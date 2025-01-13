Хакасский фолк-хоррор «Шаман» показал лучшие предпродажи уик-енда среди новинок — 448 299 рублей, согласно данным ЕАИС. В широкий прокат картина выйдет 16 января. RTVI публикует эксклюзивный отрывок из фильма.

Специальные показы фильма с аншлагами прошли в Якутске, Томске и Красноярске. 13 января 2025 года премьера состоится в Абакане, где была снята значительная часть фильма. В столице Хакассии также находятся офис и павильоны кинокомпании «Ветер перемен», которая произвела «Шамана». 15 января премьера состоится в Кызыле. Билеты на обе предстоящие премьеры полностью раскуплены.

Главный герой фильма — шаман, который является проводником между миром духов и миром людей. К нему приходят гости и просят исполнить их желания, а шаман не имеет права им отказать. Одну из ролей в картине исполнила актриса Марина Федункив, известная по ролям в комедийных шоу и сериалах. В «Шамане» же она играет женщину, которая просит шамана избавить ее с помощью магии о родимого пятна на лице, так как уверена, что из-за него не сможет найти счастья. Шаман исполняет ее желание, но духи Нижнего мира всегда просят что-то взамен за услугу.

В фильме снимались Юрий Майнагашев («Конец императора тайги»), Ляна Ондур («Колесо»), Марина Федункив, («Реальные пацаны»), Олег Васильков («Брат 2»), Амаду Мамадаков («9 рота»), Ананке («Здоровый человек»), Янина Мелехова («За час до рассвета»), Антон Зацепин («Брат 3»), Анастасия Теплинская («Клиника счастья»). Проект полностью был снят в Хакасии, частично на хакасском языке.