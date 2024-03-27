Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина рассказала в программе «Легенда» на RTVI о своих нынешних отношениях с бывшей коллегой по сцене Юлией Волковой, а также поделилась воспоминаниями о том, как ей приходилось неделями голодать перед съемками в клипах, о несостоявшемся сотрудничестве с группой Rammstein и неудаче на Евровидении. Главное из интервью Лены Катиной — в материале RTVI.

О фите с Rammstein

Эта песня Moskau называется. Она потом, впоследствии вышла, но не с нами, песню записали с другой какой-то певицей [Викторией Ферш. — Прим. RTVI]. Я помню, что я ехала в аэропорт, меня развернули с дороги в аэропорт. Насколько я помню, там была история, что они не договорились по поводу того, кто фичирит: t.A.T.u. feat Rammstein или Rammstein feat t.A.T.u.

О провале на Евровидении

В мае 2003 года группа t.A.T.u. приняла участие в конкурсе «Евровидение» с песней «Не верь, не бойся, не проси» и заняла третье место. «Первый канал» подал апелляцию на итоги голосования, так как конкурс изменил правила.

Я считаю, что выступили мы отвратительно и, наверное, наше исполнение заслуживает гораздо более низкого места, нежели мы получили. Но на фоне той популярности, которая была тогда в мировом сообществе, и интереса к нашим персонам, конечно, мы должны были быть на первом.

И кстати, потом «Первый канал» получал официальное письмо из Англии, — которая, по-моему, якобы поставила нам 0 баллов, — что на самом деле нам поставили 12 баллов, но оценку подменили. Англия нам не могла дать 0 баллов, поскольку это было как раз то время, когда все радиостанции крутили наши песни, мы были практически во всех чартах на первых местах.

Но тем не менее для меня «Евровидение» — это мой личный позор, я это так расцениваю. На самом деле ехали абсолютно неподготовленные, у нас было буквально пара репетиций, а поскольку первый альбом в основном мы отработали под фонограмму, то, конечно, растерялся опыт работы живьем. Поэтому, конечно, я, когда услышала вот это вот всё со стороны, у меня прямо был шок дичайший, истерика. Я кричала: «Всё, я ухожу из шоу-бизнеса, я недостойна здесь быть!». Ну в общем, да, ужасно.

О скандале в Японии

Во время рекламного тура в 2003 году в Японии группа t.A.T.u. должна была принять участие в программе Music Station. Предполагалось, что они исполнят в прямом эфире одну из своих песен, однако в итоге артистки отказались выступать, что вызвало широкий общественный резонанс в Японии, после чего СМИ и телеканалы отказывались работать с ними.

У Ивана [Шаповалов, продюсер группы t. A. T. u. — Прим. RTVI], конечно, в какой-то момент сорвало крышу на фоне совершенно дикой популярности, и вот как раз тогда и случилась вот эта переоценка значимости.

Была такая ситуация: мы прилетели в Японию в промо тур перед концертами, где произошел скандал. Мы приехали на телевидение, и Иван запретил нам выходить в прямой эфир, он думал, что на фоне такого скандала… Ну, не рассчитал немножко особенности культуры этой страны. И я думаю, что он совершенно не рассчитывал на то, что Япония просто возьмет и обидится.

Потом мы уже во время промоакции ко второму альбому ездили, мы записали песню Gomenasai, которая была посвящена как раз этой ситуации с Японией, потому что очень многие поклонники просто сильно обиделись, и правильно сделали, потому что для них это просто верх неуважения.

То есть Иван думал, что это будет круто, что это подогреет интерес, как, знаете, запретный плод такой немножко, а получилось с точностью до наоборот. Поэтому в какой-то степени, наверное, можно сказать, что из-за его недальновидности мы потеряли японский рынок.

О причинах гетеро-каминг-аута

Потому что это стало уже немножко неактуально. Во-первых, мы выросли, у Юли родился ребенок — Вика… Ну, тут, по-моему, уже все понятно. Учитывая то, что Юлька родила, сколько там ей было, в 18, что ли, или в 19 она родила. Ну от кого она родила, от меня, что ли?.. Нет, простите.

Поэтому здесь и так все понятно. Тем более нас с завидной регулярностью фоткали с какими-то там бойфрендами очередными. Продолжать играть на публику, когда вот оно уже все по-другому?

О голодании ради съемок в клипе

Ваня [Шаповалов, продюсер группы t. A. T. u. — Прим. RTVI] знал, как нажать: он сказал, что не будет меня снимать в клипе, если я не сброшу вес. Соответственно, как может худеть ребенок в 14 лет? Я перестала есть. И мне было невозможно [что-то] доказать. Бабушка и мама, конечно, били тревогу, они уже не знали, что сделать, как извернуться, чтобы я поела. Но я видела цель: мне нужно было срочно скинуть десять килограммов.

Я это сделала, но я прекратила есть, у меня начались голодные обмороки по итогу. Потом уже, в 20 лет, мне вырезали желчный пузырь, потому что там вырос камень размером с оливку, я его потом видела. Конечно, это из-за неправильного питания в том числе.

Опять же, когда тебе 14 и у тебя есть цель, ты не задумываешься о том, что это может каким-то образом сказаться на твоем здоровье. Конечно, потом я стала гораздо умнее сбрасывать вес, поскольку с лишним весом я борюсь всю свою жизнь: сколько я себя знаю, сколько я себя помню, я борюсь с лишним весом. Поэтому, ну да, конечно, на какие-то жертвы приходилось идти. А что делать?

Об общении с Юлией Волковой

Периодически да [общаемся]. Не то чтобы мы вдруг захотели наладить отношения. Нам поступило предложение, от которого сложно было отказаться — выступить на стадионе в Минске перед началом боев. Это были международные соревнования, на стадионе, который 20 лет назад мы открывали как группа.

Поскольку мы все прекрасно знаем, какая ситуация у нас сложилась в стране, мы решили, что, наверное, нужно выступить наконец, чтобы как минимум немножко добавить позитива. Кстати, мы не прогадали, потому что после этого выступления очень многие зарубежные СМИ как раз-таки написали первый раз за долгое время в позитивном ключе о нашей стране: «Вот там Юля и Лена снова вместе выступили».

Конечно, был период такой болезненный, потому что мы столько времени вместе проводили, мы практически жили как семья. Поэтому, когда мы встретились для концерта в Минске, это была наша первая встреча после достаточно продолжительного времени. Наверное, с 2014 года как раз мы не работали вместе и не общались практически, за исключением пары случаев, когда где-то пересекались.

Конечно, как-то было нервозно, я переживала, как пройдет встреча, все-таки мы столько лет не виделись. Но мы обе, наверное, повзрослели, нам же уже не 15-16 лет, мы все-таки уже здоровые тетки, у нас свои дети у обеих, своя жизнь, мужья какие-то. Уже немножко на другом уровне происходит общение, на другом уровне воспринимаются какие-то вещи. Поэтому все прошло хорошо.