Клубника изменяет мужу с баклажаном-боссом. Банан ревнует. Апельсин плачет у бассейна. Звучит абсурдно, но именно это смотрят сотни миллионов человек в TikTok прямо сейчас. Добро пожаловать в эпоху AI-сериалов, где создатели — алгоритмы, актеры — фрукты, а зрители — мы с вами. Разбираемся, кто есть кто в этих трендах.

Что происходит

Тренд начался с аккаунта trombonechef, где ИИ-клубника изменяла мужу с баклажаном-боссом. Сюжет абсурдный, но очень вирусный. Формат подхватили десятки аккаунтов, и в середине марта 2026 года появился Fruit Love Island на аккаунте @ai.cinema021 — полностью сгенерированная ИИ версия британского реалити-шоу с антропоморфными фруктами в главных ролях.

Персонажи с именами Strawberina, Bananito и Orangelo внешне копируют участников оригинального шоу вплоть до кубиков пресса, а знакомая тема звучит в каждом эпизоде. Первые три выпуска набрали 27, 12 и 14 миллионов просмотров за одну неделю, а за девять дней аккаунт вырос до 3,2 миллиона подписчиков. Создатели выкладывают новый эпизод ежедневно и буквально собирают идеи через фидбэк от зрителей, с запросом на «драму, хаос и предательство». Аудитория в восторге. К 1 апреля аккаунт набрал суммарно более 300 миллионов просмотров и 28 миллионов лайков, а хештег #FruitLoveIsland использовался в более чем 25 000 публикациях на платформе. ИИ-сериал полностью копирует оригинальное шоу: ведущий зачитывает персонажам комментарии зрителей, а аудитория голосует за любимые пары.

Кто все эти фрукты и почему мы за них переживаем

В эпизодах ИИ-сериала зрителям представляют восемь «островитян»: четыре девушки (Strawberrina, Watermelina, Cherrita и Mangella) и четыре парня (Bananito, Orangelo, Grapenzo и Kiwilo). У каждого персонажа есть прописанная биография, совпадающая с его фруктовой природой.

Банан Bananito — очаровательный сердцеед и главный «бабник» сезона: выбрав Pineapina, позже он бросает ее ради Strawberina, хотя позже и признается, что скучает по бывшей. Арбуз Watermelina, по описанию авторов, «эмоциональная и сильная личность»: в эпизоде пять она признается, что дома у нее есть дочь, и этот момент уязвимости неожиданно трогает аудиторию. Апельсин Orangelo встречается с ней с первого дня на острове, а его самого можно описать как жизнерадостного и эмпатичного персонажа.

Вишня Cherrita, уверенная «королева» острова, сначала выбрала в качестве партнера Grapenzo, оставаясь с ним на протяжении всех церемоний, где участники выбирают себе партнеров, но затем неожиданно призналась в симпатии Orangelo, намекнув, что ее верность винограду не так прочна, как он думает. Явно контрастируя со своей половинкой, Grapenzo проявляет себя как грин-флаг, которому можно доверять. Он остается надежным партнером, хотя неверность Cherrita может предвещать паре неприятности в будущем.

Преданный до мозга костей Kiwilo образовал пару с Mangella в первый же день и остался верен ей на протяжении всего шоу. Даже когда Strawberrina решила к нему подкатить, Kiwilo отверг ее и решил остаться со своей избранницей.

Сюжет развивается по всем правилам классического реалити: церемонии со сменами партнеров, ночные свидания, «Movie Night» (вечер разоблачений, когда персонажам показывают видео с компрометирующими разговорами), и, наконец, «Casa Amor» — специальный блок, в котором на виллу к мужчинам подселяют семь новых девушек-фруктов, пока основные участницы живут отдельно. Этот ход полностью скопирован с оригинального Love Island и превращает зрителей в активных фанатов: комментарии под эпизодами раскололись на тех, кто защищал Watermelina от измены, и тех, кто мечтал, чтобы Bananito наконец дал шанс Strawberrina.

Внешность персонажей намеренно сочетает абсурдное и сексуализированное: у Bananito кубики пресса, у Strawberrina длинные ноги и клубничная голова. Визуальный стиль выдержан в духе анимации Pixar — достаточно реалистичной, чтобы воспринимать драму всерьез, и достаточно мультяшной, чтобы не стесняться этого.

Это не случайность — это новый жанр

Fruit Love Island — самый громкий пример, но не единственный. Формат микродрам пришел из Китая, где он называется duanju и давно превратился в многомиллиардную индустрию. Каждый эпизод длится две-три минуты и обрывается на клиффхэнгере, после которого тяжело остановиться.

