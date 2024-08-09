Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями во второй раз. Новостью они поделились в Instagram*, выложив фото новорожденной дочери.

«Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться», — написала Арзамасова под снимком, на котором Авербух нежно смотрит на малышку.

О второй беременности актриса объявила в апреле 2024 года. При этом съемки третьего сезона сериала «Папины дочки», в котором принимала участие актриса, завершились лишь в июле. Будет ли обыгрываться беременность героини Арзамасовой на экране, пока неизвестно.

Авербух и Арзамасова познакомились в 2012 году на съемках шоу «Ледниковый период», где фигурист был наставником 17-летней актрисы. В 2020 году они поженились. Арзамасовой тогда было 25 лет, а Авербуху — 46 лет.

В 2021 году у пары родился сын Лев. У Авербуха также есть 20-летний сын Мартин от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

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