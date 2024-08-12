Искусство в лесу. В Подмосковье стартовал паблик-арт-проект «Быть здесь»

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» и жилого комплекса «Южная Долина» в Московской области 11 августа прошло открытие паблик-арт проекта «Быть здесь». На выставке представлены более сорока работ современных российских художников. Инсталляции, скульптуры, диджитал-арт, а также другие медиумы выставляются в парке, в лесу и на территории заброшенного недостроя.

В рамках проекта произведения искусства интегрируются в окружающую среду. Поиск объектов представляет собой своеобразный квест — работы порой настолько сливаются с ландшафтом, что их становится непросто отыскать. Большинство произведений посвящены экологической теме и выполнены из натуральных материалов. Кроме того, в своих работах художники размышляют на темы живого и неживого в природе, мифологии и сказок, возможности взглянуть внутрь себя и отыскать свою связь с природой.

Кураторами проекта выступили Вера Ершова и PollyT. В экспозиции принимали участие студенты и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна. По словам организаторов, список работ пополнит объект Павла Пепперштейна «Спорные грибы», который реконструируют специально для проекта «Быть здесь».

Выставка продлится до 15 сентября. В течение всей экспозиции на территории галереи и ее окрестностей будут проходить регулярные медиации, а также лекции, мастер-классы, перфомансы, танцевальные и йога-практики.