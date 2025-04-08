8 апреля 2025 года в Центре современной культуры «Солодовня» состоялось превью 12-го Благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow. Куратором предаукционной выставки «Несколько поводов доверять себе» выступила Ксения Чилингарова — публицист, издатель и коллекционер. Торги запланированы на 10 апреля.

В рамках превью Фонд Cosmoscow представил 29 лотов, объединённых темой исследования личного эмоционального опыта в противовес механистической обработке информации. Также были объявлены победители ежегодных программ:

«Художник года» — арт-группа ПРОВМЫЗА (Галина Мызникова и Сергей Проворов). Победители получат финансирование для создания проекта, который будет представлен на ярмарке Cosmoscow.

«Музей года» — Красноярский Музейный центр «Площадь Мира». Институция получит работы современных авторов для пополнения коллекции.

«Институция года» — московский Центр творческих индустрий «Фабрика». Организация реализует специальный проект на ярмарке.

Фонд Cosmoscow анонсировал новую премию BORK «Коллекционер года», направленную на поддержку частных собраний современного искусства в России.