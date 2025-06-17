В пространстве SISTEMA GALLERY продолжаются выставки Магомеда Кажлаева «Пересчет», Кристины Павловой «Хрусталя угасший звон», Кати Шинкаревой «Совокупность случайностей». Основательница проекта SISTEMA GALLERY Анастасия Волкова рассказала RTVI, как сегодня развиваются и взаимодействуют галереи современного искусства, какие медиумы наиболее востребованы и как сегодня поддерживают молодых художников.

Как родилась идея представить именно эти три выставки одновременно? Что их объединяет и чем они отличаются?

Идея представить выставки в таком порядке сложилась исходя из нашего выставочного плана. Это достаточно эффективный формат для нашей галереи, потому что у каждой выставки своя направленность и тематика, а у художников — свой собственный стиль. Именно в этом взаимодействии они интересны для зрителя. Путешествуя от одной выставки к другой, гости могут попадать в абсолютно разные вселенные, где каждый находит что-то свое. Выставка Магомеда Кажлаева «Пересчет» более концептуальная, требует времени и понимания контекста для восприятия. В свою очередь, выставка Кати Шинкаревой «Совокупность случайностей» — живописная, визуальная и понятная для широкого количества людей. Экспозиция Кристины Павловой «Хрусталя угасший звон» — уникальный и экспериментальный проект, когда вся выставка является практически тотальной инсталляцией. Подобный подход погружает зрителя во вселенную художницы, детально отражая ее внутренний мир.

Какова конкуренция среди галерей современного искусства? Как вы боретесь за покупателя?

Российский рынок находится на стадии зарождения. На данный момент задача является глобальной для всех участников арт-среды — популяризация современного искусства и привлечение новых потенциальных покупателей, коллекционеров. Каждая галерея располагает уникальным набором художников, важен правильный и чуткий подход к выбору авторов и созданию экспозиций. Это способствует поддержанию интереса существующих покупателей, так как наиболее значимую роль играет имя художника. В этом контексте важно не конкурировать, а объединяться и создавать совместные проекты с другими галереями. Например, коллаборация может быть реализована в рамках ко-репрезентинга. Данный формат предполагает представление одного художника несколькими галереями.

Какова роль SISTEMA Gallery в поддержке и развитии молодых художников?

С самого начала галерея делала фокус на молодых художников. На данный момент мы сотрудничаем с авторами старшего поколения, но поддержка новых художников во многом является нашим приоритетом. Мы комплексно подходим к данному направлению, учитывая специфику, отсутствие опыта, потребность в создании имиджа, личного бренда и уникального стиля нового автора. Наша галерея разрабатывает индивидуальный подход к работе с каждым художником в зависимости от его потребностей. Мы стараемся предоставить максимальные комфортные условия для творчества, чтобы авторы могли сосредоточиться на персональном карьерном росте. Существует разработанный комплекс материальных мер по поддержке молодых художников: предоставление мастерских и эксклюзивные контракты, в рамках которых авторы получают гарантированные выплаты. Нематериальные форматы включают инструменты PR и продвижения, привлечение авторов к различным коллаборациям, участие в ярмарках, в том числе международных. Безусловно, важно упомянуть персональные и музейные выставки — важный инструмент на пути становления карьеры для любого художника.

Бывает ли «не сезон» у галерей, когда минимальное количество гостей интересуются искусством?

Я бы отметила, что интерес к современному искусству не зависит от сезона. Что касается галерейного бизнеса — сезонность складывается за счет присутствия или отсутствия определенной категории людей в месте проведения проектов. Например, летом целевая аудитория покупателей может уезжать на значительно долгое время из города — активность падает. В этот период галереи стараются работать над другими проектами. Это может быть сотрудничество с корпоративными клиентами, дизайнерами интерьера, а также проведение публичных или образовательных мероприятий. «High season» в искусстве начинается осенью. В это время проходит наибольшее количество ярмарок по всему миру, в том числе крупнейшие российские арт-ярмарки Cosmoscow и Blazar. Второй важный сезон для искусства — весна. После зимнего холода люди начинают просыпаться, оживать. Им хочется соприкоснуться с чем-то возвышенным, прекрасным, чем является искусство.

