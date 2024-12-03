В Москве открылся новый аукционный дом «АукциON», специализирующийся на продаже предметов искусства второй половины XX — XXI веков. 3 декабря прошло открытие предаукционной выставки, где можно увидеть большую часть лотов, которые продадут 12 декабря. В каталоге представлены работы таких известных авторов, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков, Владимир Немухин, Павел Пепперштейн, Виталий Пушницкий, а также произведения художников среднего и молодого поколения, включая Ольгу Татаринцеву, Леонида Тишкова, Мидата Мухаметова, Влада Кулькова, Евгения Музалевского, Нестора Энгельке и Саяна Байгалиева. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.