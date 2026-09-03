Певица Майли Сайрус получила юзернейм @miley в соцсети X (бывший Twitter), который с 2012 года принадлежал российской пользовательнице Ксении Ермохиной из Новороссийска. Администрация платформы передала аккаунт знаменитости без предварительного уведомления владелицы, сообщила сама Ермохина в своем Instagram*.

Девушка завела аккаунт в 2012 году и вела его до 2019 года, после чего потеряла доступ из-за утраты привязанной почты. Ермохина рассказала, что о планах Сайрус занять ник она узнала от другой поклонницы певицы. Одновременно на девушку обрушились фанаты артистки, требовавшие в агрессивной форме освободить имя. В итоге X присвоил Ермохиной новый юзернейм — @miley___123, а @miley отошел Сайрус.

По словам Ермохиной, с ней никто не связывался ни из команды певицы, ни из администрации соцсети. Девушка призналась, что была готова отдать ник, если бы с ней договорились о покупке — так, как это делали другие знаменитости и бренды. Ранее подобные сделки заключали телеканал CNN и Chase Bank, выкупавшие ники у пользователей.

Сайрус, которая готовится выпустить новый альбом «Bass Persuades» 18 сентября, в преддверии релиза решила перезапустить соцсети под коротким именем Miley, отказавшись от фамилии. Смена ника произошла на фоне ребрендинга певицы.

Как уточняет «Т-Ж», согласно политике X, платформа оставляет за собой право возвращать имена пользователей без ответственности перед владельцами. В правилах сервиса также есть оговорка о случаях нарушения товарных знаков — имя Miley зарегистрировано как сценический псевдоним Сайрус. Вероятно, именно это и стало причиной решения администрации.

Пользователи в соцсетях разделились: часть поддержала Ермохину, раскритиковав вседозволенность знаменитостей, другие встали на сторону певицы. Сама Ермохина назвала произошедшее «чем-то запредельным».

* Принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности.