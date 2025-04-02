Работодатели давно изучили привычки и ценности зумеров в работе и хорошо знают, как правильно организовать работу с молодыми специалистами. Тем временем совсем скоро на рынок труда выйдут первые представители поколения Альфа, рожденные в период с 2010 года по настоящее время. Дарья Куимчиде, руководитель учебно-академического отдела VK, рассказала RTVI, каковы ключевые особенности и привычки поколения Альфа, как они влияют на образование и карьеру и на что нужно обратить внимание уже сегодня, чтобы помочь им с профессиональным развитием в будущем.

Кто такие Альфа. Главные особенности и мифы

Поколение Альфа выросло в окружении интернета и искусственного интеллекта. Они осваивают смартфоны буквально с пеленок и поэтому обладают высокой технологической грамотностью уже с раннего возраста. За это их еще называют скринейджерами (от англ. screen — экран и teenager — подросток).

Альфа с рождения живут в быстро меняющемся мире, они быстро осваивают новые инструменты, технологии и форматы. По данным исследования ВКонтакте, 55% представителей поколения альфа воспринимают digital-среду не только как пространство для общения, но и как инструмент для самовыражения. Сегодняшние дети и подростки видят множество ярких примеров проявления индивидуальности на примере блогеров и поэтому имеют стремление к уникальности, что часто выливается в создание собственного контента.

С ранних лет представители этого поколения привыкли взаимодействовать с представителями разных культур через соцсети и другие цифровые платформы. Как следствие — они обладают более высоким уровнем открытости, чем их родители. Поколение Альфа, как и зумеров, волнуют проблемы экологии, равенства и устойчивого развития.

Из-за того, что поколение Альфа вынуждены с рождения обрабатывать большие объемы данных, они способны эффективно выполнять несколько задач сразу. Но это зачастую значит, что информация воспринимается ими поверхностно. Для Альфа свойственно восприятие данных через короткие, яркие и визуально насыщенные форматы, с которыми они постоянно контактируют. Им бывает сложно концентрироваться и удерживать фокус на длительных, объемных задачах.

Как учить поколение Альфа

Важно использовать их технологическую грамотность для ускоренного освоения информации, а геймификацию и искусственный интеллект — для выстраивания мотивации. Необходимо учитывать такую особенность, как клиповое мышление, а также развивать навыки общения и взаимодействия через командную работу.

Поколению Альфа интересно обучаться с помощью геймификации — это могут быть интерактивные доски и планшеты, игры, симуляции, дополненная и виртуальная реальность. Для поддержания интереса также отлично подойдут игровые механики и визуализация материала — инфографика, картинки или видео.

Зачастую к ним требуется персональный подход, и адаптировать образовательные программы под интересы и способности каждого ученика можно при помощи искусственного интеллекта.

У альфа также есть потребность в гибкости. Создать возможность учиться в удобное время и в удобном формате можно с помощью онлайн-курсов в предзаписи. Стоит отдавать предпочтение коротким форматам.

Не менее полезные форматы, которые будут интересным и помогут развивать навыки взаимодействия и работы в команде — коллаборативное обучение, обучение через практику и экспериментирование.

Среди примеров успешных кейсов в этой области — популярная игра Minecraft Education, которая используется для обучения математике, истории и другим предметам. VK Education уже много лет развивает профориентационный сервис Тест-драйв IT-профессий с элементами симуляции, где школьники знакомятся с цифровыми профессиями, пробуют свои силы в задачах от IT-специалистов и получают от них обратную связь. В онлайн-игре Fortnite был запущен специальный режим Остров Безопасности, благодаря которому участники узнают об основных правилах безопасного поведения в сети через популярные игровые механики.

Кем хотят стать Альфа и с какими вызовами они столкнутся

Поколение Альфа активно проявляет интерес к сферам, связанным с цифровыми технологиями: согласно исследованию ВКонтакте, 47% представителей поколения активно создают контент, 25% — занимаются программированием и разработкой игровых модов, 21% — ведут текстовые блоги и онлайн-сообщества. Также им интересны творчество и предпринимательство — это те направления, где они могут успешно самовыражаться и реализовать свои идеи.

Востребованные сферы и профессий

К моменту выхода Альфа-поколения на рынок труда в России будут особенно востребованы специалисты высокотехнологичных отраслей, медицины и социальной сферы, а также так называемые “IT-креативщики” — профессии на стыке технологий и творчества. Компании уже сейчас закладывают основу под эти запросы, осознавая, что многие классические должности уступят место новым, междисциплинарным ролям.

Цифровая экономика и IT. По прогнозам экспертов, две трети представителей поколения Альфа будут работать по специальностям, которых пока не существует. В их числе ожидаются множество профессий в сфере информационных технологий и науки, например, инженеры по дополненной или виртуальной реальности, специалисты по ИИ-этике или проектировщики нейроинтерфейсов.

Образование. Альфа-поколение — самое образованное в истории, они будут дольше учиться и постоянно повышать квалификацию. Это создаст спрос на новые виды учителей, наставников и тренеров — например, тьюторы по онлайн-обучению, разработчики образовательных траекторий или тренеры по майнд-фитнесу.

Креативная сфера. Рост креативной экономики приведет к появлению новых профессий в медиа, дизайне, виртуальной моде. Уже сейчас прогнозируется появление таких ролей, как техно-стилист (дизайнер умной одежды с гаджетами) и проектировщик новых тканей (разработка материалов с заданными свойствами, например, способных менять цвет или накапливать энергию).

Здоровье. Помимо технических направлений, медицина и сфера благополучия станут очень востребованными для поколения Альфа. Появятся новые профессии на стыке медицины, технологий и сервисов — например, wellbeing-менеджеры (корпоративные специалисты по благополучию сотрудников) и тренеры по цифровой детоксации и другие. Также актуальны будут специалисты, помогающие людям упрощать жизнь и бороться со стрессом — например, life simplifier (специалисты по упрощению жизни), разрабатывающие персонализированные сервисы для улучшения качества жизни.

Карьерные вызовы

Поколение Альфа может столкнуться с динамичным и нестабильным рынком труда. Один из главных вызовов — постоянные изменения профессий и необходимость многократно менять направление и место работы. Как ожидается, в ближайшие 20 лет исчезнет до 50% известных нам профессий. Марк Маккриндл прогнозирует, что «альфы» в зрелом возрасте будут в среднем менять 17 работодателей и осваивать 5 разных сфер деятельности за жизнь. Альфам важно быть готовыми к тому, что выбранная специальность может устареть, и тогда потребуется переобучение и смена карьеры.

Аналитики отмечают, что молодые специалисты и сами не стремятся к долгой карьере в одной компании или линейному продвижению по службе. Альфа будут выбирать работу «под себя» в текущий момент, часто сменяя профессии, города и форматы занятости.

Альфа привыкли к активному присутствию в соцсетях, где они постоянно получают одобрение своих действий в виде лайков, подписчиков, комментариев. Кроме того, на представления молодежи о будущей карьере влияют блогеры, которые показывают идеализированную картину жизни. Как следствие, Альфа будут думать, что на работе их ждут постоянные достижения, которые коллеги заметят и оценят. Однако реальность может не оправдать их ожиданий — рутинные задачи, отсутствие эмоций и положительного подкрепления могут демотивировать их.

Поколение Альфа будет переосмысливать work-life balance, что породит новые вызовы. Они с детства видели примеры удалённой работы родителей в пандемию и считают гибкий график и home office базовыми условиями. Молодые работники столкнутся с риском размытия границ между работой и домом: постоянная включенность 24/7 может привести к эмоциональному выгоранию, если не выработать навыки тайм-менеджмента и саморегуляции.

Клиповое мышление у нынешних детей означает, что в работе им может быть сложнее поддерживать концентрацию на объемных и продолжительных задачах. Компании, вероятно, будут перестраивать обучение и коммуникацию под особенности поколения. Но на личном уровне молодым специалистам придётся учиться дисциплине и глубокой фокусировке, чтобы преодолеть этот эффект.

Альфы выросли в мультикультурной, глобализированной среде и склонны выбирать работодателей, разделяющих принципы инклюзивности, экологической ответственности и прозрачности. Они захотят гордиться своей работой и видеть в ней позитивное влияние. Если рынку труда предыдущих поколений были свойственны паттерны «просто иметь стабильную работу», то поколение Альфа будет искать компанию с ясной миссией.

Навыки будущего и как их развивать

Умение учиться и переучиваться становится метанавыком №1. Поэтому развивать эту гибкость мышления и любовь к знаниям стоит с детства. Способность быстро осваивать новое станет для них важнее, чем обучение какой-то одной профессии.

Не менее важны для поколения Альфа технические и цифровые навыки. Речь не только о программировании, но и о базовом понимании данных, алгоритмов, работе с цифровыми платформами. Курсы по робототехнике, основам кодинга, цифровому творчеству (монтаж видео, графический дизайн) станут отличной инвестицией в будущее для альфа-детей.

Представители поколения Альфа с одной стороны индивидуалистичны и независимы, с другой — им может не хватать живого общения. Поэтому навыки командной работы и эмпатии, умение эффективно общаться вживую станут конкурентным преимуществом. Полезно также прививать Альфа-поколению основы тайм-менеджмента. Также важно развивать критическое мышление у детей: учить их задавать вопросы, проверять и сопоставлять факты и пользоваться альтернативными источниками данных.

Уже сейчас стоит делать упор на всестороннее развитие детей и подростков, чтобы твердые навыки сочетались с мягкими. Поколение с глубоко развитыми компетенциями XXI века и устойчивыми жизненными навыками сможет не только хорошо адаптироваться к новому ландшафту профессий, но и сформировать будущее экономики и общества.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции