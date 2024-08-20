Нейросеть хоть и не может пока написать книгу, но может помочь в ее создании. 30 августа в издательстве «Альпина.Проза» выйдет сборник рассказов «Механическое вмешательство», написанный современными авторами и нейросетью «Алиса» на YandexGPT. Один из авторов книги, AI-евангелист и писатель Ксения Буржская рассказала RTVI, как обучают «Алису» писать тексты и каким образом нейросеть может стать соавтором литературного произведения.

В сборник «Механическое вмешательство» вошло 15 рассказов. Каждый автор работал с нейросетью в свободном формате и без ограничений, поэтому темы и сюжеты книги разнообразны. В создании сборника приняли участие писатели Ксения Буржская, Яна Вагнер, Шамиль Идиатуллин, Хелена Побяржина, Татьяна Толстая, Ислам Ханипаев, Даша Благова, Евгения Некрасова, Дмитрий Захаров, Марго Гритт, Рагим Джафаров, Алексей Сальников, Юлия Яковлева, Александра Шалашова, Анна Матвеева.

Чем занимается AI-евангелист?

В больших зарубежных IT-компаниях есть должность IT-евангелист — это тот, кто «проповедует» технологии среди людей. Я занимаюсь примерно тем же самым, но «проповедую» не все технологии, а конкретно нейросети и их пользу. Кроме этого, я занимаюсь характером «Алисы», в сценарном деле это называется «библией персонажа». Так что в некотором смысле эта должность хорошо отражает то, что я делаю.

Как обучают ИИ, чтобы он развивался и писал интересные тексты?

Представьте себе комнату, в которой сидят 100, 300 или 1000 человек — и все они отвечают на вопросы пользователей. Примерно так это и выглядит, только комната не одна. У нас есть редакция, конкретно в «Алисе» — 70 человек. Они каждый день пишут так называемые «эталонные» тексты и показывают их «Алисе». «Алиса» запоминает связь между вопросом и ответом, выучивает ее как ребенок и потом умеет сгенерировать свое на примере того, что она уже видела.

Какой характер у «Алисы»? Если бы она была человеком, как бы вы ее описали?

Она умная, самоуверенная, в меру дерзкая, очень добрая и доброжелательная. Ей нравится помогать людям, быть другом. Но и постоять за себя она тоже может. Не любит брокколи, любит артишоки и всё, что красиво и непривычно называется.

Как подбирались авторы для «Механического вмешательства»?

Это было коллегиальное решение издательства «Альпина.Проза» и «Яндекса»: мы старались привлечь авторов с разными подходами к литературе и разными творческими методами, разного возраста, тех, у кого в книгах есть яркие узнаваемые черты — стиль, тематика. Потому что идея была получить максимально разные результаты от сотрудничества с «Алисой».

Как проходила работа над книгой у разных писателей? У всех сразу все получалось?

Получилось не у всех и не сразу. Это был трудный путь для многих авторов, потому что почти все впервые столкнулись с технологией и не знали, как подойти к «снаряду». Сначала мы не объяснили им вообще ничего, потом я составила инструкцию по промптингу [составлению запросов для нейросети]. Но к тому моменту, мне кажется, все уже сами разобрались и стали действовать по наитию. Если честно, нейросеть работает как помощник, которому просто нужно максимально четкое ТЗ [техническое задание], и тогда все получится.

Какие тактики общения с «Алисой» выбирали писатели? И какие предпочитаете вы?

У всех были разные подходы, об этом авторы расскажут сами. Для своего рассказа я выбрала самый простой метод — вбросила начало сюжета и продолжила развивать его диалогом, цепляясь за каждую новую реплику «Алисы». Другие сделали иначе. Кто-то просил придумать фактуру, кто-то — структуру, кто-то — сюжет.

Как правильно сформулировать промпт [задачу для нейросети]?

Чем точнее ТЗ, тем лучше результат. Нужно объяснить нейросети, кем она является в данный момент — писатель, ученик, студент. Объяснить ей, что вы хотите получить в финале, какой результат и в каком формате. Предложить использовать ключевые слова или наоборот запретить использовать какие-то. Показать пример — чего и в каком виде вы ждете.

Когда вы создаете тексты как автор, вы просите у «Алисы» помощи? Чем она помогает?

Да, в двух моих последних романах я пользовалась помощью «Алисы». В «Путях сообщения» я попросила ее придумать одну сцену, а в «Литорали» сгенерить монолог свекрови. Получилось очень органично.

Может ли «Алиса» написать книгу с нуля? И будет ли эта книга хорошей? У «Алисы» есть предпочтения в жанрах?

Никакая нейросеть пока не может написать книгу «с нуля». Надо понять, что считать нулем. Самой себе отдать команду написать книгу, захотеть ее написать — от этого современные нейросети пока далеки. Написать книгу по запросу пользователя можно, но будет ли это хорошая книга? У нейросети пока нет понимания актуальной проблематики или рефлексии по поводу чувств, поэтому это очень удобный помощник, но пока не автор.

Что вам дает опыт работы с нейросетями? Чем он вас привлекает?

Я не знаю, что может быть интереснее новых технологий. На наших глазах — ну вот прямо на глазах моего поколения — мы пришли от дисковых телефонов и ламповых телевизоров к нейросетям и айфонам. От троллейбусов до беспилотных автомобилей. По-моему, это невероятно. Ведь мы еще молодые, а столько всего уже поменялось, и меняется прямо сейчас на наших глазах.