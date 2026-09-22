Фотобиеннале в МАММ, выставка Врубеля во Всероссийском музее декоративного искусства и фантастика «Девятая планета» в прокате. А также Vereja, дар Людвигов в ЗИЛАРТе, скульптура Оттепели в AZART, «История черного цвета» и ярмарка «Арт Россия» в Гостином дворе. Рассказываем, что посмотреть 26 и 27 сентября.

«blazar»

С 24 по 27 сентября в Музее Москвы проходит седьмая ярмарка молодого современного искусства blazar, официальный спутник Cosmoscow. Превью для коллекционеров и арт-сообщества состоится 23 сентября.

Экспозиция занимает три этажа музея. На ней покажут работы 48 независимых художников, 64 независимых дизайнеров и 11 авторов цифрового искусства, а также 29 галерей современного искусства.

Впервые появилась отдельная ювелирная секция, а регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Для детей подготовили программы KidsArtWeekend и PIONEER × A-kids.

«Арт Россия»

С 24 по 27 сентября в Гостином дворе проходит вторая ярмарка современного академического искусства «Арт Россия». Ярмарка организована при поддержке Российской академии художеств. В программе — работы более 100 независимых художников и галерей, авторские экскурсии, лекции арт-экспертов и детская территория. На стендах покажут живопись, графику, акварель, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Тема арт-форума — «Академическое искусство: от классики к современности».

Среди авторов — Юрий Купер, чьи работы находятся в собраниях Третьяковской галереи и нью-йоркского Метрополитен-музея (покажут его мозаику «Бабочка»), и Виктор Пономаренко, у которого бургеры, картофель фри и одноразовая упаковка становятся сюжетами натюрмортов.

VS Gallery. «След»

С 19 сентября по 15 ноября в VS Gallery на Малой Ордынке проходит выставка «След», приуроченная к трехлетию первой в России галереи фиджитал-искусства. Открытие для гостей состоялось 18 сентября. Впервые в экспозиции объединили работы большинства авторов, с которыми сотрудничает галерея, среди них Кирилл Рейв, Данил Карамушкин, Юлия Низамутдинова (Julia Cyberflora), Ринат Абдрахманов (Rinatto L’bank) и другие.

Проект предлагает посмотреть на три года работы галереи не как на завершенный этап, а как на продолжающийся процесс: проследить, как развивался художественный язык ее резидентов, и задуматься, каким становится искусство XXI века, которое существует одновременно в материальном и цифровом измерении.

«Транзит»

До 10 октября в галерее ART&BRUT в Москве проходит персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». Открытие состоялось 9 сентября. Проект посвящен моменту перед выбором — состоянию, когда шаг еще не сделан, но прежнее положение перестало быть устойчивым. Порог становится образом перехода между привычным и неизвестным, неподвижностью и действием.

В основе выставки — серия абстрактных живописных работ. Геометрические формы, цветовые плоскости и многослойная поверхность создают пространство, которое одновременно открывается и сопротивляется взгляду.

«Вейся, синяя тишь»

С 3 сентября по 4 октября в SISTEMA GALLERY проходит персональная выставка Анны Касс «Вейся, синяя тишь». Проект обращен к архетипам русского культурного бессознательного. В работах угадываются яблоневый сад, вишня, рябина, кружево, хрусталь и пруд, а одна из картин называется «Белая смородина» (2026). Художница смешивает абстракцию и фигуративность, а вдохновение находит в сказках, поэзии Золотого и Серебряного веков, классической музыке и русской природе. Она продолжает литературную традицию светлой тоски и превращает рассеянное созерцание в инструмент живописи. Зрителю предлагают замедлиться, без громких высказываний.

«Ко-Лаб»

23 сентября в Центре событий РБК пройдет третья конференция «Ко-Лаб» по управлению здоровьем и возрастом, которую разместят в трех залах. Врачи и эксперты обсудят профилактику и раннюю диагностику, онкоскрининг, детское здоровье, здоровье кожи и границу между полезным и опасным в биохакинге. Отдельно разберут, что должно входить в чекапы, как питаться осознанно и как гаджеты с искусственным интеллектом помогают следить за показателями. Первый главный редактор российских Vogue и Interview Алена Долецкая прочитает лекцию «У счастья нет возраста», а в зоне экспонентов покажут медицинское оборудование, космецевтику, БАДы, суперфуды и фитнес-девайсы.

