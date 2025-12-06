Выставка кукол девятнадцатого века, спецпоказы кинокартин, книжный фестиваль, выставки современного искусства, аукцион и кинофестиваль. Куда сходить в Москве 6 и 7 декабря — рассказываем в материале RTVI.

МЕКФ

С 7 по 14 декабря в Москве состоится юбилейный 10-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). Помимо конкурсных и внеконкурсных кинопоказов, программа включает более 15 событий образовательного блока, специальную сериальную секцию и ретроспективу.

Торжественное открытие состоится в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» российской премьерой сериала «Цвайфлеры» — семейной саги с элементами гангстерского кино о современной немецко-еврейской семье.

non/fiction

До 7 декабря 2025 года в московском Гостином Дворе проходит 27-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Мероприятие традиционно объединяет на одной площадке художественную литературу (fiction) и документальные, научно-популярные, просветительские издания (non-fiction).

В ярмарке принимают участие более 400 издательств, ожидается свыше 50 000 посетителей. В рамках деловой и культурной программы запланировано около 300 мероприятий с участием более 1000 спикеров. Работа организована на 13 дискуссионных площадках.

«Зотов.Кино»

С 6 декабря стартует специальная программа «Джим Джармуш: Блюз для странников» — ретроспектива главного битника современного кино. В программу войдут основные работы режиссера, включая спецпоказ его дебютного фильма «Отпуск без конца», картины «Мертвец», а также предпоказ новой работы мастера — «Отец, мать, сестра, брат».

«Августейшие. Куклы»

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил масштабную выставку «Августейшие. Куклы», которая проходит со 2 декабря 2025 года по 9 марта 2026 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков. Экспозиция посвящена образу детства во второй половине XIX — начале XX века и рассказывает о том, как кукла в этот период приобрела статус произведения искусства.

На выставке представлены редкие детские вещи и игрушки с более чем вековой историей из собраний ведущих музеев страны, включая Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Государственный Исторический музей, Политехнический музей, а также из частных коллекций, среди которых собрания Дианы Панской, Натальи Курочкиной, Татьяны Макеевой, Валентины Кибальчич, семьи Чапкиных-Руга и Музея «Собрание». Кураторами проекта выступили Екатерина Лисицына, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, и коллекционер Диана Панская.

«Обертон»

До 7 декабря 2025 года в новом выставочном пространстве ТОН-ЦЕНТР на Комсомольской площади проходит специализированная ярмарка графики «Обертон», организованная Cosmoscow. В мероприятии принимают участие 29 российских галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока.

Ярмарка представляет широкий срез современного российского искусства, объединив работы актуальных художников в стенах исторического здания — бывшего кругового депо Николаевского вокзала, спроектированного Константином Тоном в XIX веке. Среди участников — такие галереи, как Iragui Gallery, ПиранезиLAB, Syntax Gallery, Галерея «Ковчег» и Anna Nova Gallery, которые представляют произведения Ольги Чернышевой, Виталия Пушницкого, Валерия Чтака, Гарифа Басырова, Александры Гарт и других авторов.

«Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

С 30 ноября по 25 декабря 2025 года в Белом зале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проходит XLIV международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист РФ Юрий Башмет.

Тема фестиваля в этом году — «Марк Шагал. Радость земного притяжения» — посвящена глубокой связи творчества художника с музыкой. В рамках события запланирована серия концертов, которые будут сопровождаться выставкой, раскрывающей взаимовлияние различных видов искусства.

В программе фестиваля принимают участие ведущие музыканты и коллективы, среди которых Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, ансамбль современной хоровой музыки «Altro Coro», Московская мужская еврейская капелла и Вокальный ансамбль «Arielle». Также в концертах выступят скрипачи Татьяна Самуил и Елена Корженская, виолончелист Александр Рамм, пианисты Дмитрий Маслеев и Борис Березовский и другие выдающиеся исполнители.