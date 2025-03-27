Издательство Individuum не примет участие в книжной ярмарке Non/fiction, которая традиционно проходит в Гостином Дворе в Москве. Заявка издательства на участие не была принята, об этом в Individuum сообщили RTVI.

«Команда Individuum пыталась узнать у организаторов причины отклонения заявки издательства, однако так и не получила ответа — ни официального, ни неофициального», — уточнили в издательстве.

Однако Individuum все же планирует представить свои книжные новинки в Гостином Дворе — в рюмочной «Барка», которая находится в том же здании. Стенд будет работать все дни ярмарки — с 10 по 13 апреля. Также издательство планирует провести свой фестиваль «„Бражники“ — и напиться!» в «Дежурной рюмочной» и «Книжном в Клубе», где пройдут встречи с писателями, презентации и лекции.

В рамках фестиваля пройдут встречи с авторами книг Individuum Максимом Жегалиным, Алексеем Сафроновым, Николаем Герасимовым («Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм»), Денисом Пузыревым («Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал») и Василием Чистюхиным («Никак. Как стать успешным художником»).

В издательстве также рассказали, какие книжные новинки в Individuum подготовили к фестивалю: «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» Максима Жегалина, «Книга о Граде женском» Кристины Пизанской, «Большая советская экономика. 1917—1991» Алексея Сафронова, «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» Ирины Ролдугиной и Катерины Сувериной, «Безмятежность» Федора Шейда, «Очарование мультивселенной. Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности» Пола Халперна.