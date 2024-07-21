Продюсер Максим Фадеев прокомментировал в своем телеграм-канале скандальное выступление певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) на Дне металлурга в Красноярске. Он заявил, что намерен через суд запретить исполнительнице использовать псевдоним и петь его песни. Иск к певице также подготовили организаторы концерта в Красноярске.
Концерт в «измененном состоянии»
Наталья Ионова выступила на Дне металлурга в Красноярске в субботу, 20 июля. Мероприятие было организовано компанией «Русал», отмечает NGS24.RU.
Как пишет красноярский портал, пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение Глюкозы. Посетители Дня металлурга рассказали, что она произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.
«Развозить» [Глюкозу] стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке, — поделился один из зрителей в разговоре с NGS24.RU.
Как пишет телеграм-канал Baza, перед выступлением Ионова «выглядела нормально». Источники канала утверждают, что первую и вторую песню она исполнила «на отлично», а затем «начались странности».
«Перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления», — сообщает Baza со ссылкой на источники, имеющие отношение к площадке, на которой проводился концерт.
По данным телеграм-канала, на середине выступления организаторы мероприятия хотели прекратить концерт досрочно, однако Глюкоза «допела до конца».
По мнению некоторых зрителей, Ионова находилась на сцене «явно не в трезвом состоянии», пишет NGS24.RU. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что поведение Глюкозы могло быть «следствием употребления отдельных запрещенных препаратов», и предложила региональным властям перед каждым выступлением проверять ее на наркотики.
В свою очередь Mash со ссылкой на подругу Ионовой пишет, что поведение певицы на концерте в рамках Дня металлурга связано с депрессией из-за смерти бабушки.
«В последние дни Наталье тяжело, она в подавленном состоянии», — говорится в публикации.
Baza со ссылкой на источники утверждает, что за выступление в Красноярске Глюкозе, по договору с «Русалом», должны были выплатить около 5,5 млн рублей. В райдер певицы, по информации канала, входила в том числе бутылка коньяка, но она к ней «не притрагивалась».
Реакция организаторов и Максима Фадеева
Сама Глюкоза и ее представители пока не давали комментариев по поводу жалоб на выступление в Красноярске. В то же время организаторы концерта, а также продюсер Максим Фадеев пригрозили подать в суд на певицу.
Ивент-агентство «Авент», которое организовало выступление Глюкозы в Красноярске, подготовило иск к Ионовой за то, что она «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту, сообщает NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу «Русал-Красноярск». По мнению организаторов, артистка находилась в «измененном сознании».
Продюсер Максим Фадеев, комментируя скандальное выступление Ионовой, напомнил, что певица больше не является частью группы Глюк’oZa.
«Она была всего лишь актрисой приглашенной. Ее время вышло в коллективе, и поэтому ее попросили уйти. Попросили уйти еще в связи с ее всевозможными политическими заявлениями, ее политическими взглядами», — пояснил он.
По словам Фадеева, произошедшее в Красноярске «переходит все границы» и затрагивает его репутацию.
«Моя музыка полоскается в дерьме постоянно, с этим кошмаром, который она устраивает. Все эти перформансы, с почесыванием и всем остальным…», — посетовал продюсер.
Фадеев заявил, что у него нет желания и сил терпеть подобное поведение со стороны Ионовой, в связи с чем он решил с юристами разработать иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и исполнять написанные им песни.
«Мы постараемся это сделать в связи с тем, что вот это — я не знаю, что это, бешенство чего — но то, что это бешенство, это точно. Поэтому этот беспредел нужно прекращать», — подчеркнул продюсер.
О перезапуске проекта Глюк’oZa без Ионовой Фадеев сообщил в декабре 2023 года. Такое решение продюсер связал с участием певицы в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда Фадеев заявил, что Ионова «дискредитирует концепцию проекта» своим музыкальным материалом и публичными появлениями на различных мероприятиях. «Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. <…> Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — заявил продюсер.
В апреле Фадеев выпустил первую песню обновленного проекта Глюк’oZa под названием «Мышь». Композиция посвящена отношениям России и Европы. Чей голос звучит в песне, продюсер не сообщал.
В июле пресс-служба лейбла MALFA, принадлежащего Фадееву, сообщила о планах выпускать безалкогольный энергетический напиток под брендом Глюк’oZа, писал «РБК Вино».