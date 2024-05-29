30 мая в российский прокат выходит фильм 1993 года «Маленький Будда» режиссера Бернардо Бертолуччи. Почему стоит пересмотреть картину о юном Сиддхартхе и современном буддизме, — в материале RTVI.

О чем фильм

«Маленький Будда» поделен на две сюжетные линии. Действие первой происходит в Сиэтле, куда приезжают буддийские монахи из Бутана, чтобы найти реинкарнацию своего учителя — Ламы Доджи. Они считают, что он мог переродиться в теле американского мальчика Джесси (Алекс Визендейнджер), сына архитектора и преподавательницы математики. Чтобы убедить родителей ребенка отправить его в Бутан и проверить, действительно ли в нем душа Ламы Доджи, монахи общаются с родителями, приглашают их в буддийский учебный центр и зовут поехать в гималайский храм, а Джесси дарят книгу о Будде.

Вторая линия рассказывает о юности Будды, когда он еще не достиг просветления. Он был рожден в царской семье под именем Сиддхартха (Киану Ривз) и с самого детства был окружен любовью и красотой. Не зная о горе и смерти, принц думает, что мир — это место, где все счастливы. Когда он решает посмотреть, как живут люди за стенами дворца, он узнает о человеческих страданиях. Тогда Сиддхартха отправляется в путешествие, чтобы познать мир и избавить его от горя.

Кто авторы

Фильм «Маленький Будда» стал завершением «Восточной трилогии» режиссера Бернардо Бертолуччи, куда вошли также его картины «Последний император» и «Под покровом небес». В этих работах автор пытаетсяпереосмыслить отношение к мировым религиям и народным традициям.

Оператор всех трех фильмов — Витторио Стораро, снимавший и другие фильмы Бертолуччи, — «Последнее танго в Париже» и «Конформист». Ему удалось сделать изображение живым и контрастным. Сцены из жизни Сиддхартхи кажутся залитыми золотом, лицо главного героя светится счастьем в каждом кадре. А сцены в Сиэттле, напротив, выдержаны в холодных тонах, и герои как будто бродят в тумане. Сюжетная линия о древних временах снята на пленку, а современный мир — на цифровую камеру.

Музыку для фильма писал Рюити Сакамото, которого с Бертолуччи также связывают годы сотворчества. Композитор умер в 2023 году в возрасте 71 года. За время своей карьеры он написал музыку к сотне фильмов и стал обладателем множества кинопремий — в частности, «Оскара» за работу над саундтреком к «Последнему императору».

Для создания «Маленького Будды» создатели консультировались с буддистами, а итоговый фильм показали Далай-ламе XIV. «Во время съемок „Маленький Будда“ с Бертолуччи я какое-то время общался с буддистскими монахами в Катманду, Патане, Непале. Именно там я научился медитировать, а так же познал некоторые аспекты страдания, подлинности, а также узнал значение фразы „феноменальное существование“», — рассказывал исполнитель главной роли Киану Ривз.

Стоит ли смотреть фильм

Фильм рассказывает в первую очередь о том, как много удивительного не только в мире вокруг, но и в нас самих. Джесси еще ребенок и многого не понимает, но он уже знает, что такое сострадание, любовь и принятие людей такими, какие они есть. Его глазами мы и видим Сиддхартху, который отказывается от наслаждений, чтобы подарить надежду на лучший мир.

«„Невинность“ — вот что сказал мне Бертолуччи, когда я спросил его, почему он выбрал меня на роль Будды. Я думаю, что в его понимании „невинность“ также означает „юность, неведение и наивность“», — объяснял сам Киану Ривз.

Картина поражает своей красотой: дворцы, усыпанные цветами улицы, древние монастыри, ступы. Однако некоторые спецэффекты кажутся сегодня устаревшими. Фильм точно стоит смотреть поклонникам классического кинематографа, фанатам Киану Ривза и тем, кто хочет больше узнать о буддизме.