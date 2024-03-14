Компания Lamoda подала заявки на регистрацию нескольких собственных торговых марок женской и мужской одежды, а также спортивных и детских товаров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в профиле магазина на сайте HeadHunter.

В марте компания Lamoda опубликовала список новых вакансий для менеджеров и разработчиков. В число обязанностей новых сотрудников будет входить создание эскизов моделей, подбор материалов, изучение рынков и т.д. Отмечается, что производить одежду планируется в Китае и Турции.

Помимо этого, основная компания Lamoda в Москве ООО «Купишуз» зарегистрировала домен mademan.ru и подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков — Mademan, Nume, Expect, Found, Junes, Mate, Pose, Renew, Unite. В данных Роспатента указано, что часть из них проходит по классам, связанным с одеждой. В компании не стали раскрывать планы в их отношении.

Представители Lamoda подтвердили, что в настоящий момент идет работа над созданием линеек одежды для новых брендов, чья стоимость будет находиться в среднем ценовом сегменте. Ожидается, что женская коллекция (Nume) будет включать в себя более 300 позиций, среди которых — обувь и аксессуары, а мужская коллекция (Mademan) — из 200 моделей.

В компании объяснили свое решение обратить внимание на эту нишу высоким спросом среди покупателей на одежду для повседневных занятий, а также открытостью потребителей к новым брендам после того, как Россию покинули несколько крупных компаний.

Источник, знакомый с ситуацией на fashion-рынке, предположил, что Lamoda заинтересовалась новым сегментом рынка после того, как открыла несколько магазинов в помещениях, которые до этого арендовал Adidas.

О том, что Lamoda планирует открыть несколько магазинов на месте бутиков Adidas, стало известно в августе 2023 года. В ноябре заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что представители компании уведомили об этих планах Минпромторг. Первые розничные магазины Lamoda Sport открылись в декабре того же года.