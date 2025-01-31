На выставке ARTDOM покажут дизайны более 400 брендов

С 20 по 22 февраля в выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдёт Международная выставка дизайна ARTDOM. На площади 32 000 квадратных метров будут представлены премьерные работы более чем 400 ведущих российских и европейских брендов.

Среди участников — такие известные компании, как Smeg, они представит совместный проект с Dolce&Gabbana, Zanotta, продемонстрирует экологические новинки и культовые модели) и Porada покажут коллекцию, вдохновленную буржуазной эстетикой 1970-х годов. Российские бренды будут также широко представлены: «Мария» представит свою интерпретацию дома Фарнсуорт Миса ван дер Роэ, а TKANO покажет лимитированную коллекцию текстиля, разработанную совместно с цифровым архивом национальных узоров «Орнамика».

Выставка также включает в себя ряд специальных проектов. В частности, художник Василий Кононов-Гредин совместно с restore: представит проект «Reassembly», включающий около десяти скульптур, переосмысляющих восприятие технологических устройств.

Произведения современных художников будут представлены галереями VS Gallery, Reportage и Sistema. ARTDOM обещает стать масштабным событием в мире дизайна, демонстрируя последние тенденции и инновации в отрасли.