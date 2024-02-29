29 февраля в торговом центре BoscoVesna прошло открытие инсталляций Ирины Кориной «Природа вещей. Обновление». В рамках проекта представлено несколько арт-объектов, вписанных в пространство ТЦ.

Корина называет элементы ее композиций «букетами будущего». «Еще на подходе к магазину вы можете увидеть странные, непонятные композиции, — это букеты, собранные из пыльцы растений, которые в будущем, возможно, превратятся в роскошные цветы. Это букеты, которые еще не раскрылись, не распустились и не расцвели, но уже существуют. Это [отсылает] к тому, что мы не замечаем в природе: что-то увядает, что-то расцветает и что-то зародилось уже сейчас. И мы даже не знаем, что это. Что-то неожиданное, страшное, хорошее или злое», — объяснила она в разговоре с RTVI.

Каждая работа, представленная в экспозиции, — это переплетение смыслов. По словам художницы, названия инсталляций призывают к диалогу: каждый зритель может придумать свою интерпретацию произведения и, перейдя по QR-коду, поделиться ей. Все инсталляции связаны с темой перемен и перерождения, среди них представлены Медуза Горгона, химические формулы кофе и золота, воды и железа.

«Проект интересен тем, что в него можно погружаться с разных сторон. Природа вещей ведь так и устроена! В природе вещей есть и микроорганизмы. Пыльца, которую мы рассматриваем здесь словно под огромным микроскопом. Очень много вещей скрыты от нашего глаза: и будущее, и настоящее. У нас в проекте элементы античной архитектуры (Медуза Горгона) сочетаются с природными элементами, с элементами таблицы Менделеева. От этого возникает ощущение некой алхимии весны, обновления, которое раскрывается, когда мы начинаем задумываться над каждым из объектов», — поделилась куратор проекта Марина Федоровская.