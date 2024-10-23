Российское современное искусство имеет большой потенциал к росту интереса для зарубежных покупателей. Такое мнение выразила директор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Анастасия Иванова в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте. Она также рассказала, зачем ходить на ярмарки современного искусства, почему художникам нужно помогать и как происходит ценообразование работ современных авторов. Главное из интервью — в материале RTVI.

Что такое Cosmoscow

12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 25 по 27 октября 2024 года на площадке «Тимирязев Центр». В этом сезоне ярмарка представит более 1500 произведений современного искусства от 83 галерей.

Cosmoscow — международная ярмарка современного искусства. В этом году состоится уже ее 12-й выпуск. Это такая встреча галерей, коллекционеров, зрителей, арт-критиков, бизнеса, искусства, арт-профессионалов, которые работают в области искусства. То есть это общий смотр всего актуального искусства, которое сейчас происходит.

И это не только про продажи и покупку искусства, это намного шире, потому что программа Cosmoscow включает в себя и образовательную программу, и некоммерческие проекты, то есть это некий фестиваль. На нем представлены и междисциплинарные проекты, потому что много лет нашу программу дополняют и перформансы, и музыкальные выступления. Это то место, где можно увидеть все самое актуальное, все самое интересное, отобранное нашими экспертами для зрителя.

Чем занимается Фонд Cosmoscow

Фонд у нас был создан в 2017 году, ярмарка существовала уже много лет к этому моменту, его создание было очень органичным моментом, поскольку когда ты занимаешься современным искусством, будь то галерея или институция, ты все равно поддерживаешь современных художников так или иначе: финансируешь их проекты, помогаешь в создании новых произведений искусства.

Мы это делали и до создания фонда, но решили, что нужно создать институцию, создать программы, сфокусироваться на определенных направлениях, чтобы делать это системно и более осмысленно. Мы определили наши главные направления движения: это поддержка художественного творчества, это образование и пополнение музейных коллекций. С тех пор мы ежегодно учреждаем премии и гранты, помогаем реализовывать различные проекты и делаем закупки в музейные коллекции — у фонда довольно обширная деятельность.

Есть ежегодные программы, но мы постоянно добавляем и новые. Современное искусство реагирует на сегодняшний день, каждый год буквально мы видим новую потребность, новую историю, которую важно поддержать: будь то новые цифровые проекты в период пандемии, которые мы запускали, либо в сложные годы для художников мы делали именные гранты, персональные.

В этом году мы запустили открытый конкурс по поддержке кураторских исследований. Это такая более профессиональная история, направленная на поддержку кураторов, которые не всегда окружены таким широким вниманием, как художники, но при этом играют огромную роль в системе искусства. И мы посчитали важным такую программу в этом году учредить.

Интересуются ли за рубежом российским искусством

Я думаю, что у России как у огромной страны с глубочайшими культурными корнями есть огромный потенциал к развитию и росту этого интереса за рубежом. Мы принимали у себя в гостях группы международных коллекционеров и видели, как они с неподдельным интересом посещают студии художников, покупают работы российских авторов. Вопрос сейчас к доступности для международных коллекционеров российского искусства. Я думаю, что в будущем интерес коллекционеров будет расти, просто сейчас, наверное, им сложно познакомиться с российским искусством в том объеме, который у нас есть.

Почему стоимость одних работ растет, а других — нет

Стоимость работ художника растет по вполне понятным принципам: если его работы покупает все большее количество коллекционеров, он начинает расти в стоимости. Если галерея занимается его продвижением, организацией его выставок, если его работы торгуются на аукционах, появляются в институциональных коллекциях, если он получает гранты, выигрывает премии… Есть очень много факторов, которые способствуют тому, что художник растет, его работы растут в стоимости.

Конечно, его активная профессиональная деятельность в этом ему очень помогает. В частности, в прошлом году мы инициировали грант, который был посвящен поддержке профессиональной деятельности художника. Потому что на самом деле именно он является главным лицом всей системы искусства, главным героем, при этом он не получает заработной платы за свою работу. И для того, чтобы продолжать творить, ему тоже необходимы средства и какие-то возможности. Никому не стоит быть голодным. Но мы такой грант учредили, чтобы поддержать художников и они могли просто творить

Современное искусство — про смыслы или про инвестиции?

Я думаю, что, конечно, смыслы опережают инвестиции. В любом случае, каждая работа несет в себе какую-то идею, это не декоративная история — это в большей степени про некую историю, которую рассказывает художник, о своей жизни, о том, как он видит этот мир, или о тех мирах, куда он хочет попасть. Поэтому смыслы — это основа.

А инвестиции, наверное, это и возможность поучаствовать в жизни художника и дальше видеть, насколько это может принести какие-то результаты. Такая своеобразная игра, потому что ты действительно не можешь предугадать. Ты можешь сделать все, что от тебя зависит, а какой будет результат… Это как на бирже. Художник может очень сильно вырасти в цене, может и нет. Но не стоит расстраиваться: если работа куплена по любви, то тебя она все равно будет радовать всю твою жизнь.

Как понять, что перед вами настоящее искусство

Человеку, который находится вне системы искусства, бывает сложно это понять. Даже экспертам это бывает трудно, если они не знают имя автора. Основное — это художник, если он талантливый, то все его работы достойны внимания.

Именно поэтому на ярмарки и отбираются галереи и художники, для того чтобы посетителю было легче ориентироваться в этом сложном пространстве и уже выбирать то, что просто нравится, то, что созвучно состоянию, эмоциям, а идеи работ созвучны конкретному человеку.

Во-вторых, важно читать об этом, следить за художниками, ходить на их выставки, и со временем взгляд отточится, и ты сможешь понимать больше в том, что ты выбираешь… Но на самом деле это все настолько индивидуально… Кто-то чувствует свои работы, и им не требуется больше объяснений.