Насколько российское современное искусство пользуется спросом?

На данный момент российское современное искусство остается менее известным для мировых коллекционеров. К сожалению, отечественные галереи и художники почти полностью выключены из мирового контекста. Практически не проходят выставки в мировых музеях, за редким исключением художников представляют на крупнейших международных ярмарках уровня «Art Basel» или «Frieze». Несмотря на сложившиеся обстоятельства, наша галерея продолжает ездить на международные ярмарки, с каждым годом расширяя географию присутствия. Если говорить о мировом рынке, то существует спрос на более известное российское искусство — «старые мастера» или «шестидесятники». Проводившиеся торги в «Sotheby’s» показывают, что спрос исходит со стороны русских коллекционеров или коллекционеров с русскими корнями. В свою очередь, спрос на русское искусство внутри страны значительно отличается. В связи с недавними событиями русским коллекционерам стало значительно сложнее приобретать искусство за рубежом. В результате, большое количество коллекционеров обратило внимание именно на внутренний рынок и отечественных авторов. Результаты арт-ярмарок за прошедшие несколько лет значительно выросли по сравнению, например, с периодом 2020-2021. Я вижу положительную тенденцию, в том числе для нашей галереи. Это возможность для значительного роста, своеобразный трамплин для будущего развития. С точки зрения внутреннего рынка, Россия является страной новых возможностей. Самое главное для галеристов — объединить усилия и правильно этим воспользоваться.

Кто чаще приходит в вашу галерею — гости или покупатели?

Представителей разных целевых аудиторий галереи приходят с разной частотой и регулярностью — это совершенно нормально. Наша галерея открыта бесплатно для всех желающих, поэтому посетители с удовольствием приходят к нам в большом количестве. Мы всегда им очень рады! Покупатели, в свою очередь, в основном посещают специализированные мероприятия, которые наша галерея проводит для коллекционеров или просто ценителей искусства. Это могут быть вернисажи, открытия выставок, лекции, паблик-токи, коктейли и т. д. Также, клиенты могут посетить галерею по предварительной заявке, чтобы посмотреть работы интересующих художников.

Ваша галерея работает с разными форматами и стилями. Какие из них, по вашему мнению, наиболее востребованы сейчас?

В нашей галерее представлены практически все существующие на сегодняшний день художественные медиумы. Это наше преимущество — любой потенциальный клиент может найти искусство, которое было бы ему по душе. Хотелось бы отметить, что рынок в России остается достаточно консервативным. Наиболее востребованным форматом в любой галерее остается живопись — самый универсальный медиум. Новые «digital medium», видеоинсталляции и так далее, на данный момент не очень востребованы и понятны. Здесь все зависит от цельности и качества проекта. Я считаю, что любой формат может найти своего конечного покупателя. Существует достаточное количество коллекционеров, которые специализируются на нестандартных медиумах. Также, в качестве покупателя может выступить музей. В нашей практике были примеры успешной продажи видеоработ в музейную коллекцию.

Каким вы видите будущее современного искусства в России и роль галерей в этом процессе?

Предвидеть будущее современного искусства и развитие арт-рынка в России — мои рабочие обязанности. Я анализирую текущие данные о состоянии рынка искусства на сегодняшний день и факторы, которые могли бы на это повлиять. Мой прогноз, который я озвучила в начале развития нашей галереи, остается достаточно оптимистичным. Я вижу уверенный прогресс арт-рынка, увеличение числа покупателей или же лиц, которые интересуются современным искусством. Стоит отметить, что статистика демонстрирует значительный рост количества посетителей арт-ярмарок с каждым годом. Эти факторы, безусловно, влияют на общую ситуацию рынка внутри нашей страны.

Я надеюсь, что в течение пяти лет Россия сможет найти свое место в глобальном мировом рынке искусства. Можно наблюдать рост интереса к российским художникам со стороны мировых коллекционеров, увеличение числа галерей в самой России и расширение представленности российских галерей на международной арт-сцене. Роль галерей в этом развитии не может быть переоценена, так как арт-рынок и художники не могут существовать в отсутствии финансовой составляющей.

