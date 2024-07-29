Фильм с Machine Gun Kelly, бельгийский триллер, французская комедия, пародия на «Звездные войны», кинофестиваль, шоу-мюзикл и современное искусство. Куда пойти на неделе с 29 июля по 4 августа в Москве — в материале RTVI.

a—s—t—r—a open

30 июля на Винзаводе состоится открытие ежегодного проекта a—s—t—r—a open — серии групповых выставок, на время проведения которых пространство галереи становится площадкой для художественного диалога. Основная идея a—s—t—r—a open vol.5 — «вывернуть наизнанку» тот процесс, который стоит за отбором и формированием нового пула авторов. Выставочное пространство галереи примет форму скетчбука для набросков, заметок: как мыслит команда, на что обращает внимание, к каким смыслам обращаются художники, из чего складываются высказывания, что выходит на первый план, а что остается за скобками.

«Неспокойной ночи»

1 августа на широкие экраны выходит триллер «Неспокойной ночи», дебют режиссера Мелани Деллой. Картина рассказывает историю молодой девушки Алекс, которая вместе с мужем переезжает в дом его детства в небольшом поселении. После переезда начинают происходить странные события — исчезает женщина, люди проявляют жесткость и агрессию, а муж Алекс ходит во сне. Девушке кажется, что она сходит с ума, и она решает разобраться, что происходит на самом деле.

«Отпуск не по-детски»

1 августа кинопрокатная компания Russian World Vision выпускает в прокат французскую комедию «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено. 30 августа фильм можно увидеть на специальном показе в кинотеатре «Синема Парк Метрополис».

По сюжету жители дома-интерната для людей на пенсии и детей, оставшихся без попечения родителей, отправляются в дом отдыха «Бэль-Азур» на Лазурном берегу. В их планах — наслаждаться летом, солнцем и пляжами. Правда, жильцы местного пансионата совсем не рады новым соседям, так что между ними начинается бурное противостояние.

«Телец»

1 августа в российский прокат выходит фильм «Телец» с Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly) и Меган Фокс. Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале. Специальные показы картины пройдут 31 июля в московском кинотеатре «Пионер» и петербургском «Англетере».

По сюжету главный герой, рэпер Коул находится в бесконечных поисках вдохновения и хочет записать последнюю песню. Его дни наполнены разрушительными вечеринками и выпивкой, скучными встречами и интервью. Только ассистентка Илана помогает Коулу и постоянно спасает от неприятностей.

«Мне всегда была близка моя темная сторона, и „Телец“ стал шансом побыть самим собой, показать то, что на самом деле происходит в моей голове», — отмечает Колсон Бэйкер.

«Разумный кинематограф»

В летнем кинотеатре под открытым небом в Саду имени Н.Э. Баумана в Москве пройдут показы документальных картин о природе, созданные участниками кинофестиваля «Разумный кинематограф 2023».

До 7 августа будут показаны пять фильмов: «Перейти Байкал», «Король бакланов», «Птицы и люди науки», «Животный мир Кавказа. Кавказская серна», «Наука в Мейныпильгыно. Юго-Восточная Чукотка». Каждая из работ рассказывает о любви к животным и отношениях человека с природой, а также затрагивает экологические и этические проблемы.

«Империя»

31 августа в Центре «Зотов» пройдет специальный показ фильма Брюно Дюмона «Империя», получившего приз жюри на Берлинале 2024 года. Фильм представит Дмитрий Фролов — куратор и исследователь кино и видеоарта.

Дерзкая пародия на «Звездные войны» и «Однажды в… Голливуде» рассказывает о противостоянии инопланетных кланов Добра и Зла в маленькой рыбацкой деревушке. Противоборствующие стороны не остановятся ни перед чем в стремлении завладеть новорожденным сыном местного рыбака — ребенком с задатками Нового Мессии или Антихриста. Космические посланцы похищают местных жителей, рубят головы, насылают космическую бурю и ведут приготовления к финальной битве.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского представляет из себя современное прочтение «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“, включая огромный бассейн глубиной 14 метров, длиной 50 метров и шириной 30 метров, мы можем воплотить этот мир в живую картину более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

Музей Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы открыл постоянную экспозицию, где будет представлено более 90 интерактивных инсталляций и 5 транспортных симуляторов. Посетители смогут увидеть уникальные исторические модели городского транспорта и опробовать современные экспозиционные технологии, которые позволят понять, как функционировал транспорт в прошлом, и как он устроен сегодня.