Популярность проекта Hamster Kombat (игра-кликер для заработка на криптовалюте) стал крупным медийным событием, вышедшим за пределы криптосообщества. Пока игроки ждут выхода внутриигровой валюты на биржу, а эксперты спорят о том, насколько реальна возможность заработать, нажимая (тапая) на изображения хомяков, RTVI рассказывает о десяти схожих проектах и их судьбе.

Приложения, представляющие собой модель криптобиржи, встроенной в Telegram, относятся к программам, связанным с концепцией Web3. «Эпохой Web1» традиционно называют период с 1994 по 2004 год, когда интернет представлялся пользователям как набор статичных веб-страниц. «Эпоха Web2» подразумевала активное создание пользователями контента на платформе различных социальных сетей.

Началом «эпохи Web3» называют середину 2010-х годов, когда соучредитель криптовалюты Ethereum Гэвин Вуд представил концепцию децентрализованной онлайн-экосистемы на основе технологии блокчейн. Одной из ключевых характеристик приложений Web3 является обмен валютой без участия банков или правительственных структур, в частности — благодаря технологии самостоятельной идентификации.

Приложения, ориентированные на добычу криптовалюты по принципу P2E — play to earn, «играй, чтобы зарабатывать», разделяют на две волны. Проекты первой волны предоставляли пользователям получать за выполнение игровых заданий вознаграждение в виде криптовалюты и NFT, которые впоследствии можно было продать на рынке.

Рост популярности таких приложений привел к изменениям в самой модели заработка. Новая концепция получила название P2A — play to airdrop, «играй, чтобы получить эйрдроп». Термин «эйрдроп» обозначает единовременную выдачу криптовалюты пользователям, которые ранее уже успели выполнить необходимый объем заданий.

Цель создателей таких приложений — привлечь как можно больше пользователей за счет обещанного вознаграждения, чтобы обеспечить включение криптовалюты в список торгуемых инструментов на бирже. Не пройдя листинг, организация не сможет обеспечить потенциальный выигрыш пользователей действующей криптовалютой.

Axie Infinity

Одной из самых популярных игр P2E стал проект Axie Infinity. Это приложение появилось после провала игры CryptoKitties. Она потерпела неудачу из-за неуправляемого оборота транзакций и засорению сети Ethereum. Создатели хотели изменить механику приложения и построение стабильной игровой экосистемы.

Игрокам предложили принять участие в поединках NFT-существ, напоминающих покемонов. За победу начислялись токены AXS и SLP. Для участия в игре пользователь должен был приобрести не меньше трех существ, стоимостью до $40. Для того, чтобы вывести игровую валюту, необходимо было перевести полученный выигрыш на специальный криптокошелек с последующим обменом на BTC или Ethereum.

STEPN

Игра STEPN представляла собой подвид P2E — M2E (move to earn — «двигайся, чтобы зарабатывать»). Ее разработали Джерри Хуан и Ян Рон. Авторы создали приложение, конвертирующее физическую активность в токены.

Игра имела черты фитнес-приложения, однако для участия в ней пользователю необходимо было приобрести виртуальные кроссовки, от стоимости которых зависел доход. Минимальная стоимость кроссовок составляет около $1000.

Продолжительность «доходных» пробежек также ограничивалась количеством кроссовок — при наличии трех пар виртуальной спортивной обуви можно было зарабатывать токены лишь первые двадцать минут тренировки.

Blum

Проект Blum разработали бывшие топ-менеджеры Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков. По словам создателей платформы, она поддерживает торговлю с персональных кошельков, дает доступ к десяткам блокчейн-сетей, возможность p2p-трейдинга в фиатной валюте, а также хранения и торговли NFT.

Доступ к Blum в тестовой версии предоставляется по ссылке-приглашению. Далее перед пользователем открывается возможность зарабатывать токены Blum Points, которые потенциально можно будет обменять впоследствии на реальные токены. В настоящий момент цена токена отсутствует и дата листинга неизвестна, однако криптоэнтузиасты ожидают выхода на биржу в скором времени из-за популярности проекта.

Для получения токенов необходимо перезапускать приложение каждые восемь часов, а также выполнять различные задание, например — оформить подписку на проект в социальных сетях. Помимо этого, в игре предусмотрена реферальная программа с начислением процентов за друзей, приглашенных в проект.

Notcoin

Первым криптовалютным проектом в Telegram, который принес своим владельцам ощутимый доход и открыл двери для других аналогичных игр, стало приложение Notcoin. Ее механика схожа с аналогичными разработками — пользователю предлагалось нажимать на виртуальное изображение монеты, а увеличить скорость майнинга можно было прибегнув к одной из опций в разделе бустов — в частности, предоставлялась возможность приобрести бота, который бы «тапал» монету вместо человека.