Быть художником — это профессия, а развитие искусства — это не благотворительность. Это работа, которую успешно выполняют галереи. Участие в международных ярмарках, привлечение новых коллекционеров, популяризация и повышение узнаваемости наших художников — одни из главных задач галерей на сегодняшний день.

Как родилась идея представить именно эти три выставки одновременно? Что их объединяет и чем они отличаются?

Идея представить выставки в таком порядке сложилась исходя из нашего выставочного плана. Это достаточно эффективный формат для нашей галереи, потому что у каждой выставки своя направленность и тематика, а у художников — свой собственный стиль. Именно в этом взаимодействии они интересны для зрителя. Путешествуя от одной выставки к другой, гости могут попадать в абсолютно разные вселенные, где каждый находит что-то свое. Выставка Магомеда Кажлаева «Пересчет» более концептуальная, требует времени и понимания контекста для восприятия. В свою очередь, выставка Кати Шинкаревой «Совокупность случайностей» — живописная, визуальная и понятная для широкого количества людей. Экспозиция Кристины Павловой «Хрусталя угасший звон» — уникальный и экспериментальный проект, когда вся выставка является практически тотальной инсталляцией. Подобный подход погружает зрителя во вселенную художницы, детально отражая ее внутренний мир.

Какова конкуренция среди галерей современного искусства? Как вы боретесь за покупателя?

Российский рынок находится на стадии зарождения. На данный момент задача является глобальной для всех участников арт-среды — популяризация современного искусства и привлечение новых потенциальных покупателей, коллекционеров. Каждая галерея располагает уникальным набором художников, важен правильный и чуткий подход к выбору авторов и созданию экспозиций. Это способствует поддержанию интереса существующих покупателей, так как наиболее значимую роль играет имя художника. В этом контексте важно не конкурировать, а объединяться и создавать совместные проекты с другими галереями. Например, коллаборация может быть реализована в рамках ко-репрезентинга. Данный формат предполагает представление одного художника несколькими галереями.

Какова роль SISTEMA Gallery в поддержке и развитии молодых художников?

С самого начала галерея делала фокус на молодых художников. На данный момент мы сотрудничаем с авторами старшего поколения, но поддержка новых художников во многом является нашим приоритетом. Мы комплексно подходим к данному направлению, учитывая специфику, отсутствие опыта, потребность в создании имиджа, личного бренда и уникального стиля нового автора. Наша галерея разрабатывает индивидуальный подход к работе с каждым художником в зависимости от его потребностей. Мы стараемся предоставить максимальные комфортные условия для творчества, чтобы авторы могли сосредоточиться на персональном карьерном росте. Существует разработанный комплекс материальных мер по поддержке молодых художников: предоставление мастерских и эксклюзивные контракты, в рамках которых авторы получают гарантированные выплаты. Нематериальные форматы включают инструменты PR и продвижения, привлечение авторов к различным коллаборациям, участие в ярмарках, в том числе международных. Безусловно, важно упомянуть персональные и музейные выставки — важный инструмент на пути становления карьеры для любого художника.

Бывает ли «не сезон» у галерей, когда минимальное количество гостей интересуются искусством?

Я бы отметила, что интерес к современному искусству не зависит от сезона. Что касается галерейного бизнеса — сезонность складывается за счет присутствия или отсутствия определенной категории людей в месте проведения проектов. Например, летом целевая аудитория покупателей может уезжать на значительно долгое время из города — активность падает. В этот период галереи стараются работать над другими проектами. Это может быть сотрудничество с корпоративными клиентами, дизайнерами интерьера, а также проведение публичных или образовательных мероприятий. «High season» в искусстве начинается осенью. В это время проходит наибольшее количество ярмарок по всему миру, в том числе крупнейшие российские арт-ярмарки Cosmoscow и Blazar. Второй важный сезон для искусства — весна. После зимнего холода люди начинают просыпаться, оживать. Им хочется соприкоснуться с чем-то возвышенным, прекрасным, чем является искусство.

Насколько российское современное искусство пользуется спросом?

