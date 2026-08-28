Актер Кристофер Ламберт, известный по роли Коннора Маклауда в фильме «Горец» (1986), высоко оценил возможности московского кинокомплекса «Москино» и назвал его крупнейшей студией Европы. Об этом он заявил во время встречи со зрителями на III Московской международной неделе кино.

Ламберт отметил, что видел «Москино» на фотографиях, и комплекс выглядит «очень впечатляюще». По его словам, сегодня он может считаться крупнейшей студией в Европе. «Мне кажется, он даже больше голливудских студий», — добавил актер.

Актер также рассказал, почему согласился на роль в культовом «Горце». По его словам, предложение поступило через агента спустя несколько лет после «Грейстоук: Легенда о Тарзане». Сценарий заинтересовал его не только экшеном: «Бессмертие очень романтично», — объяснил Ламберт. При этом сам он признался, что вряд ли хотел бы жить вечно, хотя возможность увидеть мир через 400 лет кажется ему любопытной.

Подготовка к роли заняла около четырех месяцев. Ламберт, страдающий близорукостью с 12 лет, репетировал движения до автоматизма. Отдельно он работал над шотландским акцентом, а исправлять ошибки ему помогал Шон Коннери. «Когда четыре месяца репетируешь все движения, они становятся инстинктивными», — отметил актер.

Ламберт уже имеет опыт работы в российском кинематографе: он снимался в фильме «Собибор» Константина Хабенского. Актер назвал российскую съемочную команду очень талантливой, а Хабенского — требовательным профессионалом. Особенно сложным для него оказалось впервые надеть форму нациста: это вызвало сильный дискомфорт, но помогло лучше почувствовать персонажа.

Ламберт рассказал, что за карьеру снялся примерно в 75 фильмах и по-прежнему ценит процесс работы на площадке. Каждый новый проект, по его словам, на несколько месяцев превращает съемочную группу в большую семью. Недавно актер завершил съемки в научно-фантастическом экшене, значительная часть которого создавалась на зеленом экране. III Московская международная неделя кино проходит в столице с 24 по 30 августа.