25 января в российский прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина со звездным актерским составом. В картине снялись Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Русалка»), Юлия Снигирь («Великая») и многие другие российские и зарубежные знаменитости. О том, стоит ли смотреть фильм, — рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

Картина, которая изначально должна была называться «Воланд», — авторская интерпретация романа Михаила Булгакова. Сценарист Роман Кантор и режиссер Михаил Локшин рассказали историю безымянного Писателя (Евгений Цыганов), который работает над романом «Мастер и Маргарита», добавляя в него персонажей из реальной жизни.

Герой берется за работу над произведением о нечистой силе, разгуливающей по Москве, после того как спектакль «Пилат» по его пьесе о римском префекте Иудеи Понтии Пилате одним днем убирают из репертуара, а директор театра Степан Лиходеев (Марат Башаров) ушел в запой и не желает ничего знать о постановке. Тем временем в Союзе писателей решают изъять все копии пьесы «Пилат», а Писателя лишить членства в организации. Главный герой, потерявший в одночасье все, встречает иностранца профессора Воланда (Аугуст Диль), разговорившись они придумывают сюжет для романа, в котором дьявол бы приехал в Москву.

На первомайской демонстрации Писатель знакомится с Маргаритой (Юлия Снигирь), ведет ее гулять на Патриаршие пруды, где рассказывает о том, что было бы, если бы его редактор Берлиоз (Евгений Князев) встретил там Сатану.

В чем еще отличия от романа

События, которые описывает Писатель своей новой знакомой Маргарите, начинают воплощаться на экране: выдуманный мир и реальный переплетаются, а Писатель становится неотделим от одно из персонажей романа — Мастера. Поклонникам Михаила Булгакова не стоит заранее отчаиваться — все любимые персонажи и ключевые события в фильме появятся: и свита Воланда, и шоу в «Варьете», и, конечно, Бал у Сатаны.

Все актеры, задействованные в фильме, играют по две роли — персонажей в реальности и героев романа Писателя. Запоминающимся получился образ начинающей актрисы в исполнении Полины Ауг, стремящейся понравится Писателю и заполучить роль в «Варьете», которая в альтернативной реальности становится вампиршей Гелой. Даже кот Бегемот, обитающий возле подвала в Мансуровском переулке, начинает пить спирт и говорить голосом Юры Борисова, переселившись в квартиру Лиходеева.

Действие фильма происходит в Москве, но не в той, где жил Булгаков, а в той, какой ее видели архитекторы раннего Советского Союза. На Патриарших прудах действительно ходит трамвай, которого в реальности там никогда не было, на месте Храма Христа Спасителя — небоскреб Дворца Советов с гигантом-Лениным, Сталинских высоток вовсе не семь, а значительно больше, да и весь город украшен стелами со звездами и символами СССР. Ретро-футуризм добавляет фильму непокидающее ощущение, что происходящее на экране очень знакомо, но все выглядит непривычно.

Горят ли рукописи сроки

Над экранизацией романа Булгакова начали работать еще в 2018 году, но производству сначала помещала пандемия, потом у проекта сменился режиссер. Изначально картину должен был снимать автор «Легенды № 17» Николай Лебедев, но по ряду причин он вышел из проекта и занялся съемками «Нюрнберга». Тогда в режиссерское кресло пригласили автора «Серебряных коньков» Михаила Локшина, сделавшего рекаст и внесшего правки в концепцию.

В результате съемки завершились в 2021 году, сцены были отсняты за 70 смен, но команду ждала большая работа с графикой, которой в фильме немало: некоторые эффекты получились впечатляющими и очень концептуальными. Поражают воображение несуществующие высотки, атмосфера величия, царящая на улицах Москвы.

Стоит ли смотреть фильм

В фильме звучит новая интонация, режиссер по-своему посмотрел на персонажей и наделил их несколько иными чертами: герои стали более самостоятельными и независимыми, что особенно четко видно по Маргарите и ее поступкам.

Кроме того, Локшин включил в экранизацию и синефильские образы: ресторан «Грибоедов» напоминает скорее бар из «Синего бархата», его метрдотель очень похож на персонажа «Шоссе в никуда», а сцены в театре, вероятно, отсылают к картине «Весь этот джаз». Считываются в фильме и параллели с реальностью — невольные или продуманные — Писателя обвиняют в том, что его пьеса не соответствует политическому курсу, а Бал Сатаны — настоящая «голая» вечеринка, правда, с мертвецами вместо звезд.

Помимо вышеупомянутых актеров, в картине также снимались Юрий Колокольников (Коровьев), Евгений Князев (Берлиоз), Данил Стеклов (Иван Бездомный), Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Игорь Верник (Жорж Бенгальский), Клас Банг (Понтий Пилат), Аарон Водовоз (Иешуа Га-Ноцри) и многие другие.

«Мастер и Маргарита» — актуальное и концептуальное кино, которое будет интересно и поклонникам оригинального романа, и сериала Владимира Бортко, и тем, кто не знаком с творчеством Михаила Булгакова. Картина получилась красочной и богатой на визуальные эффекты.