Проект прошел листинг в мае. Несколько пользователей успели за это время намайнить внушительное количество очков. В настоящий момент Notcoin больше не дает заработать нажимая на цифровое изображение монеты, а желающие воспользоваться функционалом приложения при подключении должны подключить к нему свой Web3-кошелек.

КликниАрбуз

Одной из игр-аналогов Notcoin называют проект «КликниАрбуз», чьи токены уже прошли листинг. На официальном сайте проекта отсутствует информация о его создателях.

Механика игры подразумевает улучшаемую опцию автоматического майнинга, увеличение количества арбузов, которые можно получить за один клик, а также скорость восстановления «энергии» для продолжения игры.

Заработанные «арбузы» можно обменять на USDT на таких площадках, как Dedust, StonFi и xRocket.

TapSwap

Еще одной игрой-кликером, появившейся на волне успеха Notcoin называют проект TapSwap. Ожидается, что пул токенов TAP будет запущен в начале июля, после чего может состояться листинг. Конкретные площадки для выхода на биржу не конкретизируются.

При запуске бота TapSwap пользователь получает «бонус» в размере 2500 монет. За подписку на телеграм самого проекта, его партнеров, привязку криптокошелька с поддержкой токена Solana, игрок получает дополнительные монеты, необходимые для приобретения опции автоматического майнинга.

Пользователи также могут добавить кошелек криптобиржи Binance для возможности моментального вывода токенов. Игроки, привязавшие свой аккаунт на Binance также получают бонус в размере 3 млн монет.

Cubes?

Игра Cubes была создана группой разработчиков Web3-проектов TON Punks и Pocket Fi. Чтобы заработать в ней игрокам нужно было разрушать алмазные блоки киркой в графическом оформлении, по стилю напоминающем игру Minecraft. В первые месяцы после запуска создатели хранили вокруг проекта атмосферу таинственности — помимо названия и оформлении самой игры, изображение вопросительного знака также можно было встретить в официальной документации.

После того, как в приложении завершилась первая стадия airdrop, пользователи столкнулись с проблемой — кнопка «заработать $PUNK», которая должна была обеспечить вывод токенов на кошелек, осталась неактивной. При этом сама криптовалюта прошла стадию листинга и вышла на торги децентрализованных бирж.

При попытке получить токены с помощью клавиши «заработать $PUNK», приложение выводило объявление «Snapshot создан, результаты обрабатываются». Таким образом пользователям дали понять, что текущее количество их активов было зафиксировано для вывода средств после обновления приложения.

Catizen

Создатели игры Catizen сделали ставку на любовь людей к кошкам. Игроки получили возможность торговать питомцами и скрещивать их между собой, повышая уровень своих кошек и получая различные апгрейды.

Проект был поддержан швейцарской некоммерческой организацией The Open Nerwork Foundation (TON Foundation), финансируемой криптосообществом. В конце мая приложение одержало победу в третьем сезоны программы The Open League и получила финансовую поддержку в размере $160 тыс.

В соответствии с представленной разработчиками дорожной картой проекта, листинг запланирован на конец второго квартала 2024 года. Причиной задержки выхода на биржу называют стейкинг — блокировку монет на время доказательства личности владельца.

MemeFi Con

MemeFi Coin — игра, устроенная по принципу Hamster Kombat, где сделан серьезный акцент на культуру мемов. По сюжету игры два враждебных клана устраивают поединки в борьбе за власть. «Тапая» по экрану, игроки могут нападать на врагов, уменьшая у них количество здоровья. Также в игре предусмотрена система усиления ударов и увеличения скорости восстановления.

Для управления игровой механикой в MemeFi Coin используются два вида токенов: MEMEFI, который игроки получают за внутриигровые действия, и PWR, предназначенный для стабилизации игровой экономики.

Точной информации о листинге проекта в настоящий момент нет, однако авторы специализрованных изданий ожидают, что криптовалюта выйдет на биржу до конца 2024 года.

Mtk Clicker Mafia

Проект Mtk Clicker Mafia был разработан командой криптоказино MetaToken. По сюжету игроку предоставляется возможность создать свой собственный мафиозный клан, открыть казино, заняться торговлей на черном рынке.

Помимо возможности майнинга, пользователи также могут воспользоваться реферальной программой, а также получить возможность участвовать в распределении 10% от проигранных ставок платформы (по словам создателей, «каждый игрок фактически станет совладельцем казино»).

На момент написания статьи у токена MTKBOSS отсутствовал листинг на биржах. Создатели не предоставили дорожную карту проекта, однако пообещали, что листинг состоится одной из десяти крупнейших бирж.