С 10 по 14 июня в рамках проекта «Лето в Москве» и цикла «Московские сезоны» на Страстном и Чистопрудном бульварах пройдет фестиваль «Времена и эпохи». Сервис «Мосбилет» совместно с реконструкторами представят театральные и исторические костюмы, а также другие атрибуты разных периодов.

На Страстном бульваре разместится площадка, посвященная 1812 году. Здесь представят комплект русского гусара Гродненского полка, включающий доломан и ментик с серебряными шнурами, кивер, рейтузы и сапоги. Также можно будет увидеть бархатное платье в стиле ампир с высокой талией, короткими рукавами и вышивкой по подолу. Цельный образ той эпохи, по словам организаторов, можно увидеть в спектакле «Война и мир» театра «Модерн».

Чистопрудный бульвар превратится в театральные подмостки под открытым небом, посвященные культуре Серебряного века. Здесь покажут мужской классический костюм для выхода в свет: черный фрак с атласными лацканами, белоснежную сорочку с жабо, высокий цилиндр, белые перчатки и трость. Подобные костюмы используются в постановках театра «Эрмитаж».

Женские образы Серебряного века представлены платьем в стиле модерн, олицетворяющим музу, вдохновлявшую поэтов, а также платьем из темно-зеленого бархата с рукавами три четверти и V-образным вырезом, отделанным черным кружевом, с бархатным чокером. Аналогичные костюмы можно увидеть в постановках театра «Мастерская Петра Фоменко» и на выставках в усадьбе Кусково и музее-заповеднике «Останкино и Кусково».