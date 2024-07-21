Продюсер Максим Фадеев прокомментировал в своем телеграм-канале скандальное выступление певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) на Дне металлурга в Красноярске. Он заявил, что намерен через суд запретить исполнительнице использовать псевдоним и петь его песни. Иск к певице также подготовили организаторы концерта в Красноярске.

Концерт в «измененном состоянии»

Наталья Ионова выступила на Дне металлурга в Красноярске в субботу, 20 июля. Мероприятие было организовано компанией «Русал», отмечает NGS24.RU.

Как пишет красноярский портал, пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение Глюкозы. Посетители Дня металлурга рассказали, что она произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.

«Развозить» [Глюкозу] стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке, — поделился один из зрителей в разговоре с NGS24.RU.

Как пишет телеграм-канал Baza, перед выступлением Ионова «выглядела нормально». Источники канала утверждают, что первую и вторую песню она исполнила «на отлично», а затем «начались странности».

«Перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления», — сообщает Baza со ссылкой на источники, имеющие отношение к площадке, на которой проводился концерт.

По данным телеграм-канала, на середине выступления организаторы мероприятия хотели прекратить концерт досрочно, однако Глюкоза «допела до конца».

По мнению некоторых зрителей, Ионова находилась на сцене «явно не в трезвом состоянии», пишет NGS24.RU. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что поведение Глюкозы могло быть «следствием употребления отдельных запрещенных препаратов», и предложила региональным властям перед каждым выступлением проверять ее на наркотики.

В свою очередь Mash со ссылкой на подругу Ионовой пишет, что поведение певицы на концерте в рамках Дня металлурга связано с депрессией из-за смерти бабушки.

«В последние дни Наталье тяжело, она в подавленном состоянии», — говорится в публикации.

Baza со ссылкой на источники утверждает, что за выступление в Красноярске Глюкозе, по договору с «Русалом», должны были выплатить около 5,5 млн рублей. В райдер певицы, по информации канала, входила в том числе бутылка коньяка, но она к ней «не притрагивалась».

Реакция организаторов и Максима Фадеева

Сама Глюкоза и ее представители пока не давали комментариев по поводу жалоб на выступление в Красноярске. В то же время организаторы концерта, а также продюсер Максим Фадеев пригрозили подать в суд на певицу.

Ивент-агентство «Авент», которое организовало выступление Глюкозы в Красноярске, подготовило иск к Ионовой за то, что она «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту, сообщает NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу «Русал-Красноярск». По мнению организаторов, артистка находилась в «измененном сознании».

Продюсер Максим Фадеев, комментируя скандальное выступление Ионовой, напомнил, что певица больше не является частью группы Глюк’oZa.

«Она была всего лишь актрисой приглашенной. Ее время вышло в коллективе, и поэтому ее попросили уйти. Попросили уйти еще в связи с ее всевозможными политическими заявлениями, ее политическими взглядами», — пояснил он.

По словам Фадеева, произошедшее в Красноярске «переходит все границы» и затрагивает его репутацию.

«Моя музыка полоскается в дерьме постоянно, с этим кошмаром, который она устраивает. Все эти перформансы, с почесыванием и всем остальным…», — посетовал продюсер.

Фадеев заявил, что у него нет желания и сил терпеть подобное поведение со стороны Ионовой, в связи с чем он решил с юристами разработать иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и исполнять написанные им песни.

«Мы постараемся это сделать в связи с тем, что вот это — я не знаю, что это, бешенство чего — но то, что это бешенство, это точно. Поэтому этот беспредел нужно прекращать», — подчеркнул продюсер.