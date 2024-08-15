С 5 по 15 сентября в Москве, в Киноцентре «Октябрь», пройдет Международный фестиваль документального кино «Докер». Организаторы объявили полную программу киносмотра.

Фестиваль откроется 5 сентября российской премьерой фильма «Агент счастья». Эта лента, снятая режиссерами Доротьей Зурбо и Аруном Бхаттараи, рассказывает об измерении человеческого счастья в Бутане, стране, известной своей философией «Валового национального счастья». Фильм был представлен на кинофестивале «Сандэнс» в 2024 году.

В главной конкурсной программе этого года — 12 полнометражных картин из Буркина-Фасо, Венгрии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Мексики, Марокко, России, Сербии, Турции и Франции. В категорию попали мелодрама Елены Ласкари «Можно я не буду умирать?» о сложных отношениях матери и умирающей дочери, драма о событиях в Донбассе «Среди мертвых, среди живых» Алены Полуниной, сюрреалистичный арт-хаус «Хостел» мексиканского режиссера Давида Буитрона Фернандеса, ужасающий вестерн «Белая гвардия» Жюльена Эли.

Также в конкурсе семейная сага «Аль Джанат — исходный рай» Хлои Аиши Боро из Буркина-Фасо, китайская картина «Горько-сладкая баллада» режиссера Цзюньцзянь Лян, автобиография израильского режиссера Ефима Грабого «Текстура лжи», жизнеутверждающий фильм-портрет «Я не умру» Азии Дер. Италия представит в конкурсе мелодрамы «Ромина», снятая Валерио Ло Муцио и Майклом Петролини, и «Молодость» Николо Балланте, а турецкий автор Омер Гюмюзер покажет «Колесо обозрения». Фильм из Марокко «Мора всё еще здесь» Халида Заири расскажет о судьбе бывших марокканских шахтерах.

В конкурсе короткого метра примут участие 15 картин со всего мира. Специальная секция «Док Терапия» представит четыре фильма о ментальном здоровье, а показы будут сопровождаться обсуждениями с психологами. Программа «Let IT dok!» покажет новый взгляд на информационные технологии и современный цифровой мир, а секция отечественного кино «Док Станция» представит 15 неординарных историй, снятых в разных регионах России.

«В 2024 году документалисты мира продолжают идти в глубину, находить объединяющие смыслы в обыденном, размышлять о глобальном будущем через частное „здесь и сейчас“. Герои фестивальных лент из разных концов света смотрят правде в глаза, не боятся раскрыться перед всем миром, ищут и иногда находят ответы, принимают решения и ошибаются, страдают и живут полной жизнью, помогая нам и друг другу собрать паззлы сложной и красивой картины жизни землян на пороге второй четверти 21-го века», — рассказала директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.

На фестивале «Докер» покажут 56 фильмов. Судить картины будут члены жюри: кинокритик Алина Герман (Россия), режиссеры Лена Карбе (Германия), Арун Бхаттараи (Бутан), Мартин Мхандо (Танзания), оператор Алишер Хамидходжаев (Россия), продюсер Лилиана Кавасэ (Бразилия, Португалия).