«Фотобиеннале-2026»

С 23 сентября по 29 ноября в Мультимедиа Арт Музее проходит XVI международная «Фотобиеннале», в программе которой семь выставок. Главный проект — «Театр подсознания» Роджера Баллена: в России впервые покажут его «Инферно» (2025), созданное по мотивам «Божественной комедии» Данте. Немецкий фотограф Ян Шлегель в «О пришельцах, русалках и медузах» представит серии 2024—2026 годов, а француженка Александра Катьер в «За стеклом» — работы в технике ручной печати.

«Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда» объединит фотографии 1910—1970-х годов, коллажи Родченко к поэме Маяковского «Про это», плакаты и фрагменты фильмов. К 130-летию кино в России пройдет выставка «Говорящие плакаты немого кино» с киноплакатами 1920—1930-х из коллекции Александра Добровинского. Кроме того, покажут проекты «Даешь автомобиль!» об истории советской автомобилизации и «Метро — пульс времени» о 90-летней истории подземки; для последнего современные фотографы Иван Михайлов, Глеб Жерехов и Иван Онофрийчук создадут работы о новых станциях.

«Девятая планета»

С 24 сентября в кинотеатрах идет «Девятая планета» — фантастический боевик режиссера Николая Рыбникова. В центре сюжета автомеханик Дима Хруст (Юра Борисов): после несчастного случая он вспоминает инопланетные пейзажи, сражения с пришельцами и спасенную им девушку Полину (Ирина Старшенбаум), а армейские документы утверждают, что служба была обычной.

В фильме также снялись Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Даниил Спиваковский, Данил Стеклов и Андрей Ургант. Съемки проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра.

«Ариэтти из страны лилипутов»

С 24 сентября в кинотеатрах вновь идет «Ариэтти из страны лилипутов», анимационный фильм студии Ghibli 2010 года в 4K-реставрации. Режиссером выступил Хиромаса Ёнэбаяси, сценарий написал Хаяо Миядзаки. В основе лежит повесть Мэри Нортон «Добывайки».

Под полом старого загородного дома живет семейство «добываек» — существ ростом в несколько сантиметров, которые тайно берут у людей все необходимое. Главное правило семьи — не попадаться людям на глаза. Во время первой вылазки юную Ариэтти замечает Сё, мальчик, приехавший к бабушке накануне сложной операции. Они становятся друзьями, но из-за этого тайна маленького семейства оказывается раскрыта.

«Врубель. Рождение нового искусства»

С 18 сентября 2026 года по 17 февраля 2027 года во Всероссийском музее декоративного искусства проходит выставка к 170-летию Михаила Врубеля (куратор — Сергей Хачатуров). Архитектор проекта — Степан Лукьянов. В экспозиции около 400 произведений из фондов музея, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, музея-заповедника «Абрамцево» и других собраний. Генеральным партнером стал Государственный Русский музей.

Особое внимание уделено керамике: впервые в таком масштабе ее показывают как самостоятельное художественное явление. Среди экспонатов — скульптура «Египтянка» и камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем». Из Русского музея привезли майолику Абрамцевской мастерской Саввы Мамонтова, блюдо «Садко», а также работы Климента Редько, Павла Кузнецова, Александра Головина и Павла Филонова.

Vereja

С 11 сентября по 13 октября во Всероссийском музее декоративного искусства проходит «Vereja: по ту сторону наличника» — первая музейная выставка российского бренда, который работает с 2018 года. Экспозиция занимает четыре зала: «Наличники», «Рея», «Архив / Мастерская» и «Атлас Vereja». Покажут километры нитей, десятки образов, сделанных вручную, архивную одежду, эскизы, вязальные инструменты и личные предметы основателя.

Основатель бренда Игорь Андреев научился вязать, наблюдая за мамой и бабушкой. Мама работала на фабрике в подмосковной Верее, где шили джинсовую одежду, и сохранившиеся оттуда ремни войдут в экспозицию вместе с ранними вещами. Среди главных экспонатов — платье «Повелительница бабочек» и образ Князя Осьмирукого, с которого началась мифология бренда.

«Русский музей в ЗИЛАРТе»

До 7 февраля 2027 года в музее «ЗИЛАРТ» проходит выставка «Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг». В экспозиции более 100 произведений из собрания Государственного Русского музея. Среди авторов — Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, Йозеф Бойс, Георг Базелиц, Ансельм Кифер, Тимур Новиков и Илья Кабаков. Также покажут работы Эрика Булатова.

Экспозицию выстроили не по хронологии и не по национальным школам: так же воспринимали современное искусство сами коллекционеры. Работы разделены по направлениям — поп-арт, неоэкспрессионизм, абстракция, концептуализм. В прошлом году дар Людвигов временно убирали в фонды Русского музея, в январе его вернули зрителям.

