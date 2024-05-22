Одной из причин расставания поп-певицы Бритни Спирс с мужем, моделью и актером Сэмом Асгари, стали попытки артистки напасть на супруга с топором. Об этом пишет In Touch со ссылкой на источник.

«К сожалению, когда она освободилась из-под опеки, Сэму досталось больше всего. Когда Бритни стала преследовать его с топором, это стало последней каплей, а их было много. Это случилось во время одной из их эпических ссор, и Сэм не смог ни проконтролировать, ни уговорить ее [не делать этого]. Сэм — не склонный к конфронтации человек, и ему не нравится спорить. В тот раз он не смог сделать ничего, чтобы успокоить ее», — сказал собеседник издания.

По его словам, конфликт между супругами дошел до той стадии, когда 30-летнему супругу Спирс пришлось покинуть их дом в Лос-Анджелесе. «“Инцидент с топором” точно произошел тогда, когда она не принимала лекарства. Разговор о новой опеке совершенно точно имеет смысл», — отметил источник In Touch.

Он также рассказал, что Спирс ранее часто пренебрегала приемом лекарств, однако за прошедший год ситуация значительно ухудшилась.

«Ее перепады настроения эпичны, и если Бритни впустит вас в свой мир, вы увидите это воочию», — заключил собеседник издания.

Как сообщает TMZ со ссылкой на многочисленные источники, психическое здоровье Спирс пошатнулось после того, как закончилось опекунство. По словам собеседников издания, поп-звезда часто не принимает лекарства, которые стабилизируют ее состояние, употребляет алкоголь и различные наркотики, что особенно опасно, из-за проблем со злоупотреблением психоактивными веществами певица несколько раз отправлялась на реабилитацию.

Источники TMZ отмечают, что у Спирс часто случаются резкие перепады настроения: она часто впадает в ярость, которая заканчивается физическим насилием. «С ней невозможно общаться, потому что она не может вести рациональный разговор», — приводит издание слова своих собеседников.

В мае между певицей и ее новым возлюбленным Полом Солизом произошла ссора, которая переросла в драку. Инцидент случился после того, как пара провела ночь в отеле Chateu Marmont в Уэст-Голливуде, употребляя алкогольные напитки.

Позднее другие постояльцы отеля заметили, что певица танцует босиком в коридоре в полуобнаженном виде и кричит на окружающих. В итоге поп-звезде пришлось вызвать скорую помощь, так как она повредила лодыжку.

«Они [Спирс и Солиз] также подрались в номере отеля в Вегасе, который причинил такой большой ущерб, что Бритни заплатила отелю тысячи долларов за ремонт», — пишет TMZ.

Собеседники издания предполагают, что Спирс освободили от опеки отца Джейми Спирса после появления информации о скрытых записывающих устройствах в ее спальне, что активисты движения #FreeBritney сочли грубым вторжением в частную жизнь. Общественное давление привело к тому, что судья «шокирующим образом прекратил дело», даже не назначив медицинского освидетельствования.

Однако, по данным журналистов, пять источников, осведомленных о ситуации, опровергают наличие таких устройств в комнате певицы. По их словам, из-за предположений о том, что певица могла получать наркотики от кого-то извне, представители опеки обратились в суд с просьбой выдать ордер для отслеживания информации с ее гаджетов. Это позволило бы определить, кто мог быть поставщиком запрещенных веществ. Суд удовлетворил просьбу и разрешил наблюдение за контактами Спирс.

Как пишет издание, анонимные источники попросили опубликовать эту информацию, поскольку считают, что ни у одного судьи не хватит смелости на то, чтобы назначить новую опеку, пока общество не поймет причины наблюдения за певицей.

Спирс и Асгари развелись в 2023 году, спустя 14 месяцев после заключения брака. Источники рассказывали, что Асгари переехал из их совместного дома, обвинив певицу в измене. Перед свадьбой певица сообщила в своих соцсетях, что пережила выкидыш.

Через несколько месяцев после развода, Спирс выпустила автобиографию «Женщина во мне». В частности, она рассказала о беременности от певца Джастина Тимберлейка и самостоятельно проведенном аборте.