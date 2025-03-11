Московская неделя моды, выставки современного искусства, хоррор с Джоном Малковичем, фестивальная драма с Киллианом Мерфи, фотовыставка с кораллами, проект Гоши Острецова и кино женщин-режиссеров. Куда сходить в Москве на неделе с 10 по 16 марта — в материале RTVI.

Московская неделя моды и World Fashion Shorts

С 13 по 18 марта 2025 года в ЦВЗ «Манеж» состоится Четвертая Московская неделя моды. В рамках мероприятия запланированы показы российских и зарубежных дизайнеров, лекции от экспертов, работа маркета и профессионального шоурума, а также фестиваль World Fashion Shorts. Ожидается участие около 200 представителей модной индустрии.

15 марта на территории Центра дизайна Artplay пройдет четвертый фестиваль World Fashion Shorts. Мероприятие представит мультимедийную инсталляцию, объединяющую лучшие работы из предыдущих программ и новые фильмы, предоставленные международными фестивалями-партнерами. В программу также включен воркшоп по монтажу fashion видео, ориентированный на профессионалов и студентов творческих индустрий. Участие в фестивале бесплатное.

Haut Futur

12 марта в торговом центре BoscoVesna на Новом Арбате откроется выставка Гоши Острецова Haut Futur. Проект станет продолжением серии коллабораций с ключевыми современными авторами российской арт-сцены.

Выставка станет личным ответом Гоши Острецова на вопрос «что такое современное русское искусство и из каких традиций оно появилось». «Крой — это наука и красота пропорции человека, своего рода магия. Ведь одежда — одна из первичных загадок человечества, в Библии об этом сказано прямым текстом», — говорит художник, объясняя свой интерес с тканям, одежде, дизайну и костюмированным перформансам, работа над которыми ведется им еще с 1980-х годов.

«Зотов.Кино»

В кинотеатре Центра «Зотов» продолжается кураторская кинопрограмма «Небывальщина», в рамках которой 12 марта покажут советский психологический триллер «Господин оформитель». 14 марта состоится показ картины Рустама Хамдамова «Мешок без дна», которую представят актриса Елена Морозова и продюсер Тихон Пендюрин.

15 марта в рамках цикла «Архитектура кино» пройдет просмотр фильма «Аэлита», который озвучит пианист-тапер Филипп Чельцов. После просмотра состоится обсуждение фильма с архитектором Алексеем Гинзбургом, генеральным директором Центра «Зотов» Дарьей Филипповой и куратором направления кино центра Полиной Прибытковой.

«Цветы океана»

В Саду имени Баумана до 31 марта проходит фотовыставка «Цветы океана», организованная Центром океанографии и морской биологии «Москвариум». В экспозиции представлены макроснимки коралловых полипов, сделанные в разных частях Мирового океана. Цель выставки — продемонстрировать уникальную структуру кораллов и напомнить о важности сохранения коралловых рифов как ключевого элемента морских экосистем.

«Новые имена»

В Центре современного искусства Винзавод с 12 марта начнут работу Открытые студии, представляющие 12 сезон проекта «Новые имена». Презентация сезона и знакомство с художниками состоится 11 марта. Проект предоставляет молодым художникам мастерские, резиденции, менторскую поддержку и возможности для участия в образовательных программах, а зрителям — возможность наблюдать за процессом создания произведений искусства. Ментором 12 сезона выступил Алексей Масляев.

«Опус»

13 марта в российский прокат выйдет триллер «Опус» от студии А24. Международная премьера фильма состоялась в одной из самых известных программ кинофестиваля «Сандэнс» — «Полночь». Режиссером картины стал Марк Энтони Грин, дебютировавший в полном метре. Главную роль исполнил Джон Малкович, двукратный номинант премии «Оскар» за фильмы «Место в сердце» и «На линии огня».

По сюжету молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который исчез тридцать лет назад при таинственных обстоятельствах. Окружённая культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.

Марк Энтони Грин более десяти лет работал обозревателем журнала GQ и брал интервью у известных деятелей музыки, развлечений и моды. По словам режиссера, основой для создания фильма послужили размышления о зависимости от поклонения знаменитостям и природе лести, которая формирует отношения с людьми

«Мелочи жизни»

13 марта в российский прокат выходит новый фильм с лауреатом премии «Оскар» Киллианом Мерфи в главной роли. Картина была удостоена приза Берлинского кинофестиваля.

Драма «Мелочи жизни» — экранизация одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган. Книга, номинированная на Букеровскую премию, рассказывает о нескольких днях из жизни Билла, обыкновенного жителя небольшого ирландского городка. Главный герой — простой, честный человек, который любит свою семью и работу. Ему не дает покоя то, что он увидел возле церкви однажды. Он не может перестать думать о нечеловеческой жестокости, которую применяют местные монахини к послушницам, отправленным «на перевоспитание». Однако стоит Биллу что-либо предпринять и попытаться защитить тех, кто страдает от рук священнослужителей, под угрозой оказывается семья главного героя.

SHE. Дни женского кино

В Центре «Зотов» пройдет цикл показов из четырех фильмов, снятых женщинами-режиссерами. В программе — «Карнавал» Татьяны Лиозновой, киноальманах «Очень женские истории», «Питер FM» Оксаны Бычковой и «Мой король» Майвенн. Программа организована совместно с режиссером и участницей ММКФ’24 Сашей Кармаевой, киножурналистом Наей Гусевой, а также Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP.

«К 100-летию Картинной галереи ГМИИ им. А.С. Пушкина»

С 11 марта по 27 апреля 2025 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет выставка «К 100-летию Картинной галереи ГМИИ им. А.С. Пушкина». Выставка, кураторами которой являются Виктория Маркова и Тамара Минина, расскажет об истории формирования Картинной галереи музея, начиная с 1924 года. В экспозицию войдут произведения Рембрандта, Франса Снейдерса, Гверчино и других мастеров, а также архивные документы, связанные с историей галереи. Посетители смогут увидеть «Портрет старушки» Рембрандта, «Утро молодого человека» Питера Хендрикса де Хоха и другие известные работы.

«Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Еврейский музей и центр толерантности 12 марта открывает выставку «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой». Выставка посвящена женщинам-режиссерам отечественного кино, таким как Татьяна Лиознова, Ольга Преображенская, Маргарита Барская, Эсфирь Шуб, Надежда Кошеверова, Юлия Солнцева, Александра Хохлова, Кира Муратова, Лариса Шепитько, Динара Асанова, сестры Брумберг, а также представительницы нового кинематографического поколения. Экспозиция включает эскизы, фотографии со съемок и иные артефакты из фондов музеев, киностудий и частных коллекций. Программа открытия предполагает кураторские экскурсии и официальную часть.