IV Международный форум «Казаныш», прошедший с 6 по 8 февраля в Казани, стал самым масштабным архитектурным форумом в мире за последние три года, собрав более 45 тысяч посетителей в новом Театре им. Галиасгара Камала и 17 тысяч зрителей онлайн.

Форум превзошел по числу участников предыдущий рекорд Le Marché International des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM) в Каннах, который в 2023 году посетили 22,5 тысячи гостей, а также другие значимые международные мероприятия, такие как AIA Conference on Architecture в Сан-Франциско (2023) и Вашингтоне (2024), а также UIA San Paolo в Бразилии (2023).

В дискуссиях «Казаныша» приняли участие более 400 спикеров из 23 стран мира, включая Россию, страны БРИКС+, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию, Индонезию, Малайзию, Таиланд и другие. Форум посетили мэры и 39 главных архитекторов городов стран БРИКС+.

В форуме приняли участие ведущие эксперты в сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики из 23 стран мира, включая Али Рауфа (Катар), Лин Ли (Китай), Ятина Пандья (Индия), Ее превосходительство Аишу Бин Бишр (ОАЭ), Шади Азизи (Иран), Маркоса Серето (Бразилия), а также известные российские архитекторы.

В стартовый день форума состоялось первое заседание Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ — одной из крупнейших в мире организаций, объединившей 20 стран и 18 260 городов на трех континентах. Комитет стал единственным в мире общественным объединением из представителей муниципалитетов, отвечающих за архитектурный облик городов. В заседании приняли участие более 40 главных архитекторов городов-миллионников из России, Китая, Бразилии, Ирана, Турции и других стран БРИКС+, которые подписали меморандум о сотрудничестве.

Во второй день фестиваля прошло заседание с участием ректоров и деканов Высших учебных заведений из Бразилии, России, Эфиопии, ЮАР, Индии, Китая и других стран БРИКС+. Уже на форуме Казанский Государственный Архитектурно-строительный Университет (КГАСУ) подписал меморандум об образовательном, научном и культурном сотрудничестве с бразильским Федеральным университетом Амазонас.

На форуме «Казаныш» было объявлено 3 международных конкурса, среди них — на разработку мастер-плана инновационных районов федеральной территории Сириус. Конкурс на проект одного из самых знаковых объектов страны анонсировала Председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева в заключительный день форума.

Кроме того, на форуме был дан старт международному конкурсу на концепцию крупнейшего в Европе Центра экстремальных водных видов спорта на полуострове Локомотив в Казани.