: третья часть фильма — одна из самых мощных в итальянском хорроре последних лет. «Это медленное нарастание ужаса, которое взрывается в жестоком финале», — пишет Variety. «Долина улыбок» — это не просто хоррор, это исследование того, как далеко люди готовы зайти, чтобы избежать боли. И как боль, от которой они бегут, в конце концов находит их.