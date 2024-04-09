Участницы десятого сезона «Открытых студий» на «Винзаводе» 8 апреля представили свои арт-проекты, над которыми работали в течение полугода. Работы можно увидеть на выставке «Это нам приснилось завтра». Многие художницы в своих произведениях затронули тему глубинных страхов.

В работе «Открытых студий» принимали участие десять авторов: Елена Шарганова, Лена Холкина, Дарья Арбузова, Юля Диброва, Таисия Камышан, Аксана Прутцкова, Полина Савина, Маргарита Журавлева, Ульяна Ёлкина, Ольга Михальчук. Ментор десятого сезона Открытых студий Винзавода Анна Зайцева рассказала RTVI, что каждая из художниц работала над своим проектом, но в рамках групповых занятий они экспериментировали с разными формами медиумов, отличных от их профильных жанров. Некоторые из работ итоговой выставки были выполнены как раз во время таких практик, когда художницы пробовали новые для себя материалов.

Многие произведения участниц «Открытых студий» также затрагивают темы исследования себя, страхов и сомнений, эмоций, которые сложно проживать.

«Это не было запланировано, но, мне кажется, что это понятная реакция на контекст, в котором мы находимся. Потому что будущее очень неопределенно. Это та история, которую важно визуализировать и артикулировать. Но способность что-то делать, понимая эту неопределенность, возможна только, если надеешься на лучшее. И ты прорываешься через этот кусок времени, и тебе кажется тогда, что он конечен», — рассказала Зайцева.

Элиза Данте / RTVI