На данный момент российское современное искусство остается менее известным для мировых коллекционеров. К сожалению, отечественные галереи и художники почти полностью выключены из мирового контекста. Практически не проходят выставки в мировых музеях, за редким исключением художников представляют на крупнейших международных ярмарках уровня «Art Basel» или «Frieze». Несмотря на сложившиеся обстоятельства, наша галерея продолжает ездить на международные ярмарки, с каждым годом расширяя географию присутствия. Если говорить о мировом рынке, то существует спрос на более известное российское искусство — «старые мастера» или «шестидесятники».

Проводившиеся торги в Sotheby’s показывают, что спрос исходит со стороны русских коллекционеров или коллекционеров с русскими корнями. В свою очередь, спрос на русское искусство внутри страны значительно отличается. В связи с недавними событиями русским коллекционерам стало значительно сложнее приобретать искусство за рубежом. В результате, большое количество коллекционеров обратило внимание именно на внутренний рынок и отечественных авторов. Результаты арт-ярмарок за прошедшие несколько лет значительно выросли по сравнению, например, с периодом 2020-2021. Я вижу положительную тенденцию, в том числе для нашей галереи. Это возможность для значительного роста, своеобразный трамплин для будущего развития. С точки зрения внутреннего рынка, Россия является страной новых возможностей. Самое главное для галеристов — объединить усилия и правильно этим воспользоваться.

Кто чаще приходит в вашу галерею — гости или покупатели?

Представителей разных целевых аудиторий галереи приходят с разной частотой и регулярностью — это совершенно нормально. Наша галерея открыта бесплатно для всех желающих, поэтому посетители с удовольствием приходят к нам в большом количестве. Мы всегда им очень рады! Покупатели, в свою очередь, в основном посещают специализированные мероприятия, которые наша галерея проводит для коллекционеров или просто ценителей искусства. Это могут быть вернисажи, открытия выставок, лекции, паблик-токи, коктейли и т. д. Также, клиенты могут посетить галерею по предварительной заявке, чтобы посмотреть работы интересующих художников.

Ваша галерея работает с разными форматами и стилями. Какие из них, по вашему мнению, наиболее востребованы сейчас?

В нашей галерее представлены практически все существующие на сегодняшний день художественные медиумы. Это наше преимущество — любой потенциальный клиент может найти искусство, которое было бы ему по душе. Хотелось бы отметить, что рынок в России остается достаточно консервативным. Наиболее востребованным форматом в любой галерее остается живопись — самый универсальный медиум. Новые «digital medium», видеоинсталляции и так далее, на данный момент не очень востребованы и понятны. Здесь все зависит от цельности и качества проекта. Я считаю, что любой формат может найти своего конечного покупателя. Существует достаточное количество коллекционеров, которые специализируются на нестандартных медиумах. Также, в качестве покупателя может выступить музей. В нашей практике были примеры успешной продажи видеоработ в музейную коллекцию.

Как вы видите будущее современного искусства в России и роль галерей в этом процессе?

Предвидеть будущее современного искусства и развитие арт-рынка в России — мои рабочие обязанности. Я анализирую текущие данные о состоянии рынка искусства на сегодняшний день и факторы, которые могли бы на это повлиять. Мой прогноз, который я озвучила в начале развития нашей галереи, остается достаточно оптимистичным. Я вижу уверенный прогресс арт-рынка, увеличение числа покупателей или же лиц, которые интересуются современным искусством. Стоит отметить, что статистика демонстрирует значительный рост количества посетителей арт-ярмарок с каждым годом. Эти факторы, безусловно, влияют на общую ситуацию рынка внутри нашей страны. Я надеюсь, что в течение пяти лет Россия сможет найти свое место в глобальном мировом рынке искусства. Можно наблюдать рост интереса к российским художникам со стороны мировых коллекционеров, увеличение числа галерей в самой России и расширение представленности российских галерей на международной арт-сцене. Роль галерей в этом развитии не может быть переоценена, так как арт-рынок и художники не могут существовать в отсутствии финансовой составляющей. Быть художником — это профессия, а развитие искусства — это не благотворительность. Это работа, которую успешно выполняют галереи. Участие в международных ярмарках, привлечение новых коллекционеров, популяризация и повышение узнаваемости наших художников — одни из главных задач галерей на сегодняшний день.