В то же время стартап Higgsfield, который занимается генеративным видео, запустил свою AI-платформу с сериалами. Первым проектом стал Arena Zero — короткий десятиминутный пробный эпизод научно-фантастического сериала, полностью созданный с помощью ИИ. Одновременно с этим компания провела конкурс для авторов: на него подали 8 752 заявки из 139 стран, а победители получили в общей сложности 500 000 долларов. Аудитория сама голосует за то, какой проект получит продолжение. Граница между зрителем и создателем окончательно размывается.

Почему это взлетело

Ответ не только в технологиях. AI-сериалы попали в несколько психологических точек одновременно. Короткий формат идеально заточен под внимание поколения, выросшего в TikTok — никакой раскачки, сразу конфликт, сразу эмоция. Абсурдность контента работает как защитный механизм: переживать за страдания фрукта можно без чувства вины, которое возникает при просмотре обычного реалити. Плюс ирония — Fruit Love Island одновременно пародирует жанр и является им.

Пародия за три часа

По словам самого автора @ai.cinema021, каждый двухминутный эпизод занимает около трех часов. Сценарий и диалоги генерируются с помощью языковой модели. Автор описывает сцену и отношения между персонажами, а ИИ предлагает реплики с нужным градусом драмы. Визуальный ряд создается с помощью генераторов текст-в-видео: наиболее популярны в этом жанре Google Veo, китайский Kling от Kuaishou и Vidu. Голоса персонажей синтезирует ElevenLabs или аналогичный TTS-сервис. Все эти клипы затем склеиваются в видеоредакторе с добавлением субтитров, музыки и переходов.

Главная техническая проблема — дизайн персонажей: каждый новый клип генерируется заново, и удержать Bananito похожим на себя от сцены к сцене непросто. Именно поэтому в роликах заметны неточности: фон меняется с закатного на дневной в середине разговора, персонажи странно двигают губами, а Cherrita в одной сцене внезапно уменьшается в размерах. Критики называют эти артефакты признаком нейрослопа, а поклонники — фирменным стилем шоу. Тем не менее порог входа для подобного производства с каждым месяцем становится ниже: сейчас для повторения этого формата достаточно смартфона и подписки на одно из приложений с генерацией видео.

Не все в восторге

Когда поп-звезда Зара Ларссон в шутку выложила видео, что не может выйти из дома, потому что ей нужно узнать, что происходит с персонажами фруктового шоу, это вызвало волну кризиса. Подписчики обвинили ее в нормализации ИИ-контента, против которого многие пользователи соцсетей объявили бойкот. После этого певица удалила свое видео. Звезда Love Island USA Амайя Эспиналь отреагировала резче: в прямом эфире она заявила, что подобный контент ее откровенно пугает. Участницы той же франшизы Кэйлор Мартин и Джана Крейг, напротив, сняли реакционный ролик и смеялись вместе с аудиторией.

Критики такого контента указывают на все признаки нейрослопа: монотонная подача голоса, несинхронные движения губ, бессмысленный монтаж, абсолютный абсурд ситуации. Forbes фактически описывает тренд с нейрослопами как абсурдный, но затягивающий контент, который собирает миллионы просмотров и одновременно вызывает массовое раздражение. Негативные реакции стали настолько мощными, что породили волну фейковых постов, в которых пользователи притворялись восторженными фанатами ИИ-сериалов исключительно чтобы спровоцировать хейтвотч.

Параллельно возник юридический вопрос: пока неизвестно, давала ли компания ITV, владеющая форматом Love Island, согласие на использование своей интеллектуальной собственности в ИИ-пародии. Сенаторы Марша Блэкберн и Питер Уэлч направили письмо в ByteDance с обвинениями в том, что платформа помогает ИИ-инструментам присваивать чужие творческие работы.

Что дальше

TikTok запустил настройку, позволяющую регулировать количество AI-контента в ленте. Создатели @ai.cinema021 уже столкнулись с массовыми жалобами, удалениями видео и объявили, что все эпизоды ИИ-сериала будут продублированы на YouTube. Но на все более набирающий популярность тренд это вряд ли кардинально повлияет. ИИ-инструменты становятся дешевле и доступнее с каждым месяцем, и для того, чтобы начать делать такой контент, достаточно иметь смартфон и подписку на приложение с ИИ-генерацией видео.

Конечно, это не угроза традиционному кино и не его замена, но это явно новый слой культуры: быстрый, одноразовый, абсурдный и при этом по-настоящему захватывающий. Примерно как «Дом-2» на пике популярности, над которым все смеялись, но все равно смотрели.