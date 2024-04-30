Для создания одной диджитал-картины используется около 15 различных нейросетей, рассказал RTVI исполнительный директор галереи фиджитал-искусства VS Gallery Александр Карлявин. Он объяснил, как художники работают над своими фиджитал-произведениями, что для этого необходимо и как этот вид искусства развивается за рубежом. Карлявин также поделился подробностями о новой выставке, которая продолжается в VS Gallery, — проекте Рината Абдрахманова (Rinatto L’bank) «Мультичеловек 2».

Что такое фиджитал-искусство

Фиджитал-искусство — это современное искусство, которое использует цифровые технологии. Первоначально работа создается будучи только цифровой, а при помощи современных технологий и материалов она перемещается в физическое воплощение. Фиджитал-искусство включает в себя такие медиумы, как компьютерная графика, видеоарт, интерактивные инсталляции, печать на различных материалах, 3D-моделирование и печать, а также использование виртуальной и дополненной реальностей.

Как ИИ помогает художникам

Художники могут использовать различные нейросети для создания своих произведений, такие как генеративно-состязательные сети (GAN), нейронные стилизаторы и другие. Искусственный интеллект может помочь им в процессе создания, например, предлагая новые идеи или автоматически обрабатывая изображения, увеличивать их разрешение или делать декомпозиции или наоборот объединение. На самом деле направлений очень много и порой для создания одной работы может быть использовано порядка 15 нейросетей для достижения нужного результата, где каждая из них выполняет свою функцию.

О выставке «Мультичеловек 2»

Работы Рината — это визуальные пластические переживания о кристаллизации человека: живая его ткань, плоть, личность и поведение, а также его выраженность в этом мире. Все эти человеческие формы балансируют на грани возвышенного, ужаса. Ужасное есть нарушение конструкции, грубое вторжение чужого. Природное и человеческое было перебито, изнемогло. Тело, как сосуд, достигает момента, когда оно избыточно, выходит, преодолевает установленные пределы и то, что стало слишком много внутри. Ринат использует собственные рисунки, фотографии, компьютерное моделирование, 3D-симулирование и нейронные сети для создания сложных призматических искажений.

Работы Рината заставляют задуматься о том, как человек изменяется в нашем мире — его ткань, личность и его взаимодействие с окружающей средой. Все эти аспекты человеческого бытия играют на грани между возвышенным и ужасным. Ужас в этих работах — это нарушение обычной конструкции, вторжение чего-то чужого и неестественного. Природные и человеческие формы изображены как изможденные и переполненные. Тело становится сосудом, который переполняется и расширяется за пределы своей обычной формы. Ринат использует различные техники, включая собственные рисунки, фотографии, компьютерное моделирование, 3D-симуляцию и нейронные сети, чтобы создать сложные и многогранные искажения в своих работах.

О диджитал-искусстве в других странах

Диджитал-искусство все более широко представлено на нашем рынке и за пределами страны, имеет растущий спрос, особенно среди молодого поколения, интересующегося новыми технологиями и современным искусством. Наибольшей популярностью сейчас оно пользуется в странах Азии и Латинской Америки.

Российские художники также выставляют свои работы за рубежом, участвуя в международных выставках и проектах. Так, вместе с открытием выставки Рината в Москве одна из его представленных на выставке «Мультичеловек 2» работ — «Небесные кочевники» — транслировалась на медиаэкране на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

О будущем диджитал-искусства

Наше технологическое развитие становится неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные изменения в устройстве цивилизации. Но дальше предсказать ничего нельзя, и начинается время полной неопределенности. Человек то разрывается, фрагментируя себя и мир вокруг, то вновь соединяется с природой, технологиями. Стигмат нашей цивилизации, кровоточащий травмой, догадка о своем единстве со вселенной. Самое время человеку заняться собой, своим внутренним миром, чтобы через него обрести покой вне его.