Сербский режиссер Эмир Кустурица («Черная кошка, белый кот», «Андеграунд») рассказал в интервью RTVI, почему в последние 15 лет не следит за премией «Оскар». Он считает, что в Голливуде перестали снимать фильмы, которые можно было бы считать «лучшими в мире», а сама премия стала ангажированной.

«Я за “Оскаром” последние 15 лет не слежу, разве что некоторые фильмы видел. Для меня «Оскар» в последние 15-20 лет — не показатель лучших фильмов в мире. [Эта премия] отражает лишь идеологические отношения, дружбу в Голливуде. Мне это неинтересно», — сказал Кустурица.

Однако он добавил, что ему понравилась картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», победившая в номинации «Лучший фильм» и забравшая еще шесть статуэток Американской киноакадемии. Также режиссер отметил актерскую игру Киллиана Мерфи, исполнившего главную роль — ученого Роберта Оппенгеймера.

«Так всегда было: даже если фильм не очень хорош, но в нем снимаются отличные актеры, он станет культовым, из него сделают религию. Голливуд — секта, где смешиваются христианство и иудаизм», — считает Кустурица.

Также он подчеркнул, что голливудские фильмы перестали быть остросоциальными, как это было в семидесятые годы. По мнению режиссера, картины больше не поднимают важные для общества проблемы.

Эмир Кустурица назвал фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и претендующий на «Оскар», «плохим» и «ничего не значащим». В интервью RTVI Кустурица добавил, что не считает «Анору» достойной главного приза Каннского кинофестиваля.

Ранее режиссер анонсировал свой новый фильм «Как я не снял „Преступление и наказание“», где снимется номинант на премию «Оскар» Юра Борисов.