«Они были разными. Скульптура Оттепели»

До 29 ноября в Центре современного искусства AZART на Маросейке проходит совместный проект Музея AZ и Третьяковской галереи (куратор — Ирина Седова, заведующая отделом скульптуры XVIII—XXI веков ГТГ, архитектор — Алексей Подкидышев). В экспозицию вошли 42 произведения из собраний Третьяковки, Музея AZ и коллекции Екатерины Силис. Среди участников — нонконформисты Эрнст Неизвестный, Игорь Шелковский и Андрей Красулин, а также авторы группы «ЛеСС». Рядом с ними — Вадим Сидур, Олег Комов, Юрий Чернов и Татьяна Соколова.

Работ Неизвестного на выставке четыре: две из собрания ГТГ и две из Музея AZ. Для посетителей подготовили музыкальный аудиогид: если приложить наушники к стойкам в разделах, зазвучат произведения композиторов эпохи, отобранные Фондом Николая Каретникова и музыковедом Сергеем Терентьевым.

Музей «Гараж»

В Музее «Гараж» проходят сразу три проекта. Выставка «Пространство печати» идет с 26 августа 2026 года по 14 февраля 2027 года. Она посвящена зинам и малотиражным изданиям из библиотеки музея, а пространство выстроено как воображаемый город, созданный Яниной Болдыревой.

С 15 сентября в музее показывают новую версию инсталляции Вадима Фишкина «Словарь воображаемых мест», сделанную специально для «Гаража». Два фонаря сгенерированными голосами перечисляют вымышленные топонимы из литературы — Скотопригоньевск из «Братьев Карамазовых», Нью-Васюки из «Двенадцати стульев» и другие. Третий проект — игра-бродилка индийской художницы Афры Шафик: она собрала цифровой архив переводных детских книг 1960—1980-х годов и рассказала историю советского книжного экспорта через приключения Бабы-яги и царевны Несмеяны.

«История черного цвета»

С 16 сентября по 29 ноября в Фонде культуры «Екатерина» проходит выставка «История черного цвета». Кураторы — Дмитрий Гайков и Алёна Дятко. В восьми залах более 80 современных авторов исследуют значения черного в социальном, психологическом и символическом аспектах. Вдохновением для проекта послужила книга историка Мишеля Пастуро об изменении восприятия этого цвета в культуре.

Среди участников — Эрик Булатов, Эдуард Штейнберг, Ольга Тобрелутс, Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий Плавинский, Владимир Дубосарский, Владимир Немухин, Кирилл Челушкин и другие.

«ДжонТраволта»

С 17 сентября по 25 октября в Фонде «Геометрия» проходит выставка фотографа из Владивостока Маресия Иващенко, ученика Сергея Браткова. Его работы выглядят как журнальные обложки и модные постеры: художник не разоблачает потребительскую культуру, а принимает ее правила настолько всерьез, что они начинают казаться абсурдными. Для этого он использует автопортреты и примеряет разные роли.

«Просто камни, просто дерево, просто река»

С 18 сентября по 15 ноября в галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону проходит выставка «Просто камни, просто дерево, просто река» (куратор — Максим Пышненко, сокуратор — Валерия Бармина). В проекте участвуют Евгения Буравлева, Слава Нестеров, Мария Стадник, Виктория Кочерова, Наталья Дорогина, Кристина Овсянкина, Надежда Прадес, Никита Орлов и другие художники.

Экспозиция посвящена состоянию, которое приходит к человеку за городом: шелест листвы, ветер над полем, журчание ручья и тишина. Зритель остается в городе, но оказывается словно вдали от него — среди леса, полей и воды. По словам Пышненко, «медитативное состояние не обязательно искать далеко»: чтобы создать дома «маленькую точку тишины», достаточно коры, ветки, шишки или необычного камня.

«Вера Мухина: диалоги, грани»

До 27 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства проходит выставка, где собраны работы разных этапов пути советского скульптора-монументалиста: учеба в Париже, поездки по Италии и Франции, работа в экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде.

«Наследие эпохи. Семен Чуйков»

До 27 сентября в Третьяковской галерее проходит ретроспектива Семена Чуйкова — важной фигуры советского и киргизского изобразительного искусства. Среди главных экспонатов — «Дочь Советской Киргизии» из цикла «Киргизская колхозная сюита».

«Фёдор Шехтель. Грезы русского модерна»

До 4 октября в МУАР проходит выставка о творческом методе автора особняка Морозовой, типографии Левенсона и Ярославского вокзала. В экспозиции — чертежи, проекты и эскизы, фотографии зданий начала XX века, книги из библиотеки архитектора, личные вещи и предметы декоративно-прикладного искусства.