Новый корпус Третьяковской галереи открылся выставкой «Передвижники»

29 октября прошло открытие Нового корпуса Третьяковской галереи на Кардашёвской набережной. Первая выставка посвящена художникам-передвижникам и переосмыслению их творчества.

Товарищество передвижных художественных выставок зародилось в 1870 году. В это сообщество за все время его существования входили около 500 художников. Молодые авторы собирали выставки из своих новых работ и показывали эти картины в разных уголках Российской Империи. Они выставлялись в Санкт-Петербурге, Москве, городах Центральной России, на юге страны. Художники создали сообщество, в рамках которого они были свободны в своем творчестве, идеях и интерпретациях. Кроме того, они старались познакомить с русским искусством более широкую аудиторию. Среди членов товарищества были Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников и многие другие великие художники.

В экспозицию в Третьяковской галерее вошли 150 картин из 15 музеев страны. Выставка «Передвижники» открывается одной из знаковых картин — «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, возле которой разместили деревянную инсталляцию Николая Полисского с изображениями грачей, чтобы подчеркнуть преемственность поколений. На выставке можно не только увидеть знакомые еще по школьным учебникам картины, но и понять, как работы передвижников повлияли на дальнейшее развитие русского искусства. Как рассказала куратор выставки Татьяна Юденкова, задача организаторов проекта заключалась в том, чтобы «очистить искусство от штампов» и актуализировать наследие передвижников.