Игрушки Labubu уже стали символом современного коллекционирования и модным «обвесом» сезона. Рассказываем в материале RTVI, как выбрать плюшевого монстра, где его искать и как отличить оригинальную игрушку от реплики.

Кто такие Labubu? История персонажей и их многообразие

Автором Labubu является Касинг Лунг (Kasing Lung) — гонконгский художник-иллюстратор, известный своими сюрреалистичными работами. В 2015 году, ровно 10 лет назад, он создал вселенную «The Monsters» — книгу, населенную племенами эльфов. Среди них были Тайкоко, Зиммомо, Спуки, Пато и Лабубу. Лабубу — девочка с 9 зубами, заостренными ушами и без хвоста.

В 2019 году лицензионное соглашение с художником Лунном стало поворотным моментом для Pop Mart, китайского бренда. Эта сделка превратила «The Monsters» в самую прибыльную франшизу компании. Только в 2024 году продажи достигли 3 миллиардов юаней ($410 миллионов), что позволило Pop Mart превзойти японских конкурентов на рынке коллекционных игрушек.

Pop Mart выпустил две версии вселенной:

The Monsters — Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box (2019) The Monsters — Have A Seat Vinyl Plush Blind Box (2024)

Фигурки продаются в «blind boxes» за 22$ на официальном международном сайте Pop Mart. В азиатских странах покупать игрушки выгоднее всего — $13-16, в США цена чуть выше — $28.В России приобрести монстриков можно через байеров, официальных магазинов Pop Mart в стране нет, цена на игрушки начинаются от 3.500₽ за «слепой бокс» и до 50.000₽ за редкую модель.

Звездные амбассадоры

Роль инфлюенсеров в популяризации Labubu сложно переоценить. Их личная увлеченность и публичная демонстрация коллекций создали эффект «цепной реакции», превратив нишевые фигурки в must-have аксессуар.

Певица Лиса из группы Blackpink одна из первых начала носить Labubu как брелок для сумки. В 2024 году в интервью для «Teen Vogue» девушка назвала монстриков своими детьми. Позже с модными брелоками были замечены певицы Рианна и Луа Липа. Сейчас их носит Ким Кардашьян и её старшая дочь от Канье Уэста — Норт Уэст, а еще почти все западные селебрити и инфлюенсеры.

Российские звезды тоже не обошли тренд стороной. Первой с Labubu была замечена Ксения Бородина. Телеведущая украсила сразу несколькими монстриками свою сумку. Сейчас зверьки есть почти у всего российского шоу-биза: Ляйсан Утяшева, Алена Водонаева, Мария Кравец также купили модные мохнатые брелоки.

Оригинал vs подделка

Из-за ажиотажа вокруг Labubu рынок наводнен неоригинальными игрушками. Решившись на покупку монстрика-обвеса, нужно быть внимательнее, чтобы не стать жертвой обмана. На что стоит обратить внимание при покупке Labubu:

1. Упаковка

Оригинал:

Матовая поверхность с легкой текстурой.

Логотип Pop Mart и название серии тиснены (объемные).

Приглушенные пастельные цвета, четкие надписи.

Сзади наклейка с голографическим QR-кодом.

Подделка:

Глянцевая или пластиковая поверхность.

Яркие, «кислотные» цвета.

Размытые надписи, нет тиснения.

QR-код отсутствует или ведет на поддельный сайт.

2. Карточка идентификации и осушитель

Оригинал:

Для серии Tasty Macaron: карточка из плотного картона пастельных тонов.

Для серии Have A Seat: матовая пластиковая карточка с яркой печатью.

Пакет с осушителем: прямоугольный, с четким логотипом Pop Mart.

Подделка:

Карточка тонкая, бумажная или глянцевая.

Осушитель: размытый логотип или отсутствует вовсе.

3. Упаковочная фольга

У оригинала внешняя сторона фольги глянцевая, внутренняя — матовая. В репликах фольга бывает глянцевой с обеих сторон, а рисунок на ней — размытым.

4. Лицо фигурки

Оригинал:

Гладкая матовая поверхность.

Четкие линии, равномерная покраска.

Глаза глянцевые, встроенные в винил (не нарисованы).

Естественный румянец, плавно переходящий в тон кожи.

Подделка:

Шероховатая текстура, неровный слой краски.

Глаза нарисованы, могут быть тусклыми.

Яркий или отсутствующий румянец.

5. Зубы

Оригинал:

9 зубов разной формы.

Цвет: холодный белый (не ярко-белый).

Подделка:

7—10 зубов, часто симметричных.

Зубы могут быть нарисованы, а не отлиты.

6. Текстура и швы

У оригинальной игрушки мех должен быть мягким и пушистым, у подделок мех тоньше, а на швах видны неровные стежки или даже следы клея.

7. Ноги

Оригинал:

Ноги вращаются на 360°, сделаны из того же материала, что и лицо.

На левой стопе логотип Pop Mart (отлит или напечатан).

Под УФ-лампой на стопе виден скрытый символ (применимо для новых серий).

Подделка:

Ноги приклеены, не вращаются.

Логотип размыт или отсутствует.

На российских маркетплейсах можно найти Labubu от 500 до 3500 рублей, но многие представленные монстрики могут оказаться подделкой. Оригинал можно найти у байеров, цены на бокс начинаются от 3500 рублей, стоимость редкой игрушки может доходить до 50 тысяч рублей.