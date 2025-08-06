Татьяна Буланова переживает новый пик — ее приглашают на модные ивенты, под ее песни снимают вертикальные видео, а на ее концерты массово ходят двадцатилетние. Карьера Булановой — это не только «Не плачь», «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», а еще и эксперименты с альтернативным роком, танцевальной электроникой и многое другое. Специально для RTVI музыкальный критик Владимир Завьялов составил гид по эрам певицы — и выделил главное.

Буланова ранняя, грустная (но не всегда!)

В конце 1980-х совсем двадцатилетняя студентка ленинградской школы-студии при Ленинградском мюзик-холле, и по совместительству библиотекарша Таня Буланова познакомилась с профессиональным музыкантом с мощным консерваторским бэкграундом Николаем Тагриным. Он набирал группу и искал вокалистку — по легенде, знакомый Тагрина посоветовал ему Буланову, она пришла на прослушивание, и так появилась группа «Летний сад».

Собственно, первые альбомы певицы и выходили под вывеской «Татьяна Буланова и Летний сад». Николай Тагрин стал не только основным музыкантом и аранжировщиком, но и продюсером группы. А еще — первым супругом. Как вспоминает сама Буланова, первый альбом «25 гвоздик» (1990) был «не очень удачным — может, в аранжировках было что-то не так, может, что-то еще». А вот следующий — «Не плачь» — стал прорывным. Даже не сам альбом, а одноименная песня. Буланова вспоминала, как «Летний сад» никто не замечал, а потом Тагрин придумал на синтезаторе Korg трагический проигрыш, из которого и родился первый настоящий хит Булановой.

Эра «Летнего сада» продлилась с 1990 по 1995 год, за это время вышли альбомы «Старшая сестра» (1992), «Странная встреча» (1993), «Измена» (1994) и «Я сведу тебя с ума» (1995). Считается, что это эра «грустной Булановой»: спасибо хитам, которые тогда выходили — «Не плачь», «Скажи мне правду, атаман», «Старшая сестра», «Спи, мой мальчик маленький».

Баллады Булановой действительно выделялись даже на общем фоне всепоглощающей русской тоски, но именно у Татьяны эры «Летнего сада» драма и боль выкручивались на максимум. Порой нужного градуса драмы добавляли не только мелодия и эмоция, но и лирика песен. Хороший пример — песня «Колыбельная», раздирающая до крови коллективную рану безотцовщины 1990-х:

«Не зови ты мишку папой

Не тяни его за лапу

Это мой, видно, грех

Папы есть не у всех».

Однако слезливые баллады — лишь вершина айсберга этой эры, на дне которого лежит вполне бодрое «красное диско» в духе того, что делали «Мираж», «Ласковый май» и примерно все на свете на рубеже 1980-х и 1990-х, но по-булановски узнаваемо. Так звучат, например, «Пой со мной», «Симпатичный мальчик» или «Инопланетянин».

Буланова оптимистичная (но тоже не всегда!)

В середине 1990-х в российской поп-музыке случилась лихорадка имени группы Ace Of Base, когда примерно все стали баловаться с реггибитом и клавишами на слабую долю либо евродэнсом. Татьяна Буланова — не исключение.

Тогда «Летний сад» уже окончательно превратился просто в аккомпанирующий бэнд Булановой — и в 1995 году незаметно распался, потому что Татьяну воспринимали как сольную артистку. Однако формальный старт сольной карьеры Булановой не то чтобы прошел гладко. В 1996 году вышел альбом «Обратный билет», который создал тандем сонграйтеров-гуру — композитора Максима Дунаевского и поэта Ильи Резника. Звездный состав — не всегда гарантия успеха. Так вышло и здесь — хитов на альбоме не было.

Но проблема была не только и не столько в этом, сколько в том, что к Татьяне прицепился слезливый, страдальческий образ, который ей откровенно приелся. И в поисках творческой свежести она обратилась к композитору Олегу Молчанову, который писал песни многим поп-звездам той эпохи — например, «Серые глаза» Ирины Салтыковой. В итоге он справился с задачей — и написал «Ясный мой свет», «Купи-продай», «Мой ненаглядный» и другие хиты, которые познакомили слушателя с другой Булановой — зажигательной и бодрой. Несмотря на резкую смену образа, слушатель ее принял: «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» хотя бы статистически сейчас — главные хиты певицы.

Новая эра Булановой продлилась три альбома — «Моё русское сердце» (1996), «Стерпится — слюбится» (1997) и «Женское сердце» (1998). Помимо главных хитов, разумеется, там есть и другие примечательные песни. Например, «Матушка-Россия». интересный номер в духе Ace Of Base, где Татьяна сначала даже не поет, а декламирует под бит, а потом исполняет фолк-припев про, собственно, матушку-Россию — и это почти за тридцать лет до ее тезки Куртуковой! Неудивительно, что эта песню Буланова часто исполняет и сейчас.

Буланова альтернативная

В 1998 году в стране случился экономический кризис, который здорово подпортил жизнь многим звездам. Буланову это тоже коснулось — лейбл «Союз», на котором в том году вышел альбом «Женское сердце», порезал бюджет на промо пластинки, и она прошла практически незамеченной на фоне прошлых.

В то же время в российской поп-музыке началась смена вех. Многих поп-звезд недавнего прошлого смыло не только и не столько кризисом, сколько порослью свежих героев — это Hi-Fi, «Гости из будущего», Земфира*, а также сверкнувший еще за год до кризиса «Мумий Тролль».

Собственно, «Мумий Тролль» и спровоцировал свежую и большую волну рок-героев, которая нахлынула так, что не оставила в стороне и Буланову, которая захотела попробовать себя и в этом звуке. Получилась удивительная пластинка «Стая» (1999) со смесью рок-попса и фолка (только зацените моднейший клип «Мертвые цветы»!), песни для которой написал сонграйтер прошлой эры Молчанов, а на гитаре сыграл Игорь Жирнов из «Сектора Газа» (удивительно видеть «Сектор Газа» и Буланову в одном предложении, но это так!). По легенде, альбом хотели подать публике под вывеской несуществующей группы «ТаБу», но голос Булановой в любом случае слишком уж запоминающийся для полноценной реализации подобной идеи.

Несмотря на так себе продажи пластинки, Буланова в творческом смысле осталась довольна альбомом — но поняла, что больше такие пластинки вряд ли будет делать.

Буланова танцевальная

Помимо гитарной музыки, в конце 1990-х набирала обороты и танцевальная — «Гости из будущего», «Демо» и «Вирус» здорово взбодрили во всех смыслах поп-музыку. То, что не получилось у Булановой с гитарной музыкой, в полной мере получилось с танцевальной электроникой. В тандеме с Олегом Молчановым и DJ Цветкофф Татьяна выпустила в 2000 году альбом «Мой сон», который вернул ее в ротацию и здорово освежил имидж — посмотрите хотя бы клип на заглавную песню, снятый в y2k-эстетике рубежа веков. В таком же танцевальном стиле был записан и альбом «День рождения» (2001), правда, он уже был не столь успешен — и Буланова вернулась к более взрослой и понятной поп-музыке.

Буланова неизвестная

В 2000-х и далее Буланова продолжила делать степенный взрослый поп и покончила с резкими сменами творческих эр. Ну, разве что были альбомы с уклоном в шансон (например, «Летела душа» (2005) и «Это я» (2017)), альбом романсов в 2010 году и «Таня, дыши» (2023) с любопытными опытами в новом поп-звуке. Но также интересных экспериментов в ее карьере хватало.

Из известного — дуэт с группой «Звери» для проекта «Неголубой огонек» в 2004 году, когда рок-группам и поп-артистам предложили спеть вместе. Исполнение «Дождей-пистолетов» стало в каком-то смысле каноничным — артисты из разных эр и жанров нашли синергию.

Еще один удивительный опыт — Буланова спела «Колыбельную медведицы» вместе с панк-группой «Приключения Электроников» в 2006 году. Но в недрах этого айсберга можно найти еще один бриллиант — в 2017 году на трибьют-альбоме памяти поэта Ильи Кормильцева Буланова записала кавер «Одинокой птицы» группы «Наутилус Помпилиус» вместе с группой «Сонце-Хмари» — и не смотрелась на этом фоне однородно.